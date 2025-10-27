Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Наср» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.80

27 октября 2025 9:10
Аль-Наср - Аль-Иттихад
28 окт. 2025, вторник 21:00 | Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Аль-Насра»
Сделать ставку

28 октября в Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авал Парк» состоится один из центральных матчей 1/8 финала Кубка короля, где «Аль-Наср» примет «Аль-Иттихад». Две из самых титулованных команд Саудовской Аравии встречаются в важном кубковом поединке, и текущее состояние соперников обещает напряжeнную борьбу.

«Аль-Наср»

Команда находится в феноменальной форме и уверенно штампует победы во всех турнирах – 11 подряд. За последние пять матчей «Аль-Наср» забил 13 голов и пропустил всего 2, демонстрируя надeжность в защите и высокую реализацию. Победы над «Аль-Фатехом» (5:1) и «Аль-Хаземом» (2:0) подчeркивают доминирование клуба в национальных соревнованиях. Коллектив уверенно контролирует мяч, создаeт много опасных моментов и редко даeт сопернику шансы у своих ворот. Главный козырь – сбалансированность игры и отличная форма лидеров атаки.

«Аль-Иттихад»

Гости проводят неровный сезон. В последних пяти встречах они забили лишь 5 мячей и пропустили 7. Команда по-прежнему борется за стабильность, хотя способна удивить в отдельные вечера. В предыдущем раунде Кубка короля «Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Вахду» (1:0), однако в чемпионате уступил «Аль-Хилалю» и «Аль-Насру». В обороне сохраняются проблемы с позиционными ошибками, а в атаке не хватает резкости. Тем не менее, в кубковых встречах коллектив традиционно мобилизуется и способен навязать борьбу даже фавориту.

Факты о командах

«Аль-Наср»

  • Победы в 11 последних матчах
  • В среднем: 2.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 29 матчах подряд
  • Пропустил только 2 гола за 5 последних встреч

«Аль-Иттихад»

  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Забивает в 3 последних матчах Кубка короля
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных встреч в этом турнире

Личные встречи
60% (3)
0% (0)
40% (2)
14
Забитых мячей
9
2.8
В среднем за матч
1.8
5:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:5
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Иттихад
0 : 2
26.09.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Наср
2 : 3
07.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
06.12.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 2
27.05.2024
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Иттихад
2 : 5
26.12.2023
Аль-Наср

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Иттихад»

Форма «Аль-Насра» внушает уверенность: команда стабильно побеждает, играет надeжно в защите и эффективно использует каждую атаку. «Аль-Иттихад» же демонстрирует неровные результаты и часто теряет концентрацию, особенно в обороне. Вряд ли гости смогут сдержать темп хозяев, которые сейчас на пике формы. При этом кубковый формат предполагает осторожное начало, где исход может решиться после перерыва. Ожидается доминирование «Аль-Насра» по владению мячом и количеству опасных моментов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Насра» – коэффициент 1.80
  • Фора (-1) на «Аль-Наср» – коэффициент 1.95

1.80
Победа «Аль-Насра»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Кубок Короля Аль-Иттихад Аль-Наср
Другие прогнозы
27.10.2025
19:30
1.87
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат - Сочи
Победа «Ахмата» и тотал больше 1.5 голов
27.10.2025
20:00
1.85
Турция. Суперлига, 10 тур
Самсунспор - Ризеспор
Победа «Самсунспора»
28.10.2025
20:30
1.90
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче - Наполи
Обе забьют – да
28.10.2025
20:30
2.25
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт - Боруссия Д
Победа «Боруссии Дортмунд»
28.10.2025
20:30
1.90
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм - Гамбург
Обе забьют – да
28.10.2025
21:00
1.80
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/8 финала
Аль-Наср - Аль-Иттихад
Победа «Аль-Насра»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 