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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Хайденхайм
Хоффенхайм - Хайденхайм: обзор матча 27 января 2024
Хоффенхайм
27.01.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Хайденхайм
45+7'
А. Крамарич (П)
29'
Э. Динкчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Хайденхайм
Желтая карточка
Ф. Гриллич
90'
+5
90'
+3
Замена
Н. Тайеркауф
️️️️
Я. Шеппнер
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
89'
87'
Замена
М. Буш
️️️️
Я. Бесте
Замена
М. Бюлтер
️️️️
В. Вегхорст
86'
Замена
Т. Бишоф
️️️️
А. Крамарич
86'
Замена
И. Бебу
️️️️
М. Байер
74'
Желтая карточка
К. Акпогума
72'
71'
Замена
К. Сесса
️️️️
Э. Динкчи
71'
Замена
М. Пьеринджер
️️️️
А. Бек
Замена
У. Тохумджу
️️️️
А. Сташ
63'
Замена
Р. Сков
️️️️
П. Кадержабек
63'
Желтая карточка
А. Сташ
59'
46'
Замена
Т. Зирслебен
️️️️
Б. Гимбер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Крамарич
45'
+7
29'
ГОЛ! 0:1!
Э. Динкчи
Пас отдал
Я. Шеппнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Антон Сташ
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
3
Ян Шеппнер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
20
Bambasé Conté
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
2
Марнон Буш
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
4-2-1-3
1
Бауманн
25
Брукс
25
Акпогума
34
Н'Соки
3
Кадержабек
27
Гриллич
18
Сташ
21
Премель
14
Байер
9
Вегхорст
27
Крамарич
4-1-2-3
22
Мюллер
23
Траоре
23
Гимбер
15
Мэлони
6
Майнка
3
Шеппнер
21
Бек
19
Бесте
19
Ференбах
18
Динкчи
11
Кляйнденст
18
Сташ
7
Тохумджу
7
Тохумджу
18
Сташ
27
Крамарич
17
Бишоф
17
Бишоф
27
Крамарич
9
Вегхорст
30
Бюлтер
30
Бюлтер
9
Вегхорст
3
Кадержабек
24
Сков
24
Сков
3
Кадержабек
14
Байер
9
Бебу
9
Бебу
14
Байер
3
Шеппнер
30
Тайеркауф
30
Тайеркауф
3
Шеппнер
23
Гимбер
4
Зирслебен
4
Зирслебен
23
Гимбер
19
Бесте
2
Буш
2
Буш
19
Бесте
18
Динкчи
8
Сесса
8
Сесса
18
Динкчи
21
Бек
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
21
Бек
Остались в запасе
Хоффенхайм
Хайденхайм
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
20
Bambasé Conté
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
22
Витус Эйхер
ВР
20
Флориан Пик
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
20
Bambasé Conté
ЦП
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
20
Флориан Пик
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Хоффенхайм - Хайденхайм
4
Всего ударов по воротам
23
14
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
9
5
Нарушения
11
13
Офсайды
2
1
Количество передач
647
312
Сейвы
2
6
Точность передач %
83
68
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
10
4
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
2.84
1.13
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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