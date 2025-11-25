26 ноября на стадионе «Георгиос Караискакис» состоится матч 5 тура Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» примет мадридский «Реал». Хозяева располагаются в нижней части таблицы, однако демонстрируют уверенную результативность и длительную серию без поражений во всех турнирах. «Реал», напротив, стабильно набирает очки и сохраняет комфортные позиции в группе, но выездные встречи зачастую проходят для испанского клуба в сдержанном режиме. Баланс между атакующей активностью греческой команды и прагматизмом гостей позволяет ожидать напряженный матч с ограниченным количеством голевых моментов.

«Олимпиакос»

Греческий коллектив прибавил в организации игры и стал заметно строже действовать в обороне. За последние пять матчей команда пропустила всего три мяча, при этом отличилась четырнадцатью голами. «Олимпиакос» не проигрывает в шести встречах подряд и стабильно поражает ворота соперников, делая акцент на быстрые фланговые атаки и активное давление. Аюб Эль-Кааби остается ключевой фигурой впереди и регулярно завершает созданные комбинации.

«Реал»

Мадридцы продолжают демонстрировать высокий уровень дисциплины и игрового контроля. Команда не уступала в восьми из десяти последних матчей и сохраняет уверенный баланс между атакой и обороной. В среднем «Реал» забивает 1.60 гола за игру, пропуская менее одного мяча. Килиан Мбаппе остается лидером нападения, однако в гостях мадридцы чаще выбирают осторожный стиль с акцентом на результат.

Факты о командах

«Олимпиакос»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Забивает в 9 встречах подряд

В среднем 2.80 гола за игру

Пропускает в среднем 0.60 гола

«Реал»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

В среднем 1.60 гола за игру

Пропускает в среднем 0.80 гола

Демонстрирует стабильность в еврокубке

Прогноз на матч «Олимпиакос» – «Реал»

Матч обещает пройти в конкурентном ключе, где «Олимпиакос» постарается за счет домашней поддержки навязать высокий темп, а «Реал» сделает ставку на контроль мяча и точечные атаки. С учетом текущей формы и разницы в классе преимущество остается за мадридцами, однако хозяева способны осложнить игру и удержать счет в разумных рамках.

Рекомендованные ставки