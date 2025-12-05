6 декабря 2025 года в 18:00 состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии. «Эвертон» примет «Ноттингем Форест», который ныне возглавляет бывший наставник «ирисок» Шон Дайч.

«Эвертон»

В мид-уик «ириски» добыли важную победу в плане психологии. После эпичного фейла в домашней игре с «Ньюкаслом» команда Дэвида Мойеса одолела неуступчивый «Борнмут». Сейчас «Эвертон» идет аккурат в середине таблицы АПЛ, но метит в места на евроарене (Лига Европы/Конференций).

Последние три игры:

Борнмут – Эвертон 0:1

Эвертон – Ньюкасл 1:4

Манчестер Юнайтед – Эвертон 0:1

«Ноттингем Форест»

«Лесники» пачками меняли коучей и, похоже, нашли подходящего сотрудника. Шон Дайч выравнивает положение – «Ноттингем» не только покинул зону вылета в Чемпионшип, но и имеет все шансы пройти в плей-офф Лиги Европы.

Последние три игры:

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест 0:1

Ноттингем Форест – Брайтон 0:2

Ноттингем Форест – Мальме 3:0

Очные встречи

Ноттингем Форест – Эвертон 0:1

Эвертон – Ноттингем Форест 0:2

Эвертон – Ноттингем Форест 2:0

Прогноз на матч «Эвертон» – «Ноттингем Форест»

Дайч очень некрасиво уходил из «Эвертона». Он был не согласен с решением отправить его в отставку, перекладывая вину за неудачи на менеджмент клуба и слабый состав. Поездка в Ливерпуль – revenge game для нынешнего рулевого «лесников». «Форест» будет цепляться за результат и в дуэли с похожей по стилю командой. Попробует заиграть мирный исход.

Прогноз: ничья. Коэффициент – 3.32. Прогноз на счет – 1:1.