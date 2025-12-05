6 декабря 2025 года в 18:00 состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии. «Эвертон» примет «Ноттингем Форест», который ныне возглавляет бывший наставник «ирисок» Шон Дайч.
«Эвертон»
В мид-уик «ириски» добыли важную победу в плане психологии. После эпичного фейла в домашней игре с «Ньюкаслом» команда Дэвида Мойеса одолела неуступчивый «Борнмут». Сейчас «Эвертон» идет аккурат в середине таблицы АПЛ, но метит в места на евроарене (Лига Европы/Конференций).
Последние три игры:
- Борнмут – Эвертон 0:1
- Эвертон – Ньюкасл 1:4
- Манчестер Юнайтед – Эвертон 0:1
«Ноттингем Форест»
«Лесники» пачками меняли коучей и, похоже, нашли подходящего сотрудника. Шон Дайч выравнивает положение – «Ноттингем» не только покинул зону вылета в Чемпионшип, но и имеет все шансы пройти в плей-офф Лиги Европы.
Последние три игры:
- Вулверхэмптон – Ноттингем Форест 0:1
- Ноттингем Форест – Брайтон 0:2
- Ноттингем Форест – Мальме 3:0
Очные встречи
- Ноттингем Форест – Эвертон 0:1
- Эвертон – Ноттингем Форест 0:2
- Эвертон – Ноттингем Форест 2:0
Прогноз на матч «Эвертон» – «Ноттингем Форест»
Дайч очень некрасиво уходил из «Эвертона». Он был не согласен с решением отправить его в отставку, перекладывая вину за неудачи на менеджмент клуба и слабый состав. Поездка в Ливерпуль – revenge game для нынешнего рулевого «лесников». «Форест» будет цепляться за результат и в дуэли с похожей по стилю командой. Попробует заиграть мирный исход.
Прогноз: ничья. Коэффициент – 3.32. Прогноз на счет – 1:1.