«Лидс» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 24 октября с коэффициентом 2.05

23 октября 2025 10:32
Лидс - Вест Хэм
24 окт. 2025, пятница 22:00 | Англия. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Лидс» или ничья (1X)
Сделать ставку

24 октября на «Элланд Роуд» в рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги встретятся «Лидс» и «Вест Хэм». Оба клуба испытывают сложности: хозяева не могут выиграть в трeх матчах и занимают 16-е место, гости идут на 19-й строчке и не побеждают уже пять туров. Матч важен для обеих команд в контексте выживания и набора очков.

«Лидс»

«Лидс» показывает атакующую активность – шесть голов в пяти последних играх, но при этом команда регулярно пропускает: восемь мячей за тот же период и поражение 0:2 от «Бернли» в предыдущем туре. На «Элланд Роуд» лисы чувствуют себя увереннее – не проигрывают в 12 из 14 последних домашних встреч, что делает их опасными в свои ворота.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» переживает спад: только два гола в пяти турах и десять пропущенных. Команда пропустила 0:2 от «Брентфорда» и не может наладить сочетание атаки и защиты. Однако у гостей есть опытные исполнители, которые в один момент способны решить исход матча, особенно при ошибках соперника.

Факты о командах

«Лидс»

  • После 8 туров – 8 очков, 16-е место.
  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Не проигрывает дома в 12 из 14 последних игр.

«Вест Хэм»

  • После 8 туров – 4 очка, 19-е место.
  • Не выигрывает в 5 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола.

Прогноз

Матч обещает быть равным и нервным. «Лидс» будет вынужден искать инициативу на родном поле, но у команды есть проблемы в обороне, тогда как «Вест Хэм» страдает от отсутствия потенциальных бомбардиров и не создает многих моментов. С учeтом домашнего фактора и статистики большинства противостояний логичным выглядит ставка на ничью или минимальную победу хозяев при обмене голами. Ожидаю плотный матч с небольшим количеством опасных моментов и вероятностью одного–двух забитых мячей с каждой стороны.

  • Победа «Лидс» или ничья (1X) – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

2.05
Победа «Лидс» или ничья (1X)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Лидс
18+
