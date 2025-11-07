8 ноября 2025 года в 17:30 состоится поединок 10-го тура чемпионата Германии. В Берлине «Унион» попробует избежать разгрома в противостоянии с всесильной «Баварией».

«Унион»

«Железные» выдают не самую яркую серию, одержав лишь одну победу в последних 5 матчах Бундеслиги. В то же время «Унион» продолжает оставаться крепким середняком элитного футбольного дивизиона Германии – не хватает звезд с неба, но и не сваливается в борьбу за выживание.

Последние три игры:

Унион – Фрайбург 0:0

Унион – Арминия 2:1

Вердер – Унион 1:0

«Бавария»

«Роттен» вне всяких сомнений лучшая команда в Европе прямо сейчас. Команда Венсана Компани не щадит никого – 16 побед подряд во всех турнирах и статус фаворита не только Бундеслиги (тут все было ясно еще в августе), но и ЛЧ.

На неделе «Бавария» спокойно разобралась с ПСЖ на «Парк де Пренс». И пусть вас не смущает итоговый счет (2:1). «Роттен» были намного интереснее соперника даже в численном меньшинстве (дивный матч выдал Луис Диас – он оформил дубль, а затем «сломал» Хакими и увидел перед собой красную карточку).

Последние три игры:

ПСЖ – Бавария 1:2

Бавария – Байер 3:0

Кельн – Бавария 1:4

Очные встречи

Унион – Бавария 1:1

Бавария – Унион 3:0

Унион – Бавария 1:5

Прогноз на матч «Унион» – «Бавария»

Остановить «Баварию» не представляется возможным. За счастье – избежать погрома, даже в домашнем матче. Полагаем, что «роттен» одержат дежурную победу, но при этом не будут свирепствовать перед паузой на международные матчи.

Прогноз: победа «Баварии» с форой -1,5. Коэффициент – 1.66. Прогноз на счет – 1:3.