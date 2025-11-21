21 ноября на арене «Аль-Иттихада» пройдет матч девятого тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где хозяева постараются прервать серию без побед и подтвердить статус фаворита в противостоянии с «Аль-Риядом». Несмотря на спад, «Аль-Иттихад» остается более классной командой и уже девять раз подряд обыгрывал этого соперника в очных встречах. При этом гости находятся в поиске стабильности, но на выезде пока не могут демонстрировать результативную и организованную игру. Встреча обещает быть напряженной, однако домашний фактор и история противостояний склоняют баланс в пользу хозяев.

«Аль-Иттихад»

Команда потеряла очки в пяти последних турах, регулярно пропуская, но атакующий потенциал остается высоким. Коллектив во главе со Стевеном Бергвейном забивает в среднем 1.8 гола за игру и способен оказывать давление за счет агрессивного флангового футбола. Серия из девяти побед над «Аль-Риядом» подтверждает психологическое преимущество и уверенность в подобных матчах.

«Аль-Рияд»

Гости прибавили в плане организации и не проигрывают три тура подряд, однако на выезде испытывают сложности. Несмотря на серию игр с забитыми мячами, оборона остается уязвимой и допускает в среднем 1.6 пропущенного за матч. Это создает проблемы против команд, активно использующих высокий прессинг.

Факты о командах

«Аль-Иттихад»

Не выигрывает в 5 последних матчах лиги

Забивает в 9 очных матчах подряд против «Аль-Рияда»

В среднем 1.80 гола за игру

«Аль-Рияд»

Не выигрывает 5 гостевых матчей подряд

Забивает в 8 из 10 последних встреч

В среднем 0.80 гола за игру

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Рияд»

Несмотря на текущий спад, «Аль-Иттихад» выглядит более целостной командой, способной воспользоваться слабостями соперника в обороне. «Аль-Рияд» может навязать борьбу, но отсутствие побед на выезде и негативная статистика личных встреч существенно снижают его шансы. Ожидается матч с инициативой хозяев и постепенным наращиванием давления, что увеличивает вероятность их победы при результативной игре с обеих сторон.

Рекомендованные ставки