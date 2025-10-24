Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Хоффенхайм» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.70

24 октября 2025 11:09
Хоффенхайм - Хайденхайм
25 окт. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Хоффенхайма»
Сделать ставку

25 октября на стадионе «ПреЗеро-Арена» состоится матч 8-го тура Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Хайденхаймом». Хозяева в середине таблицы и борются за попадание в еврокубковую зону, а гости пытаются покинуть зону вылета.

«Хоффенхайм»

Команда идeт восьмой с 10 очками и показала сильную игру в прошлом туре, разгромив «Санкт-Паули» со счeтом 3:0. «Хоффенхайм» остаeтся одной из самых атакующих команд середины таблицы: за последние пять встреч он забил 9 голов, но при этом пропустил 8. Главная угроза для соперников – Фисник Аслани, оформивший 5 мячей в 8 матчах. Команда действует агрессивно в атаке, но нестабильна в обороне, особенно при быстрых контратаках. На своeм поле «Хоффенхайм» традиционно активно стартует и часто открывает счeт в первом тайме.

«Хайденхайм»

Гости находятся внизу таблицы – 17-е место и всего 4 очка. В прошлом туре команда сыграла 2:2 с «Вердером» и тем самым прервала серию поражений, но общая форма остаeтся слабой. «Хайденхайм» пропускает в каждом из последних восьми матчей чемпионата, а в пяти последних встречах забил лишь пять голов и пропустил семь. Команда слабо играет в гостях, где проиграла три последних матча подряд, демонстрируя неуверенность при обороне штрафной.

Факты о командах

«Хоффенхайм»

  • 10 очков после 7 туров
  • В среднем: 1.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 13 из 15 последних матчей

«Хайденхайм»

  • 4 очка и 17-е место
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Проигрывает 3 гостевых матча подряд

Личные встречи
25% (1)
75% (3)
0% (0)
5
Забитых мячей
4
1.25
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 25 тур
Хоффенхайм
1 : 1
09.03.2025
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хайденхайм
0 : 0
27.10.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
1 : 1
27.01.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хайденхайм
2 : 3
26.08.2023
Хоффенхайм

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Хайденхайм»

Хозяева выглядят гораздо сильнее и стабильнее. После уверенной победы над «Санкт-Паули» команда получила психологическую уверенность, а Фисник Аслани продолжает набирать форму. «Хайденхайм» борется за выживание, но защита гостей допускает слишком много ошибок – особенно в первых таймах, когда команда часто пропускает ранние голы.

«Хоффенхайм» способен доминировать в атаке и использовать слабость соперника на флангах. Вероятно, хозяева возьмут три очка, но с оглядкой на статистику обеих сторон можно ожидать голов с обеих сторон – команды редко играют «на ноль».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Хоффенхайма» – коэффициент 1.70
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85

1.70
Победа «Хоффенхайма»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Хайденхайм Хоффенхайм
Другие прогнозы
25.10.2025
12:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сибирь - Алания
Тотал меньше 2.5 голов
25.10.2025
14:00
2.00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан - Динамо Мн
Ф1 (+1,5)
25.10.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Текстильщик - Волгарь
Победа «Волгаря»
25.10.2025
14:00
1.57
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак - Оренбург
Победа «Спартака» с форой -1
25.10.2025
15:00
1.78
Испания. Примера, 10 тур
Жирона - Овьедо
Победа «Жироны»
25.10.2025
15:30
1.73
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Карпаты - Рух
Индивидуальный тотал «Карпат» больше 1,5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 