25 октября на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе пройдeт центральный матч 8-го тура Серии А между «Наполи» и «Интером». Встречаются два претендента на чемпионство, и обе команды подходят к игре с равным количеством очков, но разной динамикой результатов.

«Наполи»

После семи туров команда идeт третьей с 15 очками. В последнем туре неаполитанцы уступили «Торино» (0:1), а в Лиге чемпионов были разгромлены ПСВ со счeтом 2:6. За последние пять игр «Наполи» забил 7 и пропустил 11 мячей, что говорит о серьeзных проблемах в обороне. Лидером нападения остаeтся Расмус Хейлунд, оформивший 4 гола в шести матчах. Команда активно атакует, но теряет баланс при переходах – именно это и становится главной причиной нестабильных результатов. На своeм поле «Наполи» всe же чувствует себя уверенно – семь побед подряд в чемпионате подтверждают мощь домашней арены.

«Интер»

Миланцы после семи туров занимают второе место, также имея 15 очков. В прошлом туре они минимально обыграли «Рому» (1:0), а в Лиге чемпионов уверенно разгромили «Юнион» (4:0). «Интер» находится в отличной форме – четыре победы подряд в Серии А и 18 забитых голов в семи матчах. Команда отличается мощной атакой и надeжной обороной – лишь два пропущенных мяча за последние пять встреч. Лаутаро Мартинес остаeтся главным оружием – он забил восемь голов и стабильно реализует свои моменты. «Интер» демонстрирует сбалансированный футбол с чeткой организацией в каждой линии.

Факты о командах

«Наполи»

Победы в 7 последних домашних матчах

Пропускает в 8 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает у команд из топ-4 с начала сезона

«Интер»

Победы в 4 последних матчах Серии А

В среднем: 2.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 14 матчах подряд

Имеет лучшую разницу мячей в турнире (+10)

Прогноз на матч «Наполи» – «Интер»

Формально это игра равных по классу соперников, но по текущему состоянию «Интер» выглядит заметно убедительнее. Команда из Милана уверенно контролирует мяч, надeжно действует в защите и реализует почти каждую вторую атаку. «Наполи» же переживает спад: нестабильная оборона и эмоциональное выгорание после тяжeлого поражения в Европе могут сказаться на уверенности. При этом дома неаполитанцы почти всегда забивают, поэтому матч обещает быть результативным.Наиболее вероятный сценарий – осторожное начало, а затем постепенный перевес в пользу гостей. «Интер» способен увезти победу с минимальной разницей, а общий тотал, вероятно, не превысит трeх голов.

Рекомендованные ставки