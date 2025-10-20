Введите ваш ник на сайте
«Барселона» – «Олимпиакос»: прогноз и ставки на матч 21 октября 2025 с коэффициентом 1.65

20 октября 2025 9:24
Барселона - Олимпиакос
21 окт. 2025, вторник 19:45 | Лига чемпионов, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа Барселоны и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

21 октября на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между одноимeнным клубом и греческим «Олимпиакосом». Обе команды стараются удержаться в борьбе за выход из группы, однако фаворит очевиден – хозяева.

«Барселона»

Каталонцы по-прежнему играют в атакующем ключе, но испытывают проблемы с балансом между линиями. После поражения от ПСЖ (1:2) в Лиге чемпионов и неудачи с «Севильей» в Ла Лиге команда сумела вернуть уверенность, победив «Жирону» 2:1. «Барселона» стабильно забивает, делая это в 30 матчах подряд, однако в обороне ситуация тревожная – 9 пропущенных мячей за последние 5 встреч. Средний показатель результативности – 1.8 гола за игру, при этом столько же команда допускает в свои ворота. На домашней арене каталонцы традиционно действуют первым номером и создают много моментов, но допускают рискованные ошибки при позиционной обороне.

«Олимпиакос»

Греческий клуб демонстрирует боевой настрой, но пока не показывает стабильного результата. После поражения от «Арсенала» (0:2) команда сумела обыграть «Ларису» и осталась в верхней части чемпионата Греции. В последних пяти встречах «Олимпиакос» забил 8 и пропустил 7 мячей, поддерживая средний показатель 1.6 гола за игру. Команда умеет использовать стандарты и быстрые атаки, но страдает от проседания в концовках. В матчах против более сильных соперников «Олимпиакос» часто играет вторым номером, делая ставку на контратаки и надежную оборону.

Факты о командах

«Барселона»

  • Забивает в 30 матчах подряд
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В последних 5 играх: 9 забитых и 9 пропущенных
  • Средние показатели: 1.8 забитого и 1.8 пропущенного за матч
  • Победа над «Жироной» 2:1 в последней игре

«Олимпиакос»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 5 из 7 последних игр
  • В последних 5 встречах: 8 забитых и 7 пропущенных
  • Средние показатели: 1.6 забитого и 1.4 пропущенного за матч
  • Победа над «Ларисой» 2:0 в последнем туре

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
1.5
В среднем за матч
0.5
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Лига чемпионов, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
31.10.2017
Барселона
Лига чемпионов, 3 тур
Барселона
3 : 1
18.10.2017
Олимпиакос

Прогноз на матч «Барселона» – «Олимпиакос»

Каталонцы обязаны выигрывать, чтобы вернуть себе позиции в группе. Команда владеет мячом, создаeт множество моментов и при поддержке домашних трибун должна диктовать темп. «Олимпиакос» способен сопротивляться, но сдержать давление на протяжении всего матча будет сложно. С учeтом результативности обеих сторон, можно ожидать открытый футбол с обилием моментов. Вероятен гол гостей, однако «Барселона» имеет все шансы взять уверенные три очка.

Рекомендованные ставки

  • Победа Барселоны и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Обе забьют – коэффициент 1.35

1.65
Победа Барселоны и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Олимпиакос Барселона
18+
