8 ноября 2025 года в 16:30 состоится поединок 10-го тура чемпионата Германии. Вернувшийся в Бундеслигу «Гамбург» будет принимать «Боруссию» из Дортмунда.

«Гамбург»

«Динозавров» прилично лихорадит на первом отрезке сезона. Команда чередует классные игры с откровенными провалами. Вся эта радость выливается в то, что после 9 туров «Гамбург» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. Очевидно, что команда совсем не горит желанием втягиваться в борьбу за выживание и тем более возвращаться во вторую Бундеслигу.

Последние три игры:

Кельн – Гамбург 4:1

Хайденхайм – Гамбург 0:1

Гамбург – Вольфсбург 0:1

«Боруссия» Д

В мид-уик «шмели» получили по полной программе в Манчестере. Поединок ЛЧ против «Сити» завершился разгромным поражением – 1:4. На данном этапе Нико Ковача не готова тягаться с такими монстрами. После игры на «Этихаде» сам тренер лаконично заметил о том, что его подопечным предстоит серьезно прибавлять.

Последние три игры:

Манчестер Сити – Боруссия Д 4:1

Аугсбург – Боруссия Д 0:1

Айнтрахт – Боруссия Д 1:1 (победа БД по пенальти, Кубок Германии)

Очные встречи

Боруссия Д – Гамбург 2:0

Гамбург – Боруссия Д 0:3

Боруссия Д – Гамбург 3:0

Прогноз на матч «Гамбург» – «Боруссия» Дортмунд

«Гамбург» попробует воспользоваться усталостью соперника и как следует помотать нервишки фавориту. Учитывая обстоятельства считаем, что «динозавры» смогут дать бой «Боруссии» и как минимум не уступят с большой разницей в счете.

Прогноз: победа «Гамбурга» с форой +1. Кеф – 1.72. Прогноз на счет 1:1/1:2.