Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хайденхайм - Хоффенхайм
Хайденхайм - Хоффенхайм: обзор матча 26 августа 2023
Хайденхайм
26.08.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 3
Завершен
Хоффенхайм
26'
Я. Бесте
58'
М. Пьеринджер
77'
М. Байер
80'
П. Кадержабек
90'
А. Крамарич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайденхайм - Хоффенхайм
90'
+5
Желтая карточка
В. Вегхорст
Замена
Ш. Шиммер
️️️️
О. Траоре
90'
+2
90'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Крамарич
Замена
Н. Доведан
️️️️
Д. Томалья
90'
82'
Желтая карточка
П. Кадержабек
80'
ГОЛ! 2:2!
П. Кадержабек
Замена
К. Сесса
️️️️
Э. Динкчи
78'
Замена
Я. Шеппнер
️️️️
М. Пьеринджер
78'
77'
ГОЛ! 2:1!
М. Байер
Пас отдал
Т. Бишоф
74'
Замена
Т. Бишоф
️️️️
И. Бебу
70'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
64'
Замена
Ф. Бекер
️️️️
Г. Премель
64'
Замена
М. Байер
️️️️
О. Кабак
ГОЛ! 2:0!
М. Пьеринджер
Пас отдал
Я. Бесте
58'
53'
Замена
К. Фогт
️️️️
Д. Энтони Брукс
52'
Замена
Р. Сков
️️️️
М. Бюлтер
40'
Желтая карточка
К. Акпогума
Желтая карточка
Э. Динкчи
38'
ГОЛ! 1:0!
Я. Бесте
26'
25'
Желтая карточка
М. Бюлтер
Пенальти не реализован!
Я. Бесте
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
23
Омар Траоре
ЦЗ
6
Патрик Майнка
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
19
Ян-Никлас Бесте
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
20
Флориан Пик
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
21
Адриан Бек
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
24
Роберт Сков
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
4-5
22
Мюллер
23
Траоре
4
Зирслебен
15
Мэлони
6
Майнка
18
Динкчи
11
Кляйнденст
19
Бесте
7
Томалья
19
Ференбах
4-1-1-2-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Брукс
25
Акпогума
5
Кабак
27
Гриллич
21
Премель
9
Бебу
30
Бюлтер
27
Крамарич
9
Вегхорст
23
Траоре
30
Шиммер
30
Шиммер
23
Траоре
18
Пьеринджер
3
Шеппнер
3
Шеппнер
18
Пьеринджер
18
Динкчи
8
Сесса
8
Сесса
18
Динкчи
7
Томалья
14
Доведан
14
Доведан
7
Томалья
25
Брукс
7
Фогт
7
Фогт
25
Брукс
21
Премель
22
Бекер
22
Бекер
21
Премель
9
Бебу
17
Бишоф
17
Бишоф
9
Бебу
30
Бюлтер
24
Сков
24
Сков
30
Бюлтер
5
Кабак
14
Байер
14
Байер
5
Кабак
Остались в запасе
Хайденхайм
Хоффенхайм
22
Витус Эйхер
ВР
20
Флориан Пик
ЦП
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
21
Адриан Бек
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
20
Флориан Пик
ЦП
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
21
Адриан Бек
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Хайденхайм - Хоффенхайм
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Новости команд
Все
Хайденхайм
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Хайденхайм» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Хайденхайм» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.90
15 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.70
9 мая
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+