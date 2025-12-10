Введите ваш ник на сайте
«Риека» – «Целе»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 2.03

10 декабря 2025 10:00
Риека - Целе
11 дек. 2025, четверг 23:00 | Лига конференций, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.03
Победа «Риека»
Сделать ставку

В Хорватии «Риека» принимает словенский «Целе» в важнейшем матче за выход в плей-офф Лиги Конференций. Обе команды в хорошем тонусе, уверенно выглядят в атаке и стабильно забивают – встреча обещает получиться результативной и напряженной.

«Риека»

Хорваты уверенно проводят концовку осени: пять матчей без поражений во всех турнирах, при этом команда показывает мощный атакующий футбол – 13 забитых мячей в пяти последних играх. Особенно уверенно «Риека» действует дома: разгром «Хайдука» 5:0 и победа в кубке с четырьмя голами подтверждают отличный тонус в атаке. В то же время в еврокубках наблюдается более осторожный стиль – ничья 0:0 с АЕКом показала, что с сильными соперниками «Риека» может играть прагматично. В обороне команда надeжна – в среднем 0.60 пропущенного за игру за последние пять встреч.

«Целе»

Словенский клуб – одно из открытий еврокубкового сезона. 9 очков после четырех туров и лидирующая роль Ковачевича, который забил 25 голов в 26 матчах, делают «Целе» очень опасным соперником. В атаке стабильность – команда забивает в 8 матчах Лиги Конференций подряд. Однако оборона не идеальна: 5 пропущенных за 5 последних игр и голы в четырeх последних встречах. На выезде «Целе» чаще играет вторым номером, но при этом остаeтся результативным.

Факты о командах

«Риека»

  • 5 матчей без поражений
  • 2.60 забитого и 0.60 пропущенного в среднем (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах

«Целе»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчах Лиги Конференций
  • 1.60 забитого и 1.00 пропущенного в среднем (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 матчах Лиги Конференций подряд

Прогноз на матч «Риека» – «Целе»

Обе команды подходят к матчу в отличной форме и имеют выразительную игру в атаке. «Риека» сильнее дома, действует агрессивнее впереди и качественно закрывает собственную штрафную. «Целе» же делает ставку на быстрые атаки и реализацию моментов, но гостевые игры дают сбои в обороне. Матч, скорее всего, получится открытым: хорваты постараются контролировать игру, а словенцы – отвечать контратаками. На фоне более надежной игры у своих ворот «Риека» выглядит чуть предпочтительнее.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Риека» – коэффициент 2.03
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.92

2.03
Победа «Риека»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига конференций
