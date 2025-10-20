21 октября на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между одноимeнным клубом и греческим «Олимпиакосом». Обе команды стараются удержаться в борьбе за выход из группы, однако фаворит очевиден – хозяева.

«Барселона»

Каталонцы по-прежнему играют в атакующем ключе, но испытывают проблемы с балансом между линиями. После поражения от ПСЖ (1:2) в Лиге чемпионов и неудачи с «Севильей» в Ла Лиге команда сумела вернуть уверенность, победив «Жирону» 2:1. «Барселона» стабильно забивает, делая это в 30 матчах подряд, однако в обороне ситуация тревожная – 9 пропущенных мячей за последние 5 встреч. Средний показатель результативности – 1.8 гола за игру, при этом столько же команда допускает в свои ворота. На домашней арене каталонцы традиционно действуют первым номером и создают много моментов, но допускают рискованные ошибки при позиционной обороне.

«Олимпиакос»

Греческий клуб демонстрирует боевой настрой, но пока не показывает стабильного результата. После поражения от «Арсенала» (0:2) команда сумела обыграть «Ларису» и осталась в верхней части чемпионата Греции. В последних пяти встречах «Олимпиакос» забил 8 и пропустил 7 мячей, поддерживая средний показатель 1.6 гола за игру. Команда умеет использовать стандарты и быстрые атаки, но страдает от проседания в концовках. В матчах против более сильных соперников «Олимпиакос» часто играет вторым номером, делая ставку на контратаки и надежную оборону.

Факты о командах

«Барселона»

Забивает в 30 матчах подряд

Пропускает в 5 последних матчах

В последних 5 играх: 9 забитых и 9 пропущенных

Средние показатели: 1.8 забитого и 1.8 пропущенного за матч

Победа над «Жироной» 2:1 в последней игре

«Олимпиакос»

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 5 из 7 последних игр

В последних 5 встречах: 8 забитых и 7 пропущенных

Средние показатели: 1.6 забитого и 1.4 пропущенного за матч

Победа над «Ларисой» 2:0 в последнем туре

Прогноз на матч «Барселона» – «Олимпиакос»

Каталонцы обязаны выигрывать, чтобы вернуть себе позиции в группе. Команда владеет мячом, создаeт множество моментов и при поддержке домашних трибун должна диктовать темп. «Олимпиакос» способен сопротивляться, но сдержать давление на протяжении всего матча будет сложно. С учeтом результативности обеих сторон, можно ожидать открытый футбол с обилием моментов. Вероятен гол гостей, однако «Барселона» имеет все шансы взять уверенные три очка.

