Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Вильярреал» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 21 октября 2025 с коэффициентом 1.65

20 октября 2025 10:08
Вильярреал - Манчестер Сити
21 окт. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа Манчестер Сити
Сделать ставку

21 октября на «Эстадио де ла Серамика» «Вильярреал» примет действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» в матче третьего тура Лиги чемпионов. Хозяева стараются держаться в равной борьбе в группе, но их ждeт серьeзное испытание против одной из самых сбалансированных команд Европы.

«Вильярреал»

Испанская команда показывает нестабильные результаты. В последних пяти матчах «Вильярреал» забил 8 и пропустил столько же, а в Лиге чемпионов дважды сыграл вничью – с «Ювентусом» и «Монако». Коллектив действует смело в атаке, но проблемы в обороне мешают добиваться побед. Средняя результативность – 1,6 гола за игру, при этом пропускает команда примерно столько же. На своeм поле «жeлтая субмарина» старается играть первым номером, но против «Сити» акцент, скорее всего, будет сделан на контратаки.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы продолжает идти без поражений – восемь матчей подряд. В последних пяти встречах во всех турнирах «Сити» забил 12 мячей и пропустил лишь 3. Средний показатель результативности – 2,4 гола за игру. При этом команда демонстрирует железную дисциплину в обороне и уверенно контролирует темп. Англичане забивают в девяти матчах подряд и редко позволяют соперникам навязать борьбу. Даже в гостевых играх «Сити» сохраняет стабильность и регулярно берeт очки.

Факты о командах

«Вильярреал»

  • Забивает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 3 встречах подряд
  • Средняя статистика: 1,6 забитого и 1,6 пропущенного за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 матчей

«Манчестер Сити»

  • 8 матчей без поражений
  • В среднем: 2,4 забитого и 0,6 пропущенного за игру
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних играх

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
1
Забитых мячей
5
0.5
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Лига Чемпионов, 4 тур
Вильярреал
0 : 3
02.11.2011
Манчестер Сити
Лига Чемпионов, 3 тур
Манчестер Сити
2 : 1
18.10.2011
Вильярреал

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Манчестер Сити»

«Сити» подходит к матчу в оптимальной форме и обладает явным преимуществом в классе. «Вильярреал» способен сопротивляться, но его оборона нестабильна, особенно против команд с мощным прессингом. Англичане, как правило, уверенно начинают встречи и контролируют мяч большую часть времени. Испанцы могут забить, но удержать ничью будет сложно – уровень интенсивности и глубина состава гостей существенно выше.

Ожидается открытая игра с голами от обеих сторон, где «Сити» за счeт организации и индивидуального мастерства должен увезти три очка.

Рекомендованные ставки

  • Победа Манчестер Сити – коэффициент 1.65
  • Обе забьют – коэффициент 1.80

1.65
Победа Манчестер Сити
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Манчестер Сити Вильярреал
Другие прогнозы
21.10.2025
18:00
1.78
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
Динамо Мх - Спартак
Победа «Спартака»
21.10.2025
19:45
1.90
Лига чемпионов, 3 тур
Кайрат - Пафос
Обе забьют
21.10.2025
19:45
1.65
Лига чемпионов, 3 тур
Барселона - Олимпиакос
Победа Барселоны и тотал больше 2.5 голов
21.10.2025
20:30
1.70
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
ЦСКА - Акрон
Победа ЦСКА с форой (-1)
21.10.2025
21:15
1.70
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 3 тур
Аль-Хиляль - Аль-Садд
Победа Аль-Хиляля
21.10.2025
22:00
1.57
Лига чемпионов, 3 тур
Ньюкасл - Бенфика
Победа Ньюкасла
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 