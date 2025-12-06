06 декабря 2025 8:40
Реал - Сельта
07 дек. 2025, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 15 турПерейти в онлайн матча
7 декабря в 15-м туре Примеры встречаются «Реал» и «Сельта». Игра состоится в Мадриде, начало – в 23:00 (мск).
«Реал»
Команда Хаби Алонсо располагается на 2-й позиции в Примере, набрав 36 очков. «Реал» добыл 11 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 32:13.
Последние результаты «Реала»:
- 03.12.25 «Атлетик» – «Реал» – 0:3;
- 30.11.25 «Жирона» – «Реал» – 1:1;
- 26.11.25 «Олимпиакос» – «Реал» – 3:4.
«Сельта»
«Сельта» набрала 16 очков и занимает 12-е место. Подопечные Клаудио Херальдеса добыли 3 победы, 7 ничьих и потерпели 4 поражения, разница мячей – 16:19.
Предыдущие результаты «Сельты»:
- 04.12.25 «Сант-Андреу» – «Сельта» – 1:1, пен. 6:7;
- 30.11.25 «Сельта» – «Эспаньол» – 0:1;
- 27.11.25 «Лудогорец» – «Сельта» – 3:2.
Очные встречи
- 04.05.25 «Реал» – «Сельта» – 3:2;
- 16.01.25 «Реал» – «Сельта» – 5:2;
- 19.10.24 «Сельта» – «Реал» – 1:2;
- 10.03.24 «Реал» – «Сельта» – 4:0;
- 25.08.23 «Сельта» – «Реал» – 0:1.
Прогноз на матч «Реал» – «Сельта»
«Реал» продолжает страдать из-за дефицита защитников, но это не помешало в прошлом туре всухую разгромить «Атлетик». Отпускать «Барселону» нельзя, и нестабильная «Сельта» выглядит неплохим поставщиком очков.
- Прогноз – Ф1 (-1,5) с кф. 1.78.
- Прогноз на точный счет – 3:1 с кф. 10.00.