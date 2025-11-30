Введите ваш ник на сайте
«Сочи» – «Динамо Махачкала»: прогноз и ставки на матч 1 декабря 2025 с коэффициентом 1.72

30 ноября 2025 9:45
Сочи - Динамо Мх
01 дек. 2025, понедельник 19:30 | Россия. Премьер-лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Индивидуальный тотал Динамо больше 1.0
Сделать ставку

1 декабря на стадионе «Фишт» состоится матч 17 тура чемпионата России, в котором «Сочи» примет «Динамо Махачкала». Обе команды переживают затяжные кризисные периоды: хозяева занимают последнее место, а гости располагаются на 13-й строчке. Оба коллектива подходят к игре с серией из трeх поражений подряд, что делает матч принципиальным для обеих сторон.

«Сочи»

Команда набрала 8 очков после 16 туров и продолжает испытывать проблемы в обороне: серия из восьми матчей подряд с пропущенными мячами, 12 пропущенных голов за пять последних игр и средний показатель 2.40 за матч. При этом атака действует неплохо – 7 голов за пять встреч и 1.40 в среднем. Последний матч против «Акрона» завершился поражением 2:3, что снова подчеркнуло уязвимость обороны при присутствующем потенциале в атаке.

«Динамо Махачкала»

Команда идeт на 13-м месте с 14 очками. В атаке цифры скромные – всего 4 гола за пять матчей и 0.80 за игру. При этом «Динамо Махачкала» пропускает умеренно – 6 голов за пять встреч. Последняя игра в РПЛ завершилась поражением 0:3 от «Динамо», но в недавних кубковых матчах команда показывала более организованную игру. При выездных матчах коллектив действует прагматично, но тяжело создаeт моменты.

Факты о командах

«Сочи»

  • 3 поражения подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • 7 голов за 5 игр

«Динамо Махачкала»

  • 3 поражения подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • 4 гола за 5 игр

Личные встречи
0% (0)
100% (2)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
0.5
В среднем за матч
0.5
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо Мх
0 : 0
28.09.2025
Сочи
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Сочи
1 : 1
27.11.2024
Динамо Мх

Прогноз на матч «Сочи» – «Динамо Махачкала»

Матч обещает низкую плотность и осторожный футбол. «Сочи» действует активнее в атаке, но дополняет это частыми провалами в обороне, что делает игру непредсказуемой. Гости выглядят более сбалансировано и пропускают меньше, но испытывают трудности с созданием моментов. На фоне слабой обороны хозяев «Динамо Махачкала» имеет хорошие шансы минимум один раз реализовать свои возможности, а низкая результативность обеих команд в среднем говорит о вероятности «низового» характера встречи.

С учeтом тенденций последних матчей обеих команд и их текущего состояния наиболее перспективным выглядит вариант с результативностью гостей, а также осторожная игра, которая может привести к низкому общему тоталу.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал Динамо Махачкала больше 1.0 – коэффициент 1.72
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.68

1.72
Индивидуальный тотал Динамо больше 1.0
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Сочи
18+
