Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Эвертон» - «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 3.32

05 декабря 2025 12:33
Эвертон - Ноттингем Форест
06 дек. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
3.32
Ничья
Сделать ставку

6 декабря 2025 года в 18:00 состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии. «Эвертон» примет «Ноттингем Форест», который ныне возглавляет бывший наставник «ирисок» Шон Дайч.

«Эвертон»

В мид-уик «ириски» добыли важную победу в плане психологии. После эпичного фейла в домашней игре с «Ньюкаслом» команда Дэвида Мойеса одолела неуступчивый «Борнмут». Сейчас «Эвертон» идет аккурат в середине таблицы АПЛ, но метит в места на евроарене (Лига Европы/Конференций).

Последние три игры:

  • Борнмут – Эвертон 0:1
  • Эвертон – Ньюкасл 1:4
  • Манчестер Юнайтед – Эвертон 0:1

«Ноттингем Форест»

«Лесники» пачками меняли коучей и, похоже, нашли подходящего сотрудника. Шон Дайч выравнивает положение – «Ноттингем» не только покинул зону вылета в Чемпионшип, но и имеет все шансы пройти в плей-офф Лиги Европы.

Последние три игры:

  • Вулверхэмптон – Ноттингем Форест 0:1
  • Ноттингем Форест – Брайтон 0:2
  • Ноттингем Форест – Мальме 3:0

Очные встречи

  • Ноттингем Форест – Эвертон 0:1
  • Эвертон – Ноттингем Форест 0:2
  • Эвертон – Ноттингем Форест 2:0

Прогноз на матч «Эвертон» – «Ноттингем Форест»

Дайч очень некрасиво уходил из «Эвертона». Он был не согласен с решением отправить его в отставку, перекладывая вину за неудачи на менеджмент клуба и слабый состав. Поездка в Ливерпуль – revenge game для нынешнего рулевого «лесников». «Форест» будет цепляться за результат и в дуэли с похожей по стилю командой. Попробует заиграть мирный исход.

Прогноз: ничья. Коэффициент – 3.32. Прогноз на счет – 1:1.

3.32
Ничья
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Эвертон
Другие прогнозы
08.12.2025
17:00
1.40
Италия. Серия А, 14 тур
Пиза - Парма
Обе забьют
08.12.2025
20:00
1.48
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ - Газиантеп
Победа «Бешикташ»
08.12.2025
20:00
1.65
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор - Антальяспор
Победа «Аланьяспора»
08.12.2025
22:45
1.66
Италия. Серия А, 14 тур
Торино - Милан
Победа «Милана»
08.12.2025
23:00
1.70
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Тотал «Вулверхэмптона» меньше 0.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 