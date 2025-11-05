6 ноября на «МХП-Арене» в Штутгарте состоится важнейший матч 4-го тура Лиги Европы. Обе команды набрали по 3 очка, и эта встреча во многом определит, кто останется в борьбе за плей-офф. «Штутгарт» силeн дома, но «Фейеноорд» набрал мощную атакующую форму и способен устроить открытый матч.

«Штутгарт»

Немецкий клуб занимает 29-е место в турнирной таблице после трeх туров, и несмотря на поражение от «Фенербахче» (0:1), команда демонстрирует хороший уровень игры. Особенно стабилен «Штутгарт» дома: 6 побед подряд на своeм поле – весомый фактор. Эрмедин Демирович набрал приличный ход и уже забил 5 мячей в 10 встречах. В последних 5 играх команда забила 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00). «Штутгарт» умеет поднимать темп и агрессивно прессингует, что даeт результат на фоне менее устойчивых в обороне соперников.

«Фейеноорд»

Роттердамцы идут на 25-й строчке после уверенной победы над «Панатинаикосом» (3:1). Это была третья игра подряд с пропущенными мячами, но одновременно – пятая подряд, где команда отличалась в атаке. Уэда – ключевая фигура и безусловный лидер нападения, оформивший 13 голов в 13 матчах. В последних 5 матчах «Фейеноорд» забил 18 мячей – 3.60 в среднем, что делает его одной из самых результативных команд турнира на этом отрезке. Однако оборона нестабильна – 7 пропущенных мячей за те же 5 матчей, и средний показатель в 1.40 говорит о возможностях соперника вскрыть защиту.

Факты о командах

«Штутгарт»

Победа в 6 последних матчах дома

В среднем: 1.60 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

3 забитых мяча в ворота «Вольфсбурга» и 2 – «Майнцу»

Забивает в 3 матчах подряд

«Фейеноорд»

В среднем: 3.60 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в 3 матчах Лиги Европы подряд

Победа над «Панатинаикосом» и «Волендамом» в последних турах

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Фейеноорд»

Обе команды склонны играть в атакующем ключе и обладают сильными исполнителями впереди. «Штутгарт» хорош дома и будет стремиться взять максимум, но «Фейеноорд» располагает мощным наступлением, которое способно вскрывать даже организованную защиту. Учитывая высокую результативность гостей и уверенность хозяев на своeм поле, ожидается открытая игра с голами. Оптимальный выбор – тотал и обе забьют, с лeгким уклоном в пользу «Штутгарта».

Рекомендованные ставки: