25 октября 2025 года в 21:00 состоится поединок 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Хазм» ждет тест на прочность – игра с одним из контендеров на титул – «Аль-Насром».

«Аль-Хазм»

«Хазм» серьезно забуксовал на старте кампании, одержав всего лишь одну победу в 5 турах. При этом нельзя сказать, что команда из Аль-Раса играет из рук вон плохо, но слабенькая реализация моментов приводит к весьма печальным результатам. В активе «Аль-Хазма» 5 очков и 13-е место в Про Лиге.

Последние три игры:

Аль-Ухдуд – Аль-Хазм 1:2

Аль-Хазм – Аль-Ахли 0:2

Аль-Хазм – Неом 2:1

«Аль-Наср»

Подопечные Жорже Жезуша подтверждают свои амбиции – стать чемпионом Про Лиги. «Аль-Наср» лидер чемпионата Саудовской Аравии и намерен продолжать в том же духе. Шутка ли, но суперзвездный дед Криштиану Роналду до сих пор не выиграл ни одного значимого трофея в СА. В новом сезоне КриРо готов подкорректировать неприятную тенденцию.

Последние три игры:

Гоа – Аль-Наср 1:2

Аль-Наср – Аль-Фатех 5:1

Аль-Завраа – Аль-Наср 0:2

Очные встречи

Аль-Хазм – Аль-Наср 1:2

Аль-Наср – Аль-Хазм 4:4

Аль-Хазм – Аль-Наср 1:5

Прогноз на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Наср»

«Аль-Наср» наколотил 19 голов в 5 турах и лидирует в Про Лиге и по этому показателю. Впрочем, «Аль-Хазм» умеет обороняться (5 пропущенных мячей) и будет максимально настроен дать бой фавориту. Считаем, что гости наберут три очка, но при этом им придется как следует попотеть.

Прогноз: победа «Аль-Хазма» с форой +2,5. Коэффициент – 1.56. Прогноз на счет – 1:2/1:3.