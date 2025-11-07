«Аль-Шабаб» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.35

8 ноября на SHG Arena состоится матч 8-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Иттифаком». Обе команды подходят к встрече в кризисной форме и находятся в нижней части турнирной таблицы. «Аль-Шабаб» занимает 13-е место, а «Аль-Иттифак» идeт 11-м. Оба клуба не выигрывали в последних турах чемпионата, однако активно забивают и регулярно пропускают, что предвещает результативную и напряжeнную игру.

«Аль-Шабаб»

Команда находится в зоне риска, имея лишь 6 очков после 7 матчей. В последних 5 встречах «Аль-Шабаб» набрал только 3 очка и ни разу не выиграл в рамках лиги. Главной угрозой в атаке остаeтся Янник Феррейра Карраско, оформивший 7 голов в 10 матчах сезона. Однако на фоне слабой реализации моментов в целом команда выглядит малорезультативной (всего 3 гола в 5 последних матчах). Также «Аль-Шабаб» уязвим в обороне – пропускает в 4 матчах подряд.

«Аль-Иттифак»

Соперник набрал немного больше очков – 8 после 7 туров. Ключевая проблема команды – нестабильность обороны: в последних 5 матчах «Аль-Иттифак» пропустил 12 голов. Несмотря на это, команда показывает неплохую результативность – 8 голов за тот же отрезок. Халид Аль-Ганнам регулярно приносит результат в атаке, забив 4 мяча в 8 играх. Однако отсутствие побед в 3 матчах подряд говорит о необходимости срочной стабилизации игры.

Факты о командах

«Аль-Шабаб»

Без побед в 5 последних матчах в чемпионате

В среднем: 0.60 забитых, 1.00 пропущенного за 5 последних игр

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

6 очков и 13-е место в таблице

«Аль-Иттифак»

Без побед в 3 последних матчах в чемпионате

В среднем: 1.60 забитых, 2.40 пропущенных за 5 последних игр

Пропускает в 6 матчах подряд

8 очков и 11-е место в таблице

Прогноз на матч

Обе команды испытывают трудности в защите и редко уходят с поля без пропущенных голов. При этом «Аль-Иттифак» выглядит предпочтительнее в атакующем плане. «Аль-Шабаб» забивает очень мало, но и «Аль-Иттифак» не отличается надeжной обороной. Вероятно, матч получится открытым, с шансами на обмен голами. Однако форма «Аль-Иттифака» позволяет предположить, что он будет ближе к победе, особенно учитывая общий класс и результативность команды.

Рекомендованные ставки: