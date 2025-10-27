28 октября в Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авал Парк» состоится один из центральных матчей 1/8 финала Кубка короля, где «Аль-Наср» примет «Аль-Иттихад». Две из самых титулованных команд Саудовской Аравии встречаются в важном кубковом поединке, и текущее состояние соперников обещает напряжeнную борьбу.

«Аль-Наср»

Команда находится в феноменальной форме и уверенно штампует победы во всех турнирах – 11 подряд. За последние пять матчей «Аль-Наср» забил 13 голов и пропустил всего 2, демонстрируя надeжность в защите и высокую реализацию. Победы над «Аль-Фатехом» (5:1) и «Аль-Хаземом» (2:0) подчeркивают доминирование клуба в национальных соревнованиях. Коллектив уверенно контролирует мяч, создаeт много опасных моментов и редко даeт сопернику шансы у своих ворот. Главный козырь – сбалансированность игры и отличная форма лидеров атаки.

«Аль-Иттихад»

Гости проводят неровный сезон. В последних пяти встречах они забили лишь 5 мячей и пропустили 7. Команда по-прежнему борется за стабильность, хотя способна удивить в отдельные вечера. В предыдущем раунде Кубка короля «Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Вахду» (1:0), однако в чемпионате уступил «Аль-Хилалю» и «Аль-Насру». В обороне сохраняются проблемы с позиционными ошибками, а в атаке не хватает резкости. Тем не менее, в кубковых встречах коллектив традиционно мобилизуется и способен навязать борьбу даже фавориту.

Факты о командах

«Аль-Наср»

Победы в 11 последних матчах

В среднем: 2.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 29 матчах подряд

Пропустил только 2 гола за 5 последних встреч

«Аль-Иттихад»

В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 матчах подряд

Забивает в 3 последних матчах Кубка короля

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных встреч в этом турнире

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Иттихад»

Форма «Аль-Насра» внушает уверенность: команда стабильно побеждает, играет надeжно в защите и эффективно использует каждую атаку. «Аль-Иттихад» же демонстрирует неровные результаты и часто теряет концентрацию, особенно в обороне. Вряд ли гости смогут сдержать темп хозяев, которые сейчас на пике формы. При этом кубковый формат предполагает осторожное начало, где исход может решиться после перерыва. Ожидается доминирование «Аль-Насра» по владению мячом и количеству опасных моментов.

