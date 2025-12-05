6 декабря на «Сан-Сиро» Интер принимает Комо в одном из самых интригующих матчей 14 тура Серии А. Миланцы идут третьими, при этом обладают лучшей атакой чемпионата, но гости находятся в потрясающей серии и давно не проигрывали. Встреча обещает напряженный и тактический футбол с акцентом на организацию обороны и быстрый переход в атаку.

«Интер»

Команда стабильно набирает очки: после 13 туров – 27 очков и лучшая разница мячей в лиге (+15). Интер забил 28 голов – больше всех в чемпионате, и забивает в среднем по два мяча за матч. В последних пяти играх – 10 забитых и всего 4 пропущенных. Победа над «Пизой» (2:0) и разгром «Венеции» в Кубке подтверждают: подопечные уверенно контролируют игру и дозируют риски. Лаутаро Мартинес в огне – 12 голов, практически каждый его момент становится опасным.

«Комо»

Команда – главное открытие сезона: 24 очка и уже 5-е место после 13 туров. При этом 12 матчей без поражений подряд – блестящий отрезок. В последних пяти матчах Комо забил 10 голов и пропустил только 2 – лучшая оборонительная статистика среди всех команд в идее формы. Команда делает ставку на дисциплину и быстрые контратаки. Дувикас (6 голов) – главное орудие впереди.

Факты о командах

«Интер»

Победа в 5 последних очных встречах

2.00 забитых и 0.80 пропущенных в среднем (5 матчей)

Не проигрывает в 7 из 9 домашних матчей

Самая результативная атака лиги

«Комо»

12 матчей без поражений

2.00 забитых и 0.40 пропущенных в среднем (5 матчей)

Сильная игра на контратаках и минимум ошибок в обороне

Прогноз на матч «Интер» – «Комо»

Несмотря на впечатляющую серию гостей, уровень и кадровая мощь Интера значительно выше. Миланцы с первых минут будут стремиться к доминированию и использованию ошибок соперника у своих ворот. Комо не так активно играет в атаке на выезде и может надолго застревать в обороне. В то же время плотная схема гостей способна снизить результативность встречи. Оптимальный сценарий – уверенный контроль Интера, победа хозяев и умеренный тотал.

Рекомендованные ставки