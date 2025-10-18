В воскресенье, 19 октября, в 25-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «МЛ Витебск» и «Минск». Матч пройдет в Витебске, начало – в 20:00 (мск).

«МЛ Витебск»

Команда Филиппа Полякова лидирует в чемпионате, набрав 52 очка. «МЛ Витебск» добыл 16 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 38:15.

Последние результаты «МЛ Витебск» в Высшей лиге:

03.10.25 БАТЭ – «МЛ Витебск» – 1:0;

27.09.25 «МЛ Витебск» – «Славия» – 2:3;

20.09.25 «Неман» – «МЛ Витебск» – 3:1.

«Минск»

«Минск» набрал 41 очко и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Артема Челядинского добыли 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 38:35.

Предыдущие результаты «Минска» в Высшей лиге:

03.10.25 «Минск» – «Динамо» Брест – 1:0;

26.09.25 «Арсенал» Дз – «Минск» – 1:1;

21.09.25 «Минск» – «Слуцк» – 3:0.

Очные встречи

25.05.25 «Минск» – «МЛ Витебск» – 1:2;

20.02.25 «Минск» – «МЛ Витебск» – 0:0;

20.08.05 «МЛ Витебск» – «Минск» – 0:1;

06.05.05 «Минск» – «МЛ Витебск» – 0:0.

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Минск»

Месяц назад чемпионство команды из Витебска казалось решенным вопросом. Но 4 поражения подряд обязывают подопечных Полякова вновь напрячься.