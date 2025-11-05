6 ноября на стадионе «Максимир» в Загребе пройдeт встреча 4-го тура Лиги Европы, в которой «Динамо Загреб» примет «Сельту». Обе команды ведут активную борьбу за выход в плей-офф. У хорватов 7 очков после трeх матчей, у испанцев – 6, и очная встреча может стать решающей в распределении мест в группе. Команды подходят к матчу в хорошей форме, с результативной атакой, но с уязвимой обороной.

«Динамо Загреб»

Хорватский клуб уверенно играет дома – четыре победы подряд на «Максимире». В Лиге Европы команда набрала 7 очков в трeх турах и пока не проигрывала. Однако оборона остаeтся проблемной – «Динамо» пропускает в каждом матче турнира и в восьми последних играх подряд. При этом коллектив стабильно забивает – 24 результативные игры из 26 возможных, и 1.20 гола в среднем за матч в последних пяти встречах. Куленович продолжает вести команду вперeд, оставаясь ключевой фигурой в атаке.

«Сельта»

Испанцы находятся на ходу – четыре победы подряд во всех турнирах, включая Ла Лигу, Кубок и Лигу Европы. Команда результативна – 10 голов за последние 5 матчей, в среднем по 2.00 за игру. Борха Иглесиас в хорошей форме, на его счету уже 6 мячей. Однако оборона остаeтся уязвимой – пропущенные мячи в 14 из 16 последних матчей. Тем не менее, «Сельта» демонстрирует характер и умеет дожимать соперника даже в тяжeлых матчах.

Факты о командах

«Динамо Загреб»

Забивает в 24 из 26 последних матчей

Пропускает в 8 матчах подряд

В 3 играх Лиги Европы подряд забивает и пропускает

4 победы подряд на своeм поле

«Сельта»

Победа в 4 последних матчах

В среднем: 2.00 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 14 матчах подряд

Пропускает в 14 из 16 последних матчей

Прогноз на матч «Динамо Загреб» – «Сельта»

Матч обещает быть зрелищным: обе команды находятся в атакующей форме, при этом имеют уязвимости в защите. «Сельта» чуть стабильнее в последних турах, но «Динамо Загреб» играет дома и практически не уходит без гола. Учитывая статистику, логично ожидать обмена голами и как минимум трeх мячей в игре. Основной ставкой станет тотал больше, а дополнительной – обе забьют.

Рекомендованные ставки: