В субботу, 22 ноября, в 12-м туре английской Премьер-лиги встречаются «Бернли» и «Челси». Игра состоится в Бернли, начало – в 15:30 (мск).

«Бернли»

Команда Скотта Паркера находится на 17-й позиции в АПЛ, набрав 10 очков. «Бернли» добыл 3 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 14:22.

Последние результаты «Бернли»:

08.11.25 «Вест Хэм» – «Бернли» – 3:2;

01.11.25 «Бернли» – «Арсенал» – 0:2;

26.10.25 «Вулверхэмптон» – «Бернли» – 2:3.

«Челси»

«Челси» набрал 20 очков и занимает 3-е место. Подопечные Энцо Марески добыли 6 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 21:11.

Предыдущие результаты «Челси»:

18.11.25 «Челси» – «Вулверхэмптон» – 3:0;

05.11.25 «Карабах» – «Челси» – 2:2;

01.11.25 «Тоттенхэм» – «Челси» – 0:1.

Очные встречи

30.03.24 «Челси» – «Бернли» – 2:2;

07.10.23 «Бернли» – «Челси» – 1:4;

05.03.22 «Бернли» – «Челси» – 0:4;

06.11.21 «Челси» – «Бернли» – 1:1;

31.01.21 «Челси» – «Бернли» – 2:0.

Прогноз на матч «Бернли» – «Челси»

Основная проблема Марески – привести игроков в общий тонус после разъезда по сборным. В этом и заключается шанс хозяев – как минимум, дать достойный бой и проиграть с минимальной разницей.