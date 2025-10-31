1 ноября в Измире на стадионе «Гюрсель Аксель» пройдeт матч 11-го тура Суперлиги Турции. «Гезтепе» попытается вернуть уверенность после двух поражений подряд, а «Генчлербирлиги» приедет с целью прервать серию неудач и отдалиться от зоны вылета.

«Гезтепе»

Команда набрала 16 очков и занимает 7-е место, сохраняя шансы на попадание в еврокубковую зону. Однако после мощного старта последовали осечки – поражения от «Аланьяспора» (0:1) и «Галатасарая» (1:3). При этом в пяти последних матчах коллектив забил лишь пять мячей, что указывает на спад в атаке. Главный бомбардир Жандерсон де Карвальо отличился четырежды и остаeтся ключевым игроком впереди. Положительным моментом остаeтся надeжная оборона: всего четыре пропущенных мяча за те же пять игр. Особенно стабильно «Гезтепе» выглядит дома – команда не проигрывает на своeм поле уже восемь матчей подряд.

«Генчлербирлиги»

Столичный клуб идeт на 15-м месте с восемью очками и пока не может выбраться из нижней части таблицы. В предыдущем туре «Генчлербирлиги» уступил «Коньяспору» (1:2), хотя показал характер и боролся до конца. Команда стабильно забивает в последних пяти матчах, но при этом регулярно допускает ошибки в защите – шесть пропущенных голов за тот же отрезок. Лидер атаки Жан Жужек забил дважды и активно участвует в построении игры, однако без усиления обороны результаты вряд ли улучшатся. На выезде коллектив действует осторожно, делая ставку на контратаки, но качество реализации моментов остаeтся проблемой.

Факты о командах

«Гезтепе»

16 очков, 7-е место

Без поражений в 8 домашних матчах

Средние показатели: 1.00 забитый и 0.80 пропущенных за игру

Победа над «Бешикташем» 3:0 – главный успех осени

Жандерсон – 4 гола

«Генчлербирлиги»

8 очков, 15-е место

Забивает 5 матчей подряд

Средние показатели: 1.40 забитых и 1.20 пропущенных за игру

Пропускает 4 матча подряд

Жужек – 2 гола

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Генчлербирлиги»

Фаворитом выглядит «Гезтепе»: команда лучше организована и уверенно играет дома, где стабильно набирает очки. «Генчлербирлиги» способен создать давление за счeт скорости и длинных передач, но проблемная оборона и нестабильная игра на выезде снижают шансы на успех. С высокой вероятностью хозяева будут владеть инициативой и постепенно наращивать преимущество. Вероятен матч со средним тоталом: «Гезтепе» редко забивает больше двух, но и пропускает нечасто. Оптимальной выглядит ставка на победу хозяев при умеренной результативности.

Рекомендованные ставки