В Костроме состоится матч команд, которые идут с разными задачами и разным настроением. «Спартак Кострома» держится в зоне лидеров, но столкнулся с серией неудач и вновь теряет стабильность в обороне. «Торпедо» продолжает борьбу за выживание и испытывает серьезные трудности на выезде. При этом обе команды регулярно допускают ошибки в защите, что влияет на динамику матчей и частоту пропущенных мячей.

«Спартак Кострома»

Коллектив проводит сильный сезон и держится в верхней части таблицы, но последние матчи получились нестабильными: три тура без побед и девять пропущенных голов за пять встреч. При этом команда по-прежнему активно играет впереди – Жилмостных и линия атаки создают достаточно моментов, а дома «Спартак Кострома» традиционно действует увереннее, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей.

«Торпедо»

Гости находятся в нижней части таблицы, и поражение от «Волги Ульяновск» только усилило давление. «Торпедо» мало забивает – лишь три гола за пять встреч – и регулярно допускает ошибки у своих ворот. Важный фактор – слабая игра на выезде: команда пропускает почти в каждом гостевом матче и не показывает стабильного темпа.

Факты о командах

«Спартак Кострома»

Не выигрывает 3 последних матча

Пропускает в 7 играх подряд

В среднем: 1.60 забито за 5 матчей

В среднем: 1.80 пропущено за 5 матчей

Не проигрывает дома в 7 из 9 матчей

«Торпедо»

Пропускает в 6 из 8 матчей

В среднем: 0.60 забито за 5 игр

В среднем: 1.40 пропущено за 5 игр

Слабо играет в гостях

Проиграл 3 из 5 последних матчей

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:1 Россия. PARI Первая лига, 4 тур Торпедо 0 : 1 Спартак К

Прогноз на матч «Спартак Кострома» – «Торпедо»

Команды демонстрируют тенденцию к пропущенным мячам, а «Спартак Кострома» дома значительно активнее в атаке. «Торпедо» играет прагматично, но нестабильно, особенно в гостях. Баланс статистики и текущая форма указывают на преимущество хозяев, однако высокая вероятность гола от гостей сохраняется – оборона «Спартака» далека от идеала.

Прогноз: победа «Спартака Кострома» – коэффициент 1.68