«Интер» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.80

05 декабря 2025 10:31
Интер - Комо
06 дек. 2025, суббота 20:00 | Италия. Серия А, 14 тур
1.80
Победа Интера и тотал меньше 3.5 голов
6 декабря на «Сан-Сиро» Интер принимает Комо в одном из самых интригующих матчей 14 тура Серии А. Миланцы идут третьими, при этом обладают лучшей атакой чемпионата, но гости находятся в потрясающей серии и давно не проигрывали. Встреча обещает напряженный и тактический футбол с акцентом на организацию обороны и быстрый переход в атаку.

«Интер»

Команда стабильно набирает очки: после 13 туров – 27 очков и лучшая разница мячей в лиге (+15). Интер забил 28 голов – больше всех в чемпионате, и забивает в среднем по два мяча за матч. В последних пяти играх – 10 забитых и всего 4 пропущенных. Победа над «Пизой» (2:0) и разгром «Венеции» в Кубке подтверждают: подопечные уверенно контролируют игру и дозируют риски. Лаутаро Мартинес в огне – 12 голов, практически каждый его момент становится опасным.

«Комо»

Команда – главное открытие сезона: 24 очка и уже 5-е место после 13 туров. При этом 12 матчей без поражений подряд – блестящий отрезок. В последних пяти матчах Комо забил 10 голов и пропустил только 2 – лучшая оборонительная статистика среди всех команд в идее формы. Команда делает ставку на дисциплину и быстрые контратаки. Дувикас (6 голов) – главное орудие впереди.

Факты о командах

«Интер»

  • Победа в 5 последних очных встречах
  • 2.00 забитых и 0.80 пропущенных в среднем (5 матчей)
  • Не проигрывает в 7 из 9 домашних матчей
  • Самая результативная атака лиги

«Комо»

  • 12 матчей без поражений
  • 2.00 забитых и 0.40 пропущенных в среднем (5 матчей)
  • Сильная игра на контратаках и минимум ошибок в обороне

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
8
Забитых мячей
0
2.67
В среднем за матч
0
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:0
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
4 : 0
06.12.2025
Комо
Италия. Серия А, 38 тур
Комо
0 : 2
23.05.2025
Интер
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
2 : 0
23.12.2024
Комо

Прогноз на матч «Интер» – «Комо»

Несмотря на впечатляющую серию гостей, уровень и кадровая мощь Интера значительно выше. Миланцы с первых минут будут стремиться к доминированию и использованию ошибок соперника у своих ворот. Комо не так активно играет в атаке на выезде и может надолго застревать в обороне. В то же время плотная схема гостей способна снизить результативность встречи. Оптимальный сценарий – уверенный контроль Интера, победа хозяев и умеренный тотал.

Рекомендованные ставки

  • Победа Интера и тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.80
  • Точный разрыв победы в 1 гол – коэффициент 3.40

1.80
Победа Интера и тотал меньше 3.5 голов
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Комо Интер
