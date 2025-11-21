21 ноября 2025 15:18
Бернли - Челси
22 нояб. 2025, суббота 15:30 | Англия. Премьер-лига, 12 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 22 ноября, в 12-м туре английской Премьер-лиги встречаются «Бернли» и «Челси». Игра состоится в Бернли, начало – в 15:30 (мск).
«Бернли»
Команда Скотта Паркера находится на 17-й позиции в АПЛ, набрав 10 очков. «Бернли» добыл 3 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 14:22.
Последние результаты «Бернли»:
- 08.11.25 «Вест Хэм» – «Бернли» – 3:2;
- 01.11.25 «Бернли» – «Арсенал» – 0:2;
- 26.10.25 «Вулверхэмптон» – «Бернли» – 2:3.
«Челси»
«Челси» набрал 20 очков и занимает 3-е место. Подопечные Энцо Марески добыли 6 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 21:11.
Предыдущие результаты «Челси»:
- 18.11.25 «Челси» – «Вулверхэмптон» – 3:0;
- 05.11.25 «Карабах» – «Челси» – 2:2;
- 01.11.25 «Тоттенхэм» – «Челси» – 0:1.
Очные встречи
- 30.03.24 «Челси» – «Бернли» – 2:2;
- 07.10.23 «Бернли» – «Челси» – 1:4;
- 05.03.22 «Бернли» – «Челси» – 0:4;
- 06.11.21 «Челси» – «Бернли» – 1:1;
- 31.01.21 «Челси» – «Бернли» – 2:0.
Прогноз на матч «Бернли» – «Челси»
Основная проблема Марески – привести игроков в общий тонус после разъезда по сборным. В этом и заключается шанс хозяев – как минимум, дать достойный бой и проиграть с минимальной разницей.
- Прогноз – Ф1 (+1,5) с кф. 1.58.
- Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 7.50.