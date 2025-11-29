Введите ваш ник на сайте
«Спартак Кострома» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 2.35

29 ноября 2025 10:02
Спартак К - Торпедо
30 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Победа «Спартака Кострома»
Сделать ставку

В Костроме состоится матч команд, которые идут с разными задачами и разным настроением. «Спартак Кострома» держится в зоне лидеров, но столкнулся с серией неудач и вновь теряет стабильность в обороне. «Торпедо» продолжает борьбу за выживание и испытывает серьезные трудности на выезде. При этом обе команды регулярно допускают ошибки в защите, что влияет на динамику матчей и частоту пропущенных мячей.

«Спартак Кострома»

Коллектив проводит сильный сезон и держится в верхней части таблицы, но последние матчи получились нестабильными: три тура без побед и девять пропущенных голов за пять встреч. При этом команда по-прежнему активно играет впереди – Жилмостных и линия атаки создают достаточно моментов, а дома «Спартак Кострома» традиционно действует увереннее, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей.

«Торпедо»

Гости находятся в нижней части таблицы, и поражение от «Волги Ульяновск» только усилило давление. «Торпедо» мало забивает – лишь три гола за пять встреч – и регулярно допускает ошибки у своих ворот. Важный фактор – слабая игра на выезде: команда пропускает почти в каждом гостевом матче и не показывает стабильного темпа.

Факты о командах

«Спартак Кострома»

  • Не выигрывает 3 последних матча
  • Пропускает в 7 играх подряд
  • В среднем: 1.60 забито за 5 матчей
  • В среднем: 1.80 пропущено за 5 матчей
  • Не проигрывает дома в 7 из 9 матчей

«Торпедо»

  • Пропускает в 6 из 8 матчей
  • В среднем: 0.60 забито за 5 игр
  • В среднем: 1.40 пропущено за 5 игр
  • Слабо играет в гостях
  • Проиграл 3 из 5 последних матчей

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Торпедо
0 : 1
11.08.2025
Спартак К

Прогноз на матч «Спартак Кострома» – «Торпедо»

Команды демонстрируют тенденцию к пропущенным мячам, а «Спартак Кострома» дома значительно активнее в атаке. «Торпедо» играет прагматично, но нестабильно, особенно в гостях. Баланс статистики и текущая форма указывают на преимущество хозяев, однако высокая вероятность гола от гостей сохраняется – оборона «Спартака» далека от идеала.

Прогноз: победа «Спартака Кострома» – коэффициент 1.68

2.35
Победа «Спартака Кострома»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Россия. PARI Первая лига Торпедо Спартак К
