24 октября на стадионе «Неом» состоится матч 6-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором команда «Неом» примет «Аль-Халидж». Обе команды демонстрируют результативный футбол, но у каждой есть свои слабые стороны. «Неом» набрал 9 очков и занимает 9-е место после 5 туров, хотя в последних матчах команда пропускала больше голов, чем забивала, включая поражение 1:3 от «Аль-Кадисии». «Аль-Халидж» с такими же 9 очками расположился на 6-й позиции, показывая впечатляющую результативность – 13 голов в последних пяти встречах и лишь 4 пропущенных.

«Неом»

Команда забивает стабильно, особенно на домашнем стадионе. В последних пяти матчах «Неом» забила 8 голов, пропустив 8, что говорит о проблемах в обороне и необходимости плотной игры в защите. Лидером атаки остаeтся Ляказетт (5 голов в 6 матчах), способный решать исход встречи индивидуальными действиями. История против «Аль-Халиджа» относительно равная, но домашнее поле может дать преимущество.

«Аль-Халидж»

«Аль-Халидж» демонстрирует мощную атакующую игру с Джошуа Кингом в роли ведущего форварда (7 голов в 5 матчах). Команда пропускает мало – в среднем 0.8 гола за последние пять матчей – и обладает высоким потенциалом для быстрых контратак. Последняя победа 4:1 над «Аль-Риядом» показывает готовность команды активно атаковать и контролировать мяч на чужой половине поля.

Факты о командах

«Неом»

Забивает в 5 последних матчах подряд.

Пропускает в среднем 1.6 гола за игру.

Лидер атак – Александр Ляказетт с 5 голами.

Не может удержать сухие матчи в последних встречах.

«Аль-Халидж»

Забивает в среднем 2.6 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру.

Джошуа Кинг забил 7 голов в 5 матчах.

Играет уверенно в атаке и контратаках.

Прогноз на матч «Неом» – «Аль-Халидж»

С учeтом атакующей мощи обеих команд и проблем в обороне «Неом», ожидается открытая игра с высокой результативностью. «Аль-Халидж» выглядит фаворитом благодаря стабильной атаке и более надeжной защите, но «Неом» способен забить, особенно используя стандарты и действия Ляказетта. Вероятен сценарий 2:2 или минимальной победы гостей с обменом голами. Прогноз: тотал больше 2.5 голов с высокой вероятностью, обе команды забьют.