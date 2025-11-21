Введите ваш ник на сайте
«Аль-Иттихад» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 21 ноября 2025 с коэффициентом 1.42

21 ноября 2025 10:00
Аль-Иттихад - Аль-Рияд
21 нояб. 2025, пятница 18:15 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
21 ноября на арене «Аль-Иттихада» пройдет матч девятого тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где хозяева постараются прервать серию без побед и подтвердить статус фаворита в противостоянии с «Аль-Риядом». Несмотря на спад, «Аль-Иттихад» остается более классной командой и уже девять раз подряд обыгрывал этого соперника в очных встречах. При этом гости находятся в поиске стабильности, но на выезде пока не могут демонстрировать результативную и организованную игру. Встреча обещает быть напряженной, однако домашний фактор и история противостояний склоняют баланс в пользу хозяев.

«Аль-Иттихад»

Команда потеряла очки в пяти последних турах, регулярно пропуская, но атакующий потенциал остается высоким. Коллектив во главе со Стевеном Бергвейном забивает в среднем 1.8 гола за игру и способен оказывать давление за счет агрессивного флангового футбола. Серия из девяти побед над «Аль-Риядом» подтверждает психологическое преимущество и уверенность в подобных матчах.

«Аль-Рияд»

Гости прибавили в плане организации и не проигрывают три тура подряд, однако на выезде испытывают сложности. Несмотря на серию игр с забитыми мячами, оборона остается уязвимой и допускает в среднем 1.6 пропущенного за матч. Это создает проблемы против команд, активно использующих высокий прессинг.

Факты о командах

«Аль-Иттихад»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах лиги
  • Забивает в 9 очных матчах подряд против «Аль-Рияда»
  • В среднем 1.80 гола за игру

«Аль-Рияд»

  • Не выигрывает 5 гостевых матчей подряд
  • Забивает в 8 из 10 последних встреч
  • В среднем 0.80 гола за игру

Личные встречи
100% (4)
0% (0)
0% (0)
9
Забитых мячей
1
2.25
В среднем за матч
0.25
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:4
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
13.03.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Рияд
0 : 1
24.10.2024
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
18.02.2024
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Рияд
0 : 4
24.08.2023
Аль-Иттихад

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Рияд»

Несмотря на текущий спад, «Аль-Иттихад» выглядит более целостной командой, способной воспользоваться слабостями соперника в обороне. «Аль-Рияд» может навязать борьбу, но отсутствие побед на выезде и негативная статистика личных встреч существенно снижают его шансы. Ожидается матч с инициативой хозяев и постепенным наращиванием давления, что увеличивает вероятность их победы при результативной игре с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.42

Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Рияд Аль-Иттихад
