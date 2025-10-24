Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Хазм» - «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 1.56

24 октября 2025 12:58
Аль-Хазм - Аль-Наср
25 окт. 2025, суббота 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.56
Победа «Аль-Хазма» с форой +2,5
Сделать ставку

25 октября 2025 года в 21:00 состоится поединок 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Хазм» ждет тест на прочность – игра с одним из контендеров на титул – «Аль-Насром».

«Аль-Хазм»

«Хазм» серьезно забуксовал на старте кампании, одержав всего лишь одну победу в 5 турах. При этом нельзя сказать, что команда из Аль-Раса играет из рук вон плохо, но слабенькая реализация моментов приводит к весьма печальным результатам. В активе «Аль-Хазма» 5 очков и 13-е место в Про Лиге.

Последние три игры:

  • Аль-Ухдуд – Аль-Хазм 1:2
  • Аль-Хазм – Аль-Ахли 0:2
  • Аль-Хазм – Неом 2:1

«Аль-Наср»

Подопечные Жорже Жезуша подтверждают свои амбиции – стать чемпионом Про Лиги. «Аль-Наср» лидер чемпионата Саудовской Аравии и намерен продолжать в том же духе. Шутка ли, но суперзвездный дед Криштиану Роналду до сих пор не выиграл ни одного значимого трофея в СА. В новом сезоне КриРо готов подкорректировать неприятную тенденцию.

Последние три игры:

  • Гоа – Аль-Наср 1:2
  • Аль-Наср – Аль-Фатех 5:1
  • Аль-Завраа – Аль-Наср 0:2

Очные встречи

  • Аль-Хазм – Аль-Наср 1:2
  • Аль-Наср – Аль-Хазм 4:4
  • Аль-Хазм – Аль-Наср 1:5

Прогноз на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Наср»

«Аль-Наср» наколотил 19 голов в 5 турах и лидирует в Про Лиге и по этому показателю. Впрочем, «Аль-Хазм» умеет обороняться (5 пропущенных мячей) и будет максимально настроен дать бой фавориту. Считаем, что гости наберут три очка, но при этом им придется как следует попотеть.

Прогноз: победа «Аль-Хазма» с форой +2,5. Коэффициент – 1.56. Прогноз на счет – 1:2/1:3.

1.56
Победа «Аль-Хазма» с форой +2,5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Хазм
Другие прогнозы
25.10.2025
12:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сибирь - Алания
Тотал меньше 2.5 голов
25.10.2025
14:00
2.00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан - Динамо Мн
Ф1 (+1,5)
25.10.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Текстильщик - Волгарь
Победа «Волгаря»
25.10.2025
14:00
1.57
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак - Оренбург
Победа «Спартака» с форой -1
25.10.2025
15:00
1.78
Испания. Примера, 10 тур
Жирона - Овьедо
Победа «Жироны»
25.10.2025
15:30
1.73
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Карпаты - Рух
Индивидуальный тотал «Карпат» больше 1,5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 