«Парма» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.95

24 октября 2025 10:36
Парма - Комо
25 окт. 2025, суббота 16:00 | Италия. Серия А, 8 тур
25 октября на стадионе «Эннио Тардини» в Парме состоится матч 8-го тура Серии А, в котором хозяева примут «Комо». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, но обе демонстрируют стабильность в последних турах. Для «Пармы» это шанс укрепить уверенность, а для гостей – возможность закрепиться в зоне еврокубков.

«Парма»

Клуб из Эмилии набрал 6 очков и располагается на 15-м месте. В прошлом туре «Парма» сыграла вничью с «Дженоа» (0:0) и продлила серию без побед до двух матчей. Команда стабильно защищается, но испытывает трудности с реализацией моментов: за последние пять игр – всего 4 забитых и 4 пропущенных мяча. Матео Пеллегрино с пятью голами остаeтся лидером атак, однако ему не хватает поддержки партнeров. Домашние матчи «Пармы» проходят осторожно – акцент делается на компактности и контроле центра поля.

«Комо»

Неожиданный открытие сезона – команда с севера Италии набрала 12 очков и идeт шестой. В последнем туре «Комо» сенсационно обыграл «Ювентус» (2:0), продлив беспроигрышную серию до шести матчей. За этот период коллектив забил 9 и пропустил только 3 гола. Нико Пас в ударе, на его счету четыре мяча, а средняя результативность – почти два гола за игру. При этом «Комо» грамотно выстраивает игру без мяча и успешно использует переходы в атаку.

Факты о командах

«Парма»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома

  • В среднем: 0.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

  • В последних 3 матчах пропускает не более одного мяча

  • Победа только в одном из 7 туров

«Комо»

  • Не проигрывает 6 матчей подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Победа над «Ювентусом» 2:0 в прошлом туре

Личные встречи
25% (1)
50% (2)
25% (1)
4
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
0 : 1
03.05.2025
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
1 : 1
19.10.2024
Парма
Италия. Серия В, 26 тур
Комо
1 : 1
24.02.2024
Парма
Италия. Серия В, 10 тур
Парма
2 : 1
20.10.2023
Комо

Прогноз на матч «Парма» – «Комо»

«Парма» играет надeжно в обороне, но в атаке выглядит предсказуемо, что создаeт трудности против более организованных соперников. «Комо», напротив, показывает зрелый футбол – грамотная структура, быстрая работа на флангах и дисциплина в обороне делают эту команду одним из открытий сезона.Хозяева будут стараться сдержать атакующий порыв соперника, однако текущая форма «Комо» и его уверенность в реализации моментов дают преимущество гостям. Вероятен сценарий с минимальной победой «Комо» при низкой результативности.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Комо» – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Комо»
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Комо Парма
18+
