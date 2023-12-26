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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттихад - Аль-Наср
Аль-Иттихад - Аль-Наср: обзор матча 26 декабря 2023
Аль-Иттихад
26.12.2023, вторник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 5
Завершен
Аль-Наср
14'
А. Хамдалла
52'
А. Хамдалла
19'
К. Роналду (П)
38'
Талиска
68'
К. Роналду (П)
76'
С. Мане
82'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Аль-Наср
88'
Замена
А. Аль-Амри
️️️️
А. Ладжами
88'
Замена
М. Касем
️️️️
А. Теллес
87'
Замена
А. Гариб
️️️️
С. Мане
87'
Замена
А. Аль-Сулаихим
️️️️
Отавио
Замена
С. Джамаан Аль-Амри
️️️️
А. Хамдалла
86'
82'
ГОЛ! 2:5!
С. Мане
Пас отдал
Отавио
76'
ГОЛ! 2:4!
С. Мане
Пас отдал
Талиска
70'
Желтая карточка
А. Ладжами
Замена
А. Аль-Обуд
️️️️
З. Хавсави
70'
Замена
С. Аль-Фархан
️️️️
И. Коронадо
70'
68'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
К. Роналду
Вторая желтая
Фабиньо
67'
67'
Замена
️️️️
С. Фофана
Желтая карточка
Фабиньо
60'
ГОЛ! 2:2!
А. Хамдалла
Пас отдал
И. Коронадо
52'
47'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Желтая карточка
А. Хамдалла
47'
45'
+11
Желтая карточка
А. Теллес
Желтая карточка
Н. Канте
40'
38'
ГОЛ! 1:2!
Талиска
Пас отдал
А. Теллес
30'
Желтая карточка
С. Фофана
Желтая карточка
Ф. Аль-Гамди
28'
19'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
ГОЛ! 1:0!
А. Хамдалла
Пас отдал
К. Бензема
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
6
Фабиньо
ЦЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ЦЗ
2
Закария Хавсави
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
77
Игор Коронадо
АП
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
7
Ромариньо
ЦФ
9
Карим Бензема
(К)
ЦФ
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
94
Талиска
АП
25
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Иттихад
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
4-1-2-3
33
аль-Майюф
15
Кадеш
6
Фабиньо
8
Аль-Гамди
2
Хавсави
91
Канте
77
Коронадо
22
Аль-Сахафи
9
Бензема
7
Ромариньо
9
Хамдалла
4-1-1-3-1
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
78
Ладжами
14
Ляпорт
13
Теллес
77
Брозович
42
Фофана
94
Талиска
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
77
Коронадо
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
77
Коронадо
9
Хамдалла
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
9
Хамдалла
2
Хавсави
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
2
Хавсави
13
Теллес
24
Касем
24
Касем
13
Теллес
78
Ладжами
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
78
Ладжами
25
Отавио
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
25
Отавио
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Наср
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Наср
4
1
4
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
15
Офсайды
3
5
Количество передач
338
509
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
5
8
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Информация о матче
Главный судья:
Полихронис Костарас
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