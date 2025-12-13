14 декабря 2025 года в 20:30 состоится поединок 17-го тура чемпионата Испании. «Леванте» примет полпреда Примеры в Лиге чемпионов – «Вильярреал».

«Леванте»

Команда из пригорода Валенсии валится обратно в Сегунду и на данном этапе не очень понятно, за счет чего «Леванте» сможет преобразиться и зацепиться за место в Ла Лиге. В активе «лягушек» жалкие 9 очков фактически за половину кампании 2025/2026.

Последние три игры:

Осасуна – Леванте 2:0

Сьеса – Леванте 0:1

Леванте – Атлетик 0:2

«Вильярреал»

В мид-уик «желтая субмарина» для многих достаточно неожиданно затонула после встречи с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов. Что касается домашней арены, то подопечные Марселино Тораля успешно справляются с задачей повторить успех прошлого сезона и снова попасть в топ-4 (а вместе с этим и рассчитывать на приличные денежки от УЕФА и повторного участия в ЛЧ).

Последние три игры:

Вильярреал – Копенгаген 2:3

Вильярреал – Хетафе 2:0

Антониано – Вильярреал 1:1 (победа по пенальти, Кубок Испании)

Очные встречи

Леванте – Вильярреал 2:0

Вильярреал – Леванте 5:0

Вильярреал – Леванте 0:0

Прогноз на матч «Леванте» – «Вильярреал»

«Желтая субмарина» ведет борьбу за высокие места и не должна позволять себе осечек в поединках с соперниками подобными «Леванте». К тому же подопечные Марселино хотят реабилитироваться в глазах своих фанов за неудачу в игре с «Копенгагеном».

Прогноз: победа «Вильярреала», коэффициент – 1,69. Прогноз на счет – 0:2.