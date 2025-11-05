Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Штутгарт» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.65

05 ноября 2025 10:01
Штутгарт - Фейеноорд
06 нояб. 2025, четверг 23:00 | Лига Европы, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

6 ноября на «МХП-Арене» в Штутгарте состоится важнейший матч 4-го тура Лиги Европы. Обе команды набрали по 3 очка, и эта встреча во многом определит, кто останется в борьбе за плей-офф. «Штутгарт» силeн дома, но «Фейеноорд» набрал мощную атакующую форму и способен устроить открытый матч.

«Штутгарт»

Немецкий клуб занимает 29-е место в турнирной таблице после трeх туров, и несмотря на поражение от «Фенербахче» (0:1), команда демонстрирует хороший уровень игры. Особенно стабилен «Штутгарт» дома: 6 побед подряд на своeм поле – весомый фактор. Эрмедин Демирович набрал приличный ход и уже забил 5 мячей в 10 встречах. В последних 5 играх команда забила 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00). «Штутгарт» умеет поднимать темп и агрессивно прессингует, что даeт результат на фоне менее устойчивых в обороне соперников.

«Фейеноорд»

Роттердамцы идут на 25-й строчке после уверенной победы над «Панатинаикосом» (3:1). Это была третья игра подряд с пропущенными мячами, но одновременно – пятая подряд, где команда отличалась в атаке. Уэда – ключевая фигура и безусловный лидер нападения, оформивший 13 голов в 13 матчах. В последних 5 матчах «Фейеноорд» забил 18 мячей – 3.60 в среднем, что делает его одной из самых результативных команд турнира на этом отрезке. Однако оборона нестабильна – 7 пропущенных мячей за те же 5 матчей, и средний показатель в 1.40 говорит о возможностях соперника вскрыть защиту.

Факты о командах

«Штутгарт»

  • Победа в 6 последних матчах дома
  • В среднем: 1.60 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • 3 забитых мяча в ворота «Вольфсбурга» и 2 – «Майнцу»
  • Забивает в 3 матчах подряд

«Фейеноорд»

  • В среднем: 3.60 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 3 матчах Лиги Европы подряд
  • Победа над «Панатинаикосом» и «Волендамом» в последних турах

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Фейеноорд»

Обе команды склонны играть в атакующем ключе и обладают сильными исполнителями впереди. «Штутгарт» хорош дома и будет стремиться взять максимум, но «Фейеноорд» располагает мощным наступлением, которое способно вскрывать даже организованную защиту. Учитывая высокую результативность гостей и уверенность хозяев на своeм поле, ожидается открытая игра с голами. Оптимальный выбор – тотал и обе забьют, с лeгким уклоном в пользу «Штутгарта».

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Фора «Штутгарта» (0) – коэффициент 1.95

1.65
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига Европы Фейеноорд Штутгарт
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 