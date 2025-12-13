Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Леванте» – «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 1.69

13 декабря 2025 10:17
Леванте - Вильярреал
14 дек. 2025, воскресенье 20:30 | Испания. Примера, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.69
Победа «Вильярреала»
Сделать ставку

14 декабря 2025 года в 20:30 состоится поединок 17-го тура чемпионата Испании. «Леванте» примет полпреда Примеры в Лиге чемпионов – «Вильярреал».

«Леванте»

Команда из пригорода Валенсии валится обратно в Сегунду и на данном этапе не очень понятно, за счет чего «Леванте» сможет преобразиться и зацепиться за место в Ла Лиге. В активе «лягушек» жалкие 9 очков фактически за половину кампании 2025/2026.

Последние три игры:

  • Осасуна – Леванте 2:0
  • Сьеса – Леванте 0:1
  • Леванте – Атлетик 0:2

«Вильярреал»

В мид-уик «желтая субмарина» для многих достаточно неожиданно затонула после встречи с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов. Что касается домашней арены, то подопечные Марселино Тораля успешно справляются с задачей повторить успех прошлого сезона и снова попасть в топ-4 (а вместе с этим и рассчитывать на приличные денежки от УЕФА и повторного участия в ЛЧ).

Последние три игры:

  • Вильярреал – Копенгаген 2:3
  • Вильярреал – Хетафе 2:0
  • Антониано – Вильярреал 1:1 (победа по пенальти, Кубок Испании)

Очные встречи

  • Леванте – Вильярреал 2:0
  • Вильярреал – Леванте 5:0
  • Вильярреал – Леванте 0:0

Прогноз на матч «Леванте» – «Вильярреал»

«Желтая субмарина» ведет борьбу за высокие места и не должна позволять себе осечек в поединках с соперниками подобными «Леванте». К тому же подопечные Марселино хотят реабилитироваться в глазах своих фанов за неудачу в игре с «Копенгагеном».

Прогноз: победа «Вильярреала», коэффициент – 1,69. Прогноз на счет – 0:2.

1.69
Победа «Вильярреала»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Вильярреал Леванте
Другие прогнозы
14.12.2025
14:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полтава - Рух
Победа «Руха»
14.12.2025
16:00
1.66
Испания. Примера, 16 тур
Севилья - Овьедо
Тотал матча меньше 2,5 голов
14.12.2025
16:30
1.78
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Аякс - Фейеноорд
Обе забьют — да
14.12.2025
17:00
2.00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд - Ньюкасл
Тотал больше 2.5 голов
14.12.2025
17:00
1.95
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ноттингем Форест - Тоттенхэм
Тотал больше 2.5 голов
14.12.2025
17:00
1.80
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе - Наполи
«Наполи» с форой (–1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 