7 декабря в 15-м туре Примеры встречаются «Реал» и «Сельта». Игра состоится в Мадриде, начало – в 23:00 (мск).

«Реал»

Команда Хаби Алонсо располагается на 2-й позиции в Примере, набрав 36 очков. «Реал» добыл 11 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 32:13.

Последние результаты «Реала»:

03.12.25 «Атлетик» – «Реал» – 0:3;

30.11.25 «Жирона» – «Реал» – 1:1;

26.11.25 «Олимпиакос» – «Реал» – 3:4.

«Сельта»

«Сельта» набрала 16 очков и занимает 12-е место. Подопечные Клаудио Херальдеса добыли 3 победы, 7 ничьих и потерпели 4 поражения, разница мячей – 16:19.

Предыдущие результаты «Сельты»:

04.12.25 «Сант-Андреу» – «Сельта» – 1:1, пен. 6:7;

30.11.25 «Сельта» – «Эспаньол» – 0:1;

27.11.25 «Лудогорец» – «Сельта» – 3:2.

Очные встречи

04.05.25 «Реал» – «Сельта» – 3:2;

16.01.25 «Реал» – «Сельта» – 5:2;

19.10.24 «Сельта» – «Реал» – 1:2;

10.03.24 «Реал» – «Сельта» – 4:0;

25.08.23 «Сельта» – «Реал» – 0:1.

Прогноз на матч «Реал» – «Сельта»

«Реал» продолжает страдать из-за дефицита защитников, но это не помешало в прошлом туре всухую разгромить «Атлетик». Отпускать «Барселону» нельзя, и нестабильная «Сельта» выглядит неплохим поставщиком очков.