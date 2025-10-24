Введите ваш ник на сайте
«Наполи» – «Интер»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 2.45

24 октября 2025 11:28
Наполи - Интер
25 окт. 2025, суббота 19:00 | Италия. Серия А, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.45
Победа «Интера»
Сделать ставку

25 октября на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе пройдeт центральный матч 8-го тура Серии А между «Наполи» и «Интером». Встречаются два претендента на чемпионство, и обе команды подходят к игре с равным количеством очков, но разной динамикой результатов.

«Наполи»

После семи туров команда идeт третьей с 15 очками. В последнем туре неаполитанцы уступили «Торино» (0:1), а в Лиге чемпионов были разгромлены ПСВ со счeтом 2:6. За последние пять игр «Наполи» забил 7 и пропустил 11 мячей, что говорит о серьeзных проблемах в обороне. Лидером нападения остаeтся Расмус Хейлунд, оформивший 4 гола в шести матчах. Команда активно атакует, но теряет баланс при переходах – именно это и становится главной причиной нестабильных результатов. На своeм поле «Наполи» всe же чувствует себя уверенно – семь побед подряд в чемпионате подтверждают мощь домашней арены.

«Интер»

Миланцы после семи туров занимают второе место, также имея 15 очков. В прошлом туре они минимально обыграли «Рому» (1:0), а в Лиге чемпионов уверенно разгромили «Юнион» (4:0). «Интер» находится в отличной форме – четыре победы подряд в Серии А и 18 забитых голов в семи матчах. Команда отличается мощной атакой и надeжной обороной – лишь два пропущенных мяча за последние пять встреч. Лаутаро Мартинес остаeтся главным оружием – он забил восемь голов и стабильно реализует свои моменты. «Интер» демонстрирует сбалансированный футбол с чeткой организацией в каждой линии.

Факты о командах

«Наполи»

  • Победы в 7 последних домашних матчах
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не выигрывает у команд из топ-4 с начала сезона

«Интер»

  • Победы в 4 последних матчах Серии А
  • В среднем: 2.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 14 матчах подряд
  • Имеет лучшую разницу мячей в турнире (+10)

Личные встречи
33% (14)
33% (14)
35% (15)
49
Забитых мячей
48
1.14
В среднем за матч
1.12
4:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
1 : 1
01.03.2025
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1 : 1
10.11.2024
Наполи
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1 : 1
17.03.2024
Наполи
Суперкубок Италии, Финал
Наполи
0 : 1
22.01.2024
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
0 : 3
03.12.2023
Интер
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3 : 1
21.05.2023
Интер
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
1 : 0
04.01.2023
Наполи
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1 : 1
12.02.2022
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
3 : 2
21.11.2021
Наполи
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
1 : 1
18.04.2021
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1 : 0
16.12.2020
Наполи
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
2 : 0
28.07.2020
Наполи
Италия. Кубок, 1/2 финала
Наполи
1 : 1
13.06.2020
Интер
Италия. Кубок, 1/2 финала
Интер
0 : 1
12.02.2020
Наполи
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
1 : 3
06.01.2020
Интер
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
4 : 1
19.05.2019
Интер
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1 : 0
26.12.2018
Наполи
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
0 : 0
11.03.2018
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
0 : 0
21.10.2017
Интер
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
0 : 1
30.04.2017
Наполи
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
3 : 0
02.12.2016
Интер
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
2 : 0
16.04.2016
Наполи
Италия. Кубок, 1/4 финала
Наполи
0 : 2
19.01.2016
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
2 : 1
30.11.2015
Интер
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
2 : 2
08.03.2015
Интер
Италия. Кубок, 1/4 финала
Наполи
1 : 0
04.02.2015
Интер
Италия. Серия А, 7 тур
Интер
2 : 2
19.10.2014
Наполи
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
0 : 0
26.04.2014
Наполи
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
4 : 2
15.12.2013
Интер
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
3 : 1
05.05.2013
Интер
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2 : 1
09.12.2012
Наполи
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1 : 0
26.02.2012
Интер
Италия. Кубок, 1/4 финала
Наполи
2 : 0
25.01.2012
Интер
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
0 : 3
01.10.2011
Наполи
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
1 : 1
15.05.2011
Интер
Италия. Кубок, 1/4 финала
Наполи
0 : 0
26.01.2011
Интер
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3 : 1
06.01.2011
Наполи
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
0 : 0
14.02.2010
Интер
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
3 : 1
23.09.2009
Наполи
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
1 : 0
26.04.2009
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
2 : 1
30.11.2008
Наполи
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
1 : 0
02.03.2008
Интер
Италия. Серия А, 7 тур
Интер
2 : 1
06.10.2007
Наполи
Показать все

Прогноз на матч «Наполи» – «Интер»

Формально это игра равных по классу соперников, но по текущему состоянию «Интер» выглядит заметно убедительнее. Команда из Милана уверенно контролирует мяч, надeжно действует в защите и реализует почти каждую вторую атаку. «Наполи» же переживает спад: нестабильная оборона и эмоциональное выгорание после тяжeлого поражения в Европе могут сказаться на уверенности. При этом дома неаполитанцы почти всегда забивают, поэтому матч обещает быть результативным.Наиболее вероятный сценарий – осторожное начало, а затем постепенный перевес в пользу гостей. «Интер» способен увезти победу с минимальной разницей, а общий тотал, вероятно, не превысит трeх голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Интера» – коэффициент 2.45
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.85

2.45
Победа «Интера»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
