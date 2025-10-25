26 октября на стадионе «Аббе-Дешам» пройдет встреча девятого тура Лиги 1 между «Осером» и «Гавром». Обе команды находятся в нижней части таблицы и попытаются прервать свои неудачные серии.

«Осер»

После восьми туров команда идeт на 14-м месте с семью очками. В прошлом туре «Осер» сыграл вничью с «Ренном» (2:2), показав неплохую игру в атаке, но вновь допустив ошибки в обороне. Команда не выигрывает три матча подряд, а защита остаeтся слабым звеном – восемь пропущенных голов за последние пять встреч. При этом атака работает стабильно: «Осер» забивает почти в каждом матче, используя длинные передачи и фланговые прострелы. В домашних матчах коллектив играет активнее, но часто теряет концентрацию во втором тайме.

«Гавр»

Гости занимают 16-е место с шестью очками и также переживают непростую серию без побед – уже пять матчей подряд. Последний тур обернулся разгромом от «Марселя» (2:6), что ещe раз подчеркнуло проблемы команды в защите. За последние пять игр «Гавр» забил пять мячей, но пропустил десять – слишком много для сохранения стабильности. При этом команда старается играть смело, даже против сильных соперников, полагаясь на контратаки и стандарты. На выезде «Гавр» играет открыто, что делает его опасным в атаке, но уязвимым сзади.

Факты о командах

«Осер»

Не выигрывает в 3 матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в каждом из последних 3 матчей

«Гавр»

Без побед 5 туров

В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

Играет результативно: 4 из 5 последних матчей с тоталом больше 2.5

Прогноз на матч «Осер» – «Гавр»

Обе команды проводят нестабильный отрезок, и матч обещает быть открытым. «Осер» действует активнее дома и чаще первым идeт вперeд, но при этом регулярно допускает ошибки в обороне. «Гавр» же умеет пользоваться пространствами и наверняка ответит своими шансами в атаке. Учитывая форму команд и частые результативные игры с их участием, можно ожидать обмен голов и высокий тотал. Хозяева выглядят немного предпочтительнее за счeт поддержки трибун, но их нестабильность в защите не позволяет назвать победу очевидной.

Рекомендованные ставки