Матч во Флоренции имеет большое значение для турнирной расстановки, так как обе команды сохраняют шансы на укрепление позиций в зоне плей-офф. «Фиорентина» располагается в верхней части таблицы, но подходит к игре на фоне затяжной безвыигрышной серии. Итальянский клуб продолжает стабильно забивать в еврокубке, однако в обороне выглядит уязвимо: девять пропущенных голов за пять матчей отражают проблемы с плотностью и концентрацией. При этом команда Альберта Гудмундссона старается играть первым номером, но из-за перегрузки центра часто теряет баланс между линиями.

«АЕК» смотрится более собранно и прагматично. Греки идут без поражений в пяти последних матчах и отличаются высокой организованностью при игре без мяча. Команда лидирует в турнире по общему числу забитых голов и в среднем пропускает всего 0.20 мяча за игру, что говорит о четко выстроенной оборонительной модели. Лука Йович остается ключевым ориентиром в атаке, но основной акцент гостей строится на контроле темпа и аккуратном использовании моментов.

«Фиорентина»

Команда регулярно создает моменты, но реализация остается нестабильной. Давление на ворота соперника сочетается с ошибками при позиционной защите, из-за чего даже при территориальном преимуществе флорентийцы часто упускают результат.

«АЕК»

Гости демонстрируют дисциплину и зрелость в принятии решений. Минимальное количество пропущенных мячей и стабильность на выезде позволяют рассчитывать на очки даже в сложных матчах.

Факты о командах

«Фиорентина»

Не выигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в 6 играх подряд

В среднем 0.80 забитых и 1.80 пропущенных за матч

Забивает в 7 подряд встречах Лиги Конференций

«АЕК»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Лучшее нападение турнира – 8 голов за 3 тура

В среднем 1.00 забитого и 0.20 пропущенного

Забивает в 7 подряд матчах турнира

Прогноз на матч «Фиорентина» – «АЕК»

С учетом слабой реализации хозяев и надежной обороны гостей, встреча вряд ли получится результативной. «АЕК» способен навязать строгий темп и ограничить атакующий потенциал соперника, делая ставку на контроль и терпеливую игру вторым номером. Наиболее логичным выбором выглядит ставка на осторожный сценарий с ограниченным количеством голов.

Прогноз: Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.87