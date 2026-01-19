Введите ваш ник на сайте
«Тоттенхэм» – «Боруссия Д»: прогноз и ставки на матч 20 января 2026 с коэффициентом 1.82

19 января 2026 8:43
Тоттенхэм - Боруссия Д
20 янв. 2026, вторник 23:00 | Лига чемпионов, 7 тур
1.48
«Боруссия Д» не проиграет
В 7-м туре Лиги чемпионов «Тоттенхэм» примет дортмундскую «Боруссию». Команды являются прямыми конкурентами в таблице: у обоих по 11 очков после шести матчей, что делает предстоящую встречу ключевой в борьбе за выход в плей-офф. Английский клуб переживает непростой отрезок, тогда как гости подходят к игре в более стабильном состоянии.

«Тоттенхэм»

Лондонцы занимают 11-е место и нестабильны в последних матчах. Несмотря на победу над «Славией» со счетом 3:0, в АПЛ команда проиграла три встречи подряд. В последних пяти матчах «Тоттенхэм» забил всего 5 голов, пропустив 8, что говорит о проблемах с реализацией и надежностью обороны. При этом в Лиге чемпионов команда стабильно забивает, отличаясь в трех последних турах, а также традиционно успешно играет против «Боруссии», выиграв четыре последних очных матча.

«Боруссия Д»

Немецкий клуб располагается на 10-й позиции и демонстрирует уверенную результативность. «Боруссия» забивает в шести матчах Лиги чемпионов подряд, а в последних пяти играх отметилась 12 голами. Команда не проигрывает в семи матчах подряд во всех турнирах, сохраняя высокий атакующий темп. Однако оборона дортмундцев не всегда безупречна: в среднем 1.20 пропущенного мяча за игру в последних пяти встречах.

Факты о командах

«Тоттенхэм»

  • Проиграл 3 последних матча
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 4 последних матчах

«Боруссия Д»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Боруссия Д»

Матч обещает быть результативным и динамичным. «Тоттенхэм» будет вынужден играть активнее дома, но текущая форма обороны не гарантирует надежности. «Боруссия» выглядит сбалансированнее и стабильнее в атаке, что дает ей хорошие шансы как минимум не проиграть. С учетом результативности обеих команд и турнирной мотивации логично ожидать обмен голами и плотную борьбу до финального свистка.

Рекомендованные ставки

  • Двойной шанс: «Боруссия Д» не проиграет – коэффициент 1.48
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.70

1.48
«Боруссия Д» не проиграет
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Боруссия Д Тоттенхэм
