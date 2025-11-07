Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Шабаб» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.35

07 ноября 2025 10:56
Аль-Шабаб - Аль-Иттифак
08 нояб. 2025, суббота 17:45 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.35
Индивидуальный тотал «Аль-Иттифак» больше 1
Сделать ставку

8 ноября на SHG Arena состоится матч 8-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Иттифаком». Обе команды подходят к встрече в кризисной форме и находятся в нижней части турнирной таблицы. «Аль-Шабаб» занимает 13-е место, а «Аль-Иттифак» идeт 11-м. Оба клуба не выигрывали в последних турах чемпионата, однако активно забивают и регулярно пропускают, что предвещает результативную и напряжeнную игру.

«Аль-Шабаб»

Команда находится в зоне риска, имея лишь 6 очков после 7 матчей. В последних 5 встречах «Аль-Шабаб» набрал только 3 очка и ни разу не выиграл в рамках лиги. Главной угрозой в атаке остаeтся Янник Феррейра Карраско, оформивший 7 голов в 10 матчах сезона. Однако на фоне слабой реализации моментов в целом команда выглядит малорезультативной (всего 3 гола в 5 последних матчах). Также «Аль-Шабаб» уязвим в обороне – пропускает в 4 матчах подряд.

«Аль-Иттифак»

Соперник набрал немного больше очков – 8 после 7 туров. Ключевая проблема команды – нестабильность обороны: в последних 5 матчах «Аль-Иттифак» пропустил 12 голов. Несмотря на это, команда показывает неплохую результативность – 8 голов за тот же отрезок. Халид Аль-Ганнам регулярно приносит результат в атаке, забив 4 мяча в 8 играх. Однако отсутствие побед в 3 матчах подряд говорит о необходимости срочной стабилизации игры.

Факты о командах

«Аль-Шабаб»

  • Без побед в 5 последних матчах в чемпионате
  • В среднем: 0.60 забитых, 1.00 пропущенного за 5 последних игр
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • 6 очков и 13-е место в таблице

«Аль-Иттифак»

  • Без побед в 3 последних матчах в чемпионате
  • В среднем: 1.60 забитых, 2.40 пропущенных за 5 последних игр
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • 8 очков и 11-е место в таблице

Личные встречи
0% (0)
40% (2)
60% (3)
2
Забитых мячей
6
0.4
В среднем за матч
1.2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
1 : 1
08.11.2025
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Иттифак
3 : 1
31.01.2025
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Шабаб
0 : 1
24.08.2024
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Иттифак
1 : 0
23.05.2024
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Шабаб
0 : 0
07.12.2023
Аль-Иттифак

Прогноз на матч

Обе команды испытывают трудности в защите и редко уходят с поля без пропущенных голов. При этом «Аль-Иттифак» выглядит предпочтительнее в атакующем плане. «Аль-Шабаб» забивает очень мало, но и «Аль-Иттифак» не отличается надeжной обороной. Вероятно, матч получится открытым, с шансами на обмен голами. Однако форма «Аль-Иттифака» позволяет предположить, что он будет ближе к победе, особенно учитывая общий класс и результативность команды.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Аль-Иттифак» больше 1 – коэффициент 1.35
  • Обе забьют – коэффициент 1.85

1.35
Индивидуальный тотал «Аль-Иттифак» больше 1
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Аль-Шабаб
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 