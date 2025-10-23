Введите ваш ник на сайте
«Париж» – «Нант»: прогноз и ставки на матч 24 октября с коэффициентом 1.75

23 октября 2025 10:03
Париж - Нант
24 окт. 2025, пятница 21:45 | Франция. Лига 1, 9 тур
24 октября на стадионе «Париж» состоится матч 9-го тура Лиги 1, в котором местный клуб «Париж» примет «Нант». Обе команды имеют разнонаправленные турнирные показатели: хозяева показывают неплохую результативность, но нестабильны в обороне, гости же находятся в кризисе результатов и в последних матчах не могут выиграть. Встреча обещает быть напряжeнной, с заметным преимуществом «Парижа» на фоне их атакующих возможностей и домашнего поля.

«Париж»

«Париж» забивает в последних 7 матчах и демонстрирует активность впереди: 8 голов в пяти последних встречах подтверждают атакующий потенциал команды. Главный бомбардир Илан Кеббаль (4 гола в 9 матчах) остаeтся ключевым игроком в создании моментов. Однако защита «Парижа» пропускает почти в каждой игре – 10 из 12 последних матчей с голами соперников, что делает команду уязвимой при контратаках и стандартных положениях. На домашнем поле «Париж» старается контролировать мяч и прессинговать, что позволяет создавать преимущество в начале матча.

«Нант»

«Нант» испытывает проблемы с результативностью: всего 4 гола в пяти последних матчах и серия из пяти игр без побед. Главный бомбардир Мостафа Мохамед забил только 2 раза в 9 турах. Команда пропускает 1.4 гола за матч в среднем и плохо действует на чужом поле, что осложняет задачу в предстоящем поединке. Однако «Нант» умеет играть через быстрые контратаки и стандарты, что может создать моменты у ворот соперника.

Факты о командах

«Париж»

  • Забивает в 7 последних матчах подряд.
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за игру.
  • Домашние игры команда использует для прессинга и контроля.

«Нант»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах.
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за игру.
  • Сильны в быстрых контратаках, но результативность низкая.

Прогноз на матч «Париж» – «Нант»

С учeтом статистики и текущей формы, «Париж» имеет явное преимущество на домашнем стадионе. Их атакующие игроки регулярно забивают, а «Нант» не может стабильно держать оборону. Ожидается, что хозяева будут диктовать темп, создавая множество моментов, тогда как гости ограничатся редкими контратаками. Наиболее вероятный исход – победа «Парижа» с минимальным перевесом, возможны голы с обеих сторон при высоком темпе игры. Оптимальный прогноз: 2:1 в пользу «Парижа» или результативная победа с форой.

  • «Париж» победит – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Нант Париж
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
