«Гезтепе» – «Генчлербирлиги»: прогноз и ставки на матч 1 ноября 2025 с коэффициентом 1.80

31 октября 2025 10:43
Гезтепе - Генчлербирлиги
01 нояб. 2025, суббота 17:00 | Турция. Суперлига, 11 тур
1.80
Победа «Гезтепе»
1 ноября в Измире на стадионе «Гюрсель Аксель» пройдeт матч 11-го тура Суперлиги Турции. «Гезтепе» попытается вернуть уверенность после двух поражений подряд, а «Генчлербирлиги» приедет с целью прервать серию неудач и отдалиться от зоны вылета.

«Гезтепе»

Команда набрала 16 очков и занимает 7-е место, сохраняя шансы на попадание в еврокубковую зону. Однако после мощного старта последовали осечки – поражения от «Аланьяспора» (0:1) и «Галатасарая» (1:3). При этом в пяти последних матчах коллектив забил лишь пять мячей, что указывает на спад в атаке. Главный бомбардир Жандерсон де Карвальо отличился четырежды и остаeтся ключевым игроком впереди. Положительным моментом остаeтся надeжная оборона: всего четыре пропущенных мяча за те же пять игр. Особенно стабильно «Гезтепе» выглядит дома – команда не проигрывает на своeм поле уже восемь матчей подряд.

«Генчлербирлиги»

Столичный клуб идeт на 15-м месте с восемью очками и пока не может выбраться из нижней части таблицы. В предыдущем туре «Генчлербирлиги» уступил «Коньяспору» (1:2), хотя показал характер и боролся до конца. Команда стабильно забивает в последних пяти матчах, но при этом регулярно допускает ошибки в защите – шесть пропущенных голов за тот же отрезок. Лидер атаки Жан Жужек забил дважды и активно участвует в построении игры, однако без усиления обороны результаты вряд ли улучшатся. На выезде коллектив действует осторожно, делая ставку на контратаки, но качество реализации моментов остаeтся проблемой.

Факты о командах

«Гезтепе»

  • 16 очков, 7-е место
  • Без поражений в 8 домашних матчах
  • Средние показатели: 1.00 забитый и 0.80 пропущенных за игру
  • Победа над «Бешикташем» 3:0 – главный успех осени
  • Жандерсон – 4 гола

«Генчлербирлиги»

  • 8 очков, 15-е место
  • Забивает 5 матчей подряд
  • Средние показатели: 1.40 забитых и 1.20 пропущенных за игру
  • Пропускает 4 матча подряд
  • Жужек – 2 гола

Личные встречи
33% (2)
0% (0)
67% (4)
12
Забитых мячей
16
2
В среднем за матч
2.67
4:0
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  5:3
Турция. Суперлига, 41 тур
Генчлербирлиги
5 : 3
11.05.2021
Гезтепе
Турция. Суперлига, 20 тур
Гезтепе
4 : 0
19.01.2021
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 32 тур
Гезтепе
1 : 3
11.07.2020
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 15 тур
Генчлербирлиги
3 : 1
14.12.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 22 тур
Генчлербирлиги
3 : 0
19.02.2018
Гезтепе
Турция. Суперлига, 5 тур
Гезтепе
3 : 2
17.09.2017
Генчлербирлиги
Показать все

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Генчлербирлиги»

Фаворитом выглядит «Гезтепе»: команда лучше организована и уверенно играет дома, где стабильно набирает очки. «Генчлербирлиги» способен создать давление за счeт скорости и длинных передач, но проблемная оборона и нестабильная игра на выезде снижают шансы на успех. С высокой вероятностью хозяева будут владеть инициативой и постепенно наращивать преимущество. Вероятен матч со средним тоталом: «Гезтепе» редко забивает больше двух, но и пропускает нечасто. Оптимальной выглядит ставка на победу хозяев при умеренной результативности.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Гезтепе» – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.80
Победа «Гезтепе»
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Генчлербирлиги Гезтепе
