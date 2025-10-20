21 октября на «Эстадио де ла Серамика» «Вильярреал» примет действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» в матче третьего тура Лиги чемпионов. Хозяева стараются держаться в равной борьбе в группе, но их ждeт серьeзное испытание против одной из самых сбалансированных команд Европы.

«Вильярреал»

Испанская команда показывает нестабильные результаты. В последних пяти матчах «Вильярреал» забил 8 и пропустил столько же, а в Лиге чемпионов дважды сыграл вничью – с «Ювентусом» и «Монако». Коллектив действует смело в атаке, но проблемы в обороне мешают добиваться побед. Средняя результативность – 1,6 гола за игру, при этом пропускает команда примерно столько же. На своeм поле «жeлтая субмарина» старается играть первым номером, но против «Сити» акцент, скорее всего, будет сделан на контратаки.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы продолжает идти без поражений – восемь матчей подряд. В последних пяти встречах во всех турнирах «Сити» забил 12 мячей и пропустил лишь 3. Средний показатель результативности – 2,4 гола за игру. При этом команда демонстрирует железную дисциплину в обороне и уверенно контролирует темп. Англичане забивают в девяти матчах подряд и редко позволяют соперникам навязать борьбу. Даже в гостевых играх «Сити» сохраняет стабильность и регулярно берeт очки.

Факты о командах

«Вильярреал»

Забивает в 6 последних матчах

Пропускает в 3 встречах подряд

Средняя статистика: 1,6 забитого и 1,6 пропущенного за игру

Не проигрывает в 5 из 7 матчей

«Манчестер Сити»

8 матчей без поражений

В среднем: 2,4 забитого и 0,6 пропущенного за игру

Забивает в 9 матчах подряд

Пропускает в 3 последних играх

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Манчестер Сити»

«Сити» подходит к матчу в оптимальной форме и обладает явным преимуществом в классе. «Вильярреал» способен сопротивляться, но его оборона нестабильна, особенно против команд с мощным прессингом. Англичане, как правило, уверенно начинают встречи и контролируют мяч большую часть времени. Испанцы могут забить, но удержать ничью будет сложно – уровень интенсивности и глубина состава гостей существенно выше.

Ожидается открытая игра с голами от обеих сторон, где «Сити» за счeт организации и индивидуального мастерства должен увезти три очка.

