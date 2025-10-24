25 октября на стадионе «ПреЗеро-Арена» состоится матч 8-го тура Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Хайденхаймом». Хозяева в середине таблицы и борются за попадание в еврокубковую зону, а гости пытаются покинуть зону вылета.

«Хоффенхайм»

Команда идeт восьмой с 10 очками и показала сильную игру в прошлом туре, разгромив «Санкт-Паули» со счeтом 3:0. «Хоффенхайм» остаeтся одной из самых атакующих команд середины таблицы: за последние пять встреч он забил 9 голов, но при этом пропустил 8. Главная угроза для соперников – Фисник Аслани, оформивший 5 мячей в 8 матчах. Команда действует агрессивно в атаке, но нестабильна в обороне, особенно при быстрых контратаках. На своeм поле «Хоффенхайм» традиционно активно стартует и часто открывает счeт в первом тайме.

«Хайденхайм»

Гости находятся внизу таблицы – 17-е место и всего 4 очка. В прошлом туре команда сыграла 2:2 с «Вердером» и тем самым прервала серию поражений, но общая форма остаeтся слабой. «Хайденхайм» пропускает в каждом из последних восьми матчей чемпионата, а в пяти последних встречах забил лишь пять голов и пропустил семь. Команда слабо играет в гостях, где проиграла три последних матча подряд, демонстрируя неуверенность при обороне штрафной.

Факты о командах

«Хоффенхайм»

10 очков после 7 туров

В среднем: 1.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 13 из 15 последних матчей

«Хайденхайм»

4 очка и 17-е место

В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Проигрывает 3 гостевых матча подряд

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Хайденхайм»

Хозяева выглядят гораздо сильнее и стабильнее. После уверенной победы над «Санкт-Паули» команда получила психологическую уверенность, а Фисник Аслани продолжает набирать форму. «Хайденхайм» борется за выживание, но защита гостей допускает слишком много ошибок – особенно в первых таймах, когда команда часто пропускает ранние голы.

«Хоффенхайм» способен доминировать в атаке и использовать слабость соперника на флангах. Вероятно, хозяева возьмут три очка, но с оглядкой на статистику обеих сторон можно ожидать голов с обеих сторон – команды редко играют «на ноль».

Рекомендованные ставки