«Кристал Пэлас» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 25 января 2026 с коэффициентом 2

24 января 2026 8:31
Кристал Пэлас - Челси
25 янв. 2026, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 23 тур
2.00
Победа Челси
25 января на «Селхерст Парк» в матче 23-го тура АПЛ встретятся «Кристал Пэлас» и «Челси». Хозяева находятся в глубоком кризисе и не побеждают уже 10 матчей, в то время как гости, несмотря на нестабильность, сохраняют шансы на еврокубки. Очные противостояния этих команд в последние годы упорны и часто заканчиваются вничью, что добавляет интриги в классическое лондонское дерби.

«Кристал Пэлас»

Команда переживает один из худших периодов в сезоне, не выиграв в 10 матчах подряд в АПЛ. Проблемы носят комплексный характер: атака практически беззуба (3 гола в 5 турах, 0.60 в среднем за игру), несмотря на наличие Жан-Филиппа Матеты (10 голов). Оборона также хромает, пропуская в 9 из 11 последних матчей (1.40 в среднем). «Пэлас» демонстрирует полное отсутствие уверенности, а домашние стены не приносят им преимущества. Единственным утешением может служить их способность тянуть вничью сильные команды, как это было с «Астон Виллой».

«Челси»

«Синие» демонстрируют нестабильную, но в целом результативную игру. Команда забивает в 12 матчах подряд, а в последних 5 турах поразила ворота соперников 11 раз (2.20 в среднем). Жоао Педро (11 голов) возглавляет атакующую линию. Однако оборона не идеальна (1.20 пропущенных в среднем), а выездные результаты оставляют желать лучшего – без побед в 5 последних гостевых матчах АПЛ. Психологическое преимущество в очных встречах огромно: «Челси» не проигрывает «Пэласу» 17 матчей подряд, но последние три завершились вничью.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

  • 13-е место, 28 очков после 22 туров.
  • Не выигрывает в 10 матчах подряд.
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей.
  • В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр).

«Челси»

  • 6-е место, 34 очка после 22 туров.
  • Забивает в 12 матчах подряд.
  • Не проигрывает «Кристал Пэласу» в 17 последних встречах.
  • Не выигрывает в гостях 5 матчей АПЛ.
  • В среднем: 2.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Челси»

Это матч, где статистика формы и класса однозначно указывает на «Челси» как на фаворита. Однако несколько факторов могут осложнить задачу гостям. Во-первых, их собственные проблемы на выезде. Во-вторых, «Кристал Пэлас», несмотря на кризис, в дерби способен собраться и сыграть от обороны, что подтверждает серия ничьих в очных встречах. Учитывая мощную атаку «Челси» и уязвимую оборону хозяев, голы гостей выглядят неизбежными. Вопрос в том, сможет ли «Пэлас» ответить. Их атака настолько слаба, что это ставится под сомнение. Наиболее вероятным исходом видится победа «Челси», но с учeтом выездных проблем и дербийского характера матча, она может быть минимальной. Однако разница в классе и форме настолько велика, что чистая победа гостей – самый логичный вариант.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Челси – коэффициент 2
  • Индивидуальный тотал Челси больше 1.5 – коэффициент 1.95

2.00
Победа Челси
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Челси Кристал Пэлас
18+
  • Читайте нас: 