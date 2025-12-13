14 декабря 2025 года в 20:30 состоится поединок 17-го тура чемпионата Испании. «Леванте» примет полпреда Примеры в Лиге чемпионов – «Вильярреал».
«Леванте»
Команда из пригорода Валенсии валится обратно в Сегунду и на данном этапе не очень понятно, за счет чего «Леванте» сможет преобразиться и зацепиться за место в Ла Лиге. В активе «лягушек» жалкие 9 очков фактически за половину кампании 2025/2026.
Последние три игры:
- Осасуна – Леванте 2:0
- Сьеса – Леванте 0:1
- Леванте – Атлетик 0:2
«Вильярреал»
В мид-уик «желтая субмарина» для многих достаточно неожиданно затонула после встречи с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов. Что касается домашней арены, то подопечные Марселино Тораля успешно справляются с задачей повторить успех прошлого сезона и снова попасть в топ-4 (а вместе с этим и рассчитывать на приличные денежки от УЕФА и повторного участия в ЛЧ).
Последние три игры:
- Вильярреал – Копенгаген 2:3
- Вильярреал – Хетафе 2:0
- Антониано – Вильярреал 1:1 (победа по пенальти, Кубок Испании)
Очные встречи
- Леванте – Вильярреал 2:0
- Вильярреал – Леванте 5:0
- Вильярреал – Леванте 0:0
Прогноз на матч «Леванте» – «Вильярреал»
«Желтая субмарина» ведет борьбу за высокие места и не должна позволять себе осечек в поединках с соперниками подобными «Леванте». К тому же подопечные Марселино хотят реабилитироваться в глазах своих фанов за неудачу в игре с «Копенгагеном».
Прогноз: победа «Вильярреала», коэффициент – 1,69. Прогноз на счет – 0:2.