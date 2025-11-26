Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фиорентина» – «АЕК»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.87

26 ноября 2025 10:11
Фиорентина - АЕК
27 нояб. 2025, четверг 23:00 | Лига конференций, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

Матч во Флоренции имеет большое значение для турнирной расстановки, так как обе команды сохраняют шансы на укрепление позиций в зоне плей-офф. «Фиорентина» располагается в верхней части таблицы, но подходит к игре на фоне затяжной безвыигрышной серии. Итальянский клуб продолжает стабильно забивать в еврокубке, однако в обороне выглядит уязвимо: девять пропущенных голов за пять матчей отражают проблемы с плотностью и концентрацией. При этом команда Альберта Гудмундссона старается играть первым номером, но из-за перегрузки центра часто теряет баланс между линиями.

«АЕК» смотрится более собранно и прагматично. Греки идут без поражений в пяти последних матчах и отличаются высокой организованностью при игре без мяча. Команда лидирует в турнире по общему числу забитых голов и в среднем пропускает всего 0.20 мяча за игру, что говорит о четко выстроенной оборонительной модели. Лука Йович остается ключевым ориентиром в атаке, но основной акцент гостей строится на контроле темпа и аккуратном использовании моментов.

«Фиорентина»

Команда регулярно создает моменты, но реализация остается нестабильной. Давление на ворота соперника сочетается с ошибками при позиционной защите, из-за чего даже при территориальном преимуществе флорентийцы часто упускают результат.

«АЕК»

Гости демонстрируют дисциплину и зрелость в принятии решений. Минимальное количество пропущенных мячей и стабильность на выезде позволяют рассчитывать на очки даже в сложных матчах.

Факты о командах

«Фиорентина»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 6 играх подряд
  • В среднем 0.80 забитых и 1.80 пропущенных за матч
  • Забивает в 7 подряд встречах Лиги Конференций

«АЕК»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Лучшее нападение турнира – 8 голов за 3 тура
  • В среднем 1.00 забитого и 0.20 пропущенного
  • Забивает в 7 подряд матчах турнира

Прогноз на матч «Фиорентина» – «АЕК»

С учетом слабой реализации хозяев и надежной обороны гостей, встреча вряд ли получится результативной. «АЕК» способен навязать строгий темп и ограничить атакующий потенциал соперника, делая ставку на контроль и терпеливую игру вторым номером. Наиболее логичным выбором выглядит ставка на осторожный сценарий с ограниченным количеством голов.

Прогноз: Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.87

1.87
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига конференций АЕК Фиорентина
Другие прогнозы
26.11.2025
18:00
1.78
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
ЦСКА - Динамо Мх
Победа ЦСКА с форой (-1)
26.11.2025
18:00
1.70
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Краснодар - Оренбург
Победа «Краснодара» с форой (-1)
26.11.2025
20:45
2.45
Лига чемпионов, 5 тур
Копенгаген - Кайрат
Тотал меньше 2.5 голов
26.11.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 5 тур
Олимпиакос - Реал
Победа «Реала» с форой (0)
26.11.2025
23:00
1.35
Лига чемпионов, 5 тур
ПСЖ - Тоттенхэм
Победа «ПСЖ»
26.11.2025
23:00
1.92
Лига чемпионов, 5 тур
Арсенал - Бавария
Победа «Баварии» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 