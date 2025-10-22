23 октября на «Селтик Парке» в Глазго пройдет матч 3-го тура Лиги Европы, где шотландский «Селтик» примет австрийский «Штурм». Обе команды находятся в борьбе за выход из группы, но стартовали по-разному: хозяева потерпели поражение от «Браги», а гости набрали три очка в поединке с «Рейнджерс».

«Селтик»

После неудачи в предыдущем туре Лиги Европы «Селтик» находится под давлением. Команда не отличается высокой результативностью в последнее время – всего четыре забитых мяча за пять встреч. При этом защита не всегда справляется с нагрузкой: пропущено семь голов за тот же отрезок. В среднем шотландцы забивают по 0,8 гола за игру, пропуская по 1,4. На домашнем стадионе «Селтик» традиционно играет активнее, не проигрывая в 10 из 11 последних встреч в Глазго.

«Штурм»

«Штурм» подошел к поединку в отличной форме, победив в четырех последних матчах подряд. Команда демонстрирует сбалансированную игру с акцентом на быструю реализацию моментов. Австрийцы забили девять голов за последние пять встреч, пропустив шесть. Средняя результативность – 1,8 забитого мяча за игру. Важно отметить, что «Штурм» прибавил в выездных встречах, и на фоне неуверенности соперника в обороне способен навязать борьбу даже на «Селтик Парке».

Факты о командах

«Селтик»

Не проигрывает дома в 10 из 11 последних матчей.

Пропускает в 3 последних встречах подряд.

В последних 5 матчах забил 4 гола и пропустил 7.

«Штурм»

Побеждает в 4 последних матчах подряд.

В последних 5 встречах забил 9 голов и пропустил 6.

Забивает в 4 матчах подряд.

Прогноз на матч «Селтик» – «Штурм»

«Селтик» наверняка попытается сыграть первым номером, чтобы взять реванш после поражения от «Браги». Однако нынешняя форма команды не внушает уверенности: атака действует с перебоями, а защита допускает ошибки даже против середняков чемпионата Шотландии.

«Штурм» находится в отличных кондициях и хорошо использует ошибки соперников. С учетом стабильной результативности гостей и проблем хозяев с обороной, вероятность обмена голами выглядит высокой. Тем не менее, поддержка родных трибун может помочь «Селтику» избежать поражения.

Ожидается упорный матч с голами с обеих сторон, где преимущество хозяев нивелируется стабильностью гостей.

Рекомендованные ставки