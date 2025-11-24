Введите ваш ник на сайте
«Челси» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 25 ноября 2025 с коэффициентом 1.82

24 ноября 2025 9:07
Челси - Барселона
25 нояб. 2025, вторник 23:00 | Лига чемпионов, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Обе команды забьют
Сделать ставку

Матч пятого тура Лиги чемпионов на «Стэмфорд Бридж» имеет принципиальное значение для обеих команд, которые ведут борьбу за выход в плей-офф. «Челси» демонстрирует стабильность и результативность в атаке, тогда как «Барселона» остается одной из самых зрелищных команд турнира, но регулярно допускает ошибки в обороне. Это противостояние обещает высокий темп и большое количество моментов.

«Челси»

Лондонцы находятся в хорошей форме и не проигрывают в пяти последних матчах во всех турнирах. Команда стабильно забивает, отличаясь уже в 17 встречах подряд, а в Лиге чемпионов неизменно поражает ворота соперников четыре матча кряду. В пяти последних играх «Челси» забил 12 голов, что отражает уверенную игру в атаке. Жоао Педро остается ключевой фигурой впереди, активно участвуя в создании и завершении атак. При этом оборона выглядит не безупречно, пропуская в среднем по одному мячу за игру.

«Барселона»

Каталонцы показывают крайне результативный футбол, забив 15 голов в пяти последних матчах, но при этом пропустили 8 раз. Команда отличается в 30 матчах подряд, однако серия с регулярными пропущенными мячами в Лиге чемпионов говорит о проблемах в защите. Ферран Торрес остается лидером атаки и главной ударной силой, но оголенные зоны в переходных фазах могут стать уязвимостью против быстрых атак хозяев.

Факты о командах

«Челси»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 17 играх подряд
  • В среднем 2.40 гола за матч
  • Пропускает около 1.00 мяча за игру

«Барселона»

  • Забивает в 30 матчах подряд
  • Пропускает в 10 из 12 последних игр
  • В среднем 3.00 гола за матч
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч

Личные встречи
25% (2)
63% (5)
13% (1)
9
Забитых мячей
10
1.13
В среднем за матч
1.25
2:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Товарищеские матчи,
Барселона
1 : 2
23.07.2019
Челси
Лига чемпионов, 1/8 финала
Барселона
3 : 0
14.03.2018
Челси
Лига чемпионов, 1/8 финала
Челси
1 : 1
20.02.2018
Барселона
Международный кубок чемпионов,
Челси
2 : 2
29.07.2015
Барселона
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Барселона
2 : 2
24.04.2012
Челси
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Челси
1 : 0
18.04.2012
Барселона
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Челси
1 : 1
06.05.2009
Барселона
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Барселона
0 : 0
28.04.2009
Челси
Показать все

Прогноз на матч «Челси» – «Барселона»

Обе команды делают ставку на атакующий футбол, что создает предпосылки для результативного матча. «Челси» на своем поле действует более сбалансированно и способен грамотно воспользоваться слабостями обороны «Барселоны». Гости же традиционно много владеют мячом и активно используют фланги, но их уязвимость при быстрых ответных атаках может стать ключевым фактором. В такой ситуации логичным выглядит сценарий с голами с обеих сторон и общим преимуществом лондонцев за счет более надежной структуры игры.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.82
  • Победа «Челси» с форой (0) – коэффициент 1.95

1.82
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов Барселона Челси
Рекомендуем
18+
