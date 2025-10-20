21 октября на «Бай-Арене» в Леверкузене состоится центральный матч тура Лиги чемпионов, где местный «Байер» примет французский «ПСЖ». Обе команды показывают атакующий футбол и занимают лидирующие позиции в своих чемпионатах, поэтому встреча обещает быть насыщенной и результативной.

«Байер»

Немецкий клуб продолжает впечатлять стабильностью и качеством игры в атаке. Команда не проигрывает на протяжении девяти матчей, регулярно демонстрируя высокий уровень комбинационного футбола. После ничьей с ПСВ (1:1) в Лиге чемпионов «Байер» победил в Бундеслиге «Майнц» (4:3) и «Унион» (2:0). В последних пяти матчах команда забила 10 мячей и пропустила 6. Средняя результативность – 2 гола за игру. Однако оборона по-прежнему не выглядит безупречной: пропуски случаются почти в каждом матче. Несмотря на это, на домашнем поле «Байер» играет смело и редко уступает инициативу, предпочитая прессинг и быстрые переходы.

«ПСЖ»

Французский клуб также подходит к матчу с хорошими результатами. Команда победила «Барселону» (2:1) в Лиге чемпионов и сыграла вничью со «Страсбуром» (3:3) в чемпионате. ПСЖ не проигрывает в десяти из двенадцати последних матчей, но заметно чаще пропускает. В последних пяти встречах – 8 забитых и 6 пропущенных мячей, при средней результативности 1.6 гола за игру. Команда Луиса Энрике (по данным) делает ставку на контроль мяча и высокое давление, но при этом рискует при потере мяча. Ключевые игроки атаки находятся в хорошей форме, однако защита выглядит уязвимо, особенно против быстрых контратак.

Факты о командах

«Байер»

Не проигрывает в 9 последних матчах

Забивает в 11 встречах подряд

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Средние показатели: 2.0 забитого и 1.2 пропущенного за игру

Победа над «Майнцем» 4:3 в последнем туре

«ПСЖ»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Победы в 5 подряд матчах Лиги чемпионов

В последних 5 играх: 8 забитых и 6 пропущенных

Средние показатели: 1.6 забитого и 1.2 пропущенного

Победа над «Барселоной» (2:1) в прошлом туре Лиги чемпионов

Прогноз на матч «Байер» – «ПСЖ»

Обе команды ориентированы на атаку, и при нынешней форме стоит ожидать открытый футбол. «Байер» отлично использует фланги и стандарты, а «ПСЖ» силен в быстрых переходах и игре один в один. Обороны команд не выглядят надежно, поэтому матч может получиться результативным. Немцы дома способны навязать борьбу и как минимум забить, но класс атакующих игроков ПСЖ позволяет рассчитывать на ответные голы. Встреча обещает стать зрелищной с обменом забитыми мячами и высокой интенсивностью.

Рекомендованные ставки