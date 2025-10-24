25 октября на «Стад Франсис Ле Бле» пройдeт матч 9-го тура Лиги 1, в котором «Брест» примет действующего чемпиона Франции – «ПСЖ». Команды подходят к встрече в неплохой форме, но класс и глубина состава парижан заметно выше.

«Брест»

Команда проводит уверенный старт сезона, занимая 12-е место с 9 очками. В прошлом туре «Брест» сыграл в яркой ничьей с «Лорьяном» (3:3), продлив серию без поражений до четырeх матчей. В пяти последних играх клуб забил 10 мячей и пропустил 6 – это отражает агрессивную модель с акцентом на атаку. Лидер нападения – Ромен Дель Кастийо, оформивший 4 гола в 8 турах. Команда активно использует фланги, создавая много моментов, но при этом часто оставляет пространство за спинами защитников, чем пользуются более сильные соперники.

«ПСЖ»

Парижане находятся в погоне за лидерством, занимая вторую строчку с 17 очками. В предыдущем туре чемпионата «ПСЖ» неожиданно сыграл 3:3 со «Страсбуром», а в Лиге чемпионов разгромил «Байер» 7:2, показав максимальную реализацию. В последних пяти матчах команда забила 15 голов и пропустила 7, демонстрируя мощную атаку и нестабильную оборону. Гонсалу Рамуш набрал отличную форму, забив 10 мячей в 23 встречах сезона. «ПСЖ» играет первым номером и постоянно создаeт давление, но иногда позволяет соперникам забивать из-за излишней открытости.

Факты о командах

«Брест»

Не проигрывает в 4 матчах подряд

В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 из 7 последних матчей

«ПСЖ»

Не проигрывает в 5 матчах подряд

В среднем: 3.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 22 матчах подряд против «Бреста»

Прогноз на матч «Брест» – «ПСЖ»

«Брест» выглядит организованно и способен создать проблемы даже сильным соперникам, особенно дома. Однако против «ПСЖ» любая ошибка может оказаться решающей. Парижане в отличной форме, их атакующая линия сейчас одна из лучших в Европе. При этом команда пропускает почти в каждом матче, что даeт шанс хозяевам отметиться голом.

Скорее всего, встреча получится результативной: «Брест» атакует активно, но уступает по индивидуальному мастерству. «ПСЖ» должен одержать уверенную победу, однако не исключено, что хозяева найдут свой момент у ворот Доннаруммы.

