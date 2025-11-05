Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо Загреб» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.87

05 ноября 2025 10:26
Динамо - Сельта
06 нояб. 2025, четверг 20:45 | Лига Европы, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

6 ноября на стадионе «Максимир» в Загребе пройдeт встреча 4-го тура Лиги Европы, в которой «Динамо Загреб» примет «Сельту». Обе команды ведут активную борьбу за выход в плей-офф. У хорватов 7 очков после трeх матчей, у испанцев – 6, и очная встреча может стать решающей в распределении мест в группе. Команды подходят к матчу в хорошей форме, с результативной атакой, но с уязвимой обороной.

«Динамо Загреб»

Хорватский клуб уверенно играет дома – четыре победы подряд на «Максимире». В Лиге Европы команда набрала 7 очков в трeх турах и пока не проигрывала. Однако оборона остаeтся проблемной – «Динамо» пропускает в каждом матче турнира и в восьми последних играх подряд. При этом коллектив стабильно забивает – 24 результативные игры из 26 возможных, и 1.20 гола в среднем за матч в последних пяти встречах. Куленович продолжает вести команду вперeд, оставаясь ключевой фигурой в атаке.

«Сельта»

Испанцы находятся на ходу – четыре победы подряд во всех турнирах, включая Ла Лигу, Кубок и Лигу Европы. Команда результативна – 10 голов за последние 5 матчей, в среднем по 2.00 за игру. Борха Иглесиас в хорошей форме, на его счету уже 6 мячей. Однако оборона остаeтся уязвимой – пропущенные мячи в 14 из 16 последних матчей. Тем не менее, «Сельта» демонстрирует характер и умеет дожимать соперника даже в тяжeлых матчах.

Факты о командах

«Динамо Загреб»

  • Забивает в 24 из 26 последних матчей
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • В 3 играх Лиги Европы подряд забивает и пропускает
  • 4 победы подряд на своeм поле

«Сельта»

  • Победа в 4 последних матчах
  • В среднем: 2.00 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 14 матчах подряд
  • Пропускает в 14 из 16 последних матчей

Прогноз на матч «Динамо Загреб» – «Сельта»

Матч обещает быть зрелищным: обе команды находятся в атакующей форме, при этом имеют уязвимости в защите. «Сельта» чуть стабильнее в последних турах, но «Динамо Загреб» играет дома и практически не уходит без гола. Учитывая статистику, логично ожидать обмена голами и как минимум трeх мячей в игре. Основной ставкой станет тотал больше, а дополнительной – обе забьют.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.87
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.75

1.87
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Сельта Динамо
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 