«Шинник» – «Спартак Кострома»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.45

24 октября 2025 10:20
Шинник - Спартак К
25 окт. 2025, суббота 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 16 тур
1.45
Тотал меньше 2.0 голов
25 октября в Ярославле пройдет матч 16-го тура Первой лиги, в котором «Шинник» примет «Спартак Кострома». Обе команды в последнее время сбавили обороты, и встреча обещает быть напряженной. «Шинник» старается выправить положение после серии без побед, а костромичи, несмотря на высокое место в таблице, тоже переживают спад в результатах.

«Шинник»

Команда из Ярославля занимает 10-е место с 18 очками. В прошлом туре «Шинник» сыграл вничью с «Торпедо» (0:0), что стало третьим матчем подряд без побед. За последние пять игр команда забила 4 и пропустила 5 голов. Средние показатели – 0.8 забитого и 1.0 пропущенного мяча за игру.Коллектив старается действовать компактно, но испытывает проблемы с реализацией. Главная надежда – Илья Стефанович, забивший 3 гола всего за 6 матчей, придаeт атаке больше вариативности. Домашний фактор может стать преимуществом, ведь «Шинник» на своем поле стабильно цепляется за очки.

«Спартак Кострома»

Команда идeт второй в таблице с 29 очками, но уже пять туров не знает побед. После поражения от «Енисея» (0:1) костромичи рискуют потерять место в группе лидеров. За последние пять матчей «Спартак Кострома» забил всего 2 мяча, что говорит о проблемах в атаке, несмотря на надежную оборону (3 пропущенных).Игровая модель команды основана на контроле мяча и дисциплине, но в последние недели не хватает скорости и остроты у чужих ворот. Лучший бомбардир Денис Жилмостных остаeтся ключевой фигурой в нападении.

Факты о командах

«Шинник»

  • Не выигрывает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • 2 ничьи в 3 последних матчах
  • Надежная игра в обороне на своем поле

«Спартак Кострома»

  • Без побед в 5 матчах подряд
  • В среднем: 0.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Всего 2 гола за последние 5 матчей
  • 2-е место в таблице, но с падением результативности

Прогноз на матч «Шинник» – «Спартак Кострома»

Матч обещает быть осторожным и закрытым. Обе команды находятся не в лучших кондициях, делают ставку на плотную игру в защите и редко рискуют впереди. «Шинник» дома будет пытаться навязать борьбу и сыграть от обороны, а «Спартак Кострома» постарается минимизировать ошибки и использовать стандарты.Вероятнее всего, игра пройдет с небольшим количеством опасных моментов. С учетом текущей формы команд и их низкой результативности, на первый план выходит ставка на низкий тотал или ничейный исход.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.0 голов – коэффициент 1.45
  • Ничья – коэффициент 3.00

1.45
Тотал меньше 2.0 голов
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Спартак К Шинник
О нас Пользовательское соглашение
18+
  • Читайте нас: 