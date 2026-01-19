В 7-м туре Лиги чемпионов «Тоттенхэм» примет дортмундскую «Боруссию». Команды являются прямыми конкурентами в таблице: у обоих по 11 очков после шести матчей, что делает предстоящую встречу ключевой в борьбе за выход в плей-офф. Английский клуб переживает непростой отрезок, тогда как гости подходят к игре в более стабильном состоянии.
«Тоттенхэм»
Лондонцы занимают 11-е место и нестабильны в последних матчах. Несмотря на победу над «Славией» со счетом 3:0, в АПЛ команда проиграла три встречи подряд. В последних пяти матчах «Тоттенхэм» забил всего 5 голов, пропустив 8, что говорит о проблемах с реализацией и надежностью обороны. При этом в Лиге чемпионов команда стабильно забивает, отличаясь в трех последних турах, а также традиционно успешно играет против «Боруссии», выиграв четыре последних очных матча.
«Боруссия Д»
Немецкий клуб располагается на 10-й позиции и демонстрирует уверенную результативность. «Боруссия» забивает в шести матчах Лиги чемпионов подряд, а в последних пяти играх отметилась 12 голами. Команда не проигрывает в семи матчах подряд во всех турнирах, сохраняя высокий атакующий темп. Однако оборона дортмундцев не всегда безупречна: в среднем 1.20 пропущенного мяча за игру в последних пяти встречах.
Факты о командах
«Тоттенхэм»
- Проиграл 3 последних матча
- Забивает в 4 матчах подряд
- В среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в 4 последних матчах
«Боруссия Д»
- Не проигрывает в 7 последних матчах
- Забивает в 7 матчах подряд
- В среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Боруссия Д»
Матч обещает быть результативным и динамичным. «Тоттенхэм» будет вынужден играть активнее дома, но текущая форма обороны не гарантирует надежности. «Боруссия» выглядит сбалансированнее и стабильнее в атаке, что дает ей хорошие шансы как минимум не проиграть. С учетом результативности обеих команд и турнирной мотивации логично ожидать обмен голами и плотную борьбу до финального свистка.
Рекомендованные ставки
- Двойной шанс: «Боруссия Д» не проиграет – коэффициент 1.48
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70