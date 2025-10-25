Введите ваш ник на сайте
«Осер» – «Гавр»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2025 с коэффициентом 1.32

25 октября 2025 10:10
Осер - Гавр
26 окт. 2025, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 9 тур
1.32
Обе забьют – да
26 октября на стадионе «Аббе-Дешам» пройдет встреча девятого тура Лиги 1 между «Осером» и «Гавром». Обе команды находятся в нижней части таблицы и попытаются прервать свои неудачные серии.

«Осер»

После восьми туров команда идeт на 14-м месте с семью очками. В прошлом туре «Осер» сыграл вничью с «Ренном» (2:2), показав неплохую игру в атаке, но вновь допустив ошибки в обороне. Команда не выигрывает три матча подряд, а защита остаeтся слабым звеном – восемь пропущенных голов за последние пять встреч. При этом атака работает стабильно: «Осер» забивает почти в каждом матче, используя длинные передачи и фланговые прострелы. В домашних матчах коллектив играет активнее, но часто теряет концентрацию во втором тайме.

«Гавр»

Гости занимают 16-е место с шестью очками и также переживают непростую серию без побед – уже пять матчей подряд. Последний тур обернулся разгромом от «Марселя» (2:6), что ещe раз подчеркнуло проблемы команды в защите. За последние пять игр «Гавр» забил пять мячей, но пропустил десять – слишком много для сохранения стабильности. При этом команда старается играть смело, даже против сильных соперников, полагаясь на контратаки и стандарты. На выезде «Гавр» играет открыто, что делает его опасным в атаке, но уязвимым сзади.

Факты о командах

«Осер»

  • Не выигрывает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в каждом из последних 3 матчей

«Гавр»

  • Без побед 5 туров
  • В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • Играет результативно: 4 из 5 последних матчей с тоталом больше 2.5

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
7
Забитых мячей
6
1.75
В среднем за матч
1.5
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
1 : 2
04.05.2025
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 25 тур
Гавр
1 : 2
21.02.2009
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Осер
3 : 0
27.09.2008
Гавр

Прогноз на матч «Осер» – «Гавр»

Обе команды проводят нестабильный отрезок, и матч обещает быть открытым. «Осер» действует активнее дома и чаще первым идeт вперeд, но при этом регулярно допускает ошибки в обороне. «Гавр» же умеет пользоваться пространствами и наверняка ответит своими шансами в атаке. Учитывая форму команд и частые результативные игры с их участием, можно ожидать обмен голов и высокий тотал. Хозяева выглядят немного предпочтительнее за счeт поддержки трибун, но их нестабильность в защите не позволяет назвать победу очевидной.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.32
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.32
Обе забьют – да
Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Гавр Осер
