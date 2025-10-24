Введите ваш ник на сайте
«Брест» – «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.65

24 октября 2025 11:55
Брест - ПСЖ
25 окт. 2025, суббота 18:00 | Франция. Лига 1, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

25 октября на «Стад Франсис Ле Бле» пройдeт матч 9-го тура Лиги 1, в котором «Брест» примет действующего чемпиона Франции – «ПСЖ». Команды подходят к встрече в неплохой форме, но класс и глубина состава парижан заметно выше.

«Брест»

Команда проводит уверенный старт сезона, занимая 12-е место с 9 очками. В прошлом туре «Брест» сыграл в яркой ничьей с «Лорьяном» (3:3), продлив серию без поражений до четырeх матчей. В пяти последних играх клуб забил 10 мячей и пропустил 6 – это отражает агрессивную модель с акцентом на атаку. Лидер нападения – Ромен Дель Кастийо, оформивший 4 гола в 8 турах. Команда активно использует фланги, создавая много моментов, но при этом часто оставляет пространство за спинами защитников, чем пользуются более сильные соперники.

«ПСЖ»

Парижане находятся в погоне за лидерством, занимая вторую строчку с 17 очками. В предыдущем туре чемпионата «ПСЖ» неожиданно сыграл 3:3 со «Страсбуром», а в Лиге чемпионов разгромил «Байер» 7:2, показав максимальную реализацию. В последних пяти матчах команда забила 15 голов и пропустила 7, демонстрируя мощную атаку и нестабильную оборону. Гонсалу Рамуш набрал отличную форму, забив 10 мячей в 23 встречах сезона. «ПСЖ» играет первым номером и постоянно создаeт давление, но иногда позволяет соперникам забивать из-за излишней открытости.

Факты о командах

«Брест»

  • Не проигрывает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

«ПСЖ»

  • Не проигрывает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 3.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 22 матчах подряд против «Бреста»

Личные встречи
0% (0)
9% (2)
91% (20)
18
Забитых мячей
63
0.82
В среднем за матч
2.86
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч:  7:0
Самая крупная ничья:  2:2
Лига чемпионов, 1/16 финала
ПСЖ
7 : 0
19.02.2025
Брест
Лига чемпионов, 1/16 финала
Брест
0 : 3
11.02.2025
ПСЖ
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
2 : 5
01.02.2025
ПСЖ
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Кубок, 1/8 финала
ПСЖ
3 : 1
07.02.2024
Брест
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
2 : 2
28.01.2024
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 3
29.10.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 27 тур
Брест
1 : 2
11.03.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 7 тур
ПСЖ
1 : 0
10.09.2022
Брест
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
2 : 0
15.01.2022
Брест
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
2 : 4
20.08.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 38 тур
Брест
0 : 2
23.05.2021
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/16 финала
Брест
0 : 3
06.03.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
3 : 0
09.01.2021
Брест
Франция. Лига 1, 13 тур
Брест
1 : 2
09.11.2019
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Брест
2 : 5
08.01.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 37 тур
ПСЖ
3 : 1
18.05.2013
Брест
Франция. Лига 1, 19 тур
Брест
0 : 3
21.12.2012
ПСЖ
Франция. Лига 1, 21 тур
Брест
0 : 1
28.01.2012
ПСЖ
Франция. Лига 1, 5 тур
ПСЖ
1 : 0
11.09.2011
Брест
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
2 : 2
24.04.2011
ПСЖ
Франция. Лига 1, 16 тур
ПСЖ
3 : 1
05.12.2010
Брест
Показать все

Прогноз на матч «Брест» – «ПСЖ»

«Брест» выглядит организованно и способен создать проблемы даже сильным соперникам, особенно дома. Однако против «ПСЖ» любая ошибка может оказаться решающей. Парижане в отличной форме, их атакующая линия сейчас одна из лучших в Европе. При этом команда пропускает почти в каждом матче, что даeт шанс хозяевам отметиться голом.

Скорее всего, встреча получится результативной: «Брест» атакует активно, но уступает по индивидуальному мастерству. «ПСЖ» должен одержать уверенную победу, однако не исключено, что хозяева найдут свой момент у ворот Доннаруммы.

Рекомендованные ставки

  • Победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85

1.65
Победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 ПСЖ Брест
