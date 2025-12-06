Введите ваш ник на сайте
«Реал» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 7 декабря 2025 с коэффициентом 1.78

06 декабря 2025 8:40
Реал - Сельта
07 дек. 2025, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Ф1 (-1,5)
Сделать ставку

7 декабря в 15-м туре Примеры встречаются «Реал» и «Сельта». Игра состоится в Мадриде, начало – в 23:00 (мск).

«Реал»

Команда Хаби Алонсо располагается на 2-й позиции в Примере, набрав 36 очков. «Реал» добыл 11 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 32:13.

Последние результаты «Реала»:

  • 03.12.25 «Атлетик» – «Реал» – 0:3;
  • 30.11.25 «Жирона» – «Реал» – 1:1;
  • 26.11.25 «Олимпиакос» – «Реал» – 3:4.

«Сельта»

«Сельта» набрала 16 очков и занимает 12-е место. Подопечные Клаудио Херальдеса добыли 3 победы, 7 ничьих и потерпели 4 поражения, разница мячей – 16:19.

Предыдущие результаты «Сельты»:

  • 04.12.25 «Сант-Андреу» – «Сельта» – 1:1, пен. 6:7;
  • 30.11.25 «Сельта» – «Эспаньол» – 0:1;
  • 27.11.25 «Лудогорец» – «Сельта» – 3:2.

Очные встречи

  • 04.05.25 «Реал» – «Сельта» – 3:2;
  • 16.01.25 «Реал» – «Сельта» – 5:2;
  • 19.10.24 «Сельта» – «Реал» – 1:2;
  • 10.03.24 «Реал» – «Сельта» – 4:0;
  • 25.08.23 «Сельта» – «Реал» – 0:1.

Прогноз на матч «Реал» – «Сельта»

«Реал» продолжает страдать из-за дефицита защитников, но это не помешало в прошлом туре всухую разгромить «Атлетик». Отпускать «Барселону» нельзя, и нестабильная «Сельта» выглядит неплохим поставщиком очков.

  • Прогноз – Ф1 (-1,5) с кф. 1.78.
  • Прогноз на точный счет – 3:1 с кф. 10.00.

1.78
Ф1 (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Сельта Реал
  • Читайте нас: 