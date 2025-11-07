8 ноября 2025 года в 17:30 состоится поединок 10-го тура чемпионата Германии. В Берлине «Унион» попробует избежать разгрома в противостоянии с всесильной «Баварией».
«Унион»
«Железные» выдают не самую яркую серию, одержав лишь одну победу в последних 5 матчах Бундеслиги. В то же время «Унион» продолжает оставаться крепким середняком элитного футбольного дивизиона Германии – не хватает звезд с неба, но и не сваливается в борьбу за выживание.
Последние три игры:
- Унион – Фрайбург 0:0
- Унион – Арминия 2:1
- Вердер – Унион 1:0
«Бавария»
«Роттен» вне всяких сомнений лучшая команда в Европе прямо сейчас. Команда Венсана Компани не щадит никого – 16 побед подряд во всех турнирах и статус фаворита не только Бундеслиги (тут все было ясно еще в августе), но и ЛЧ.
На неделе «Бавария» спокойно разобралась с ПСЖ на «Парк де Пренс». И пусть вас не смущает итоговый счет (2:1). «Роттен» были намного интереснее соперника даже в численном меньшинстве (дивный матч выдал Луис Диас – он оформил дубль, а затем «сломал» Хакими и увидел перед собой красную карточку).
Последние три игры:
- ПСЖ – Бавария 1:2
- Бавария – Байер 3:0
- Кельн – Бавария 1:4
Очные встречи
- Унион – Бавария 1:1
- Бавария – Унион 3:0
- Унион – Бавария 1:5
Прогноз на матч «Унион» – «Бавария»
Остановить «Баварию» не представляется возможным. За счастье – избежать погрома, даже в домашнем матче. Полагаем, что «роттен» одержат дежурную победу, но при этом не будут свирепствовать перед паузой на международные матчи.
Прогноз: победа «Баварии» с форой -1,5. Коэффициент – 1.66. Прогноз на счет – 1:3.