В Костроме состоится матч команд, которые идут с разными задачами и разным настроением. «Спартак Кострома» держится в зоне лидеров, но столкнулся с серией неудач и вновь теряет стабильность в обороне. «Торпедо» продолжает борьбу за выживание и испытывает серьезные трудности на выезде. При этом обе команды регулярно допускают ошибки в защите, что влияет на динамику матчей и частоту пропущенных мячей.
«Спартак Кострома»
Коллектив проводит сильный сезон и держится в верхней части таблицы, но последние матчи получились нестабильными: три тура без побед и девять пропущенных голов за пять встреч. При этом команда по-прежнему активно играет впереди – Жилмостных и линия атаки создают достаточно моментов, а дома «Спартак Кострома» традиционно действует увереннее, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей.
«Торпедо»
Гости находятся в нижней части таблицы, и поражение от «Волги Ульяновск» только усилило давление. «Торпедо» мало забивает – лишь три гола за пять встреч – и регулярно допускает ошибки у своих ворот. Важный фактор – слабая игра на выезде: команда пропускает почти в каждом гостевом матче и не показывает стабильного темпа.
Факты о командах
«Спартак Кострома»
- Не выигрывает 3 последних матча
- Пропускает в 7 играх подряд
- В среднем: 1.60 забито за 5 матчей
- В среднем: 1.80 пропущено за 5 матчей
- Не проигрывает дома в 7 из 9 матчей
«Торпедо»
- Пропускает в 6 из 8 матчей
- В среднем: 0.60 забито за 5 игр
- В среднем: 1.40 пропущено за 5 игр
- Слабо играет в гостях
- Проиграл 3 из 5 последних матчей
Прогноз на матч «Спартак Кострома» – «Торпедо»
Команды демонстрируют тенденцию к пропущенным мячам, а «Спартак Кострома» дома значительно активнее в атаке. «Торпедо» играет прагматично, но нестабильно, особенно в гостях. Баланс статистики и текущая форма указывают на преимущество хозяев, однако высокая вероятность гола от гостей сохраняется – оборона «Спартака» далека от идеала.
Прогноз: победа «Спартака Кострома» – коэффициент 1.68