МЛ Витебск - Минск
19 окт. 2025, воскресенье 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 25 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 19 октября, в 25-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «МЛ Витебск» и «Минск». Матч пройдет в Витебске, начало – в 20:00 (мск).
«МЛ Витебск»
Команда Филиппа Полякова лидирует в чемпионате, набрав 52 очка. «МЛ Витебск» добыл 16 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 38:15.
Последние результаты «МЛ Витебск» в Высшей лиге:
- 03.10.25 БАТЭ – «МЛ Витебск» – 1:0;
- 27.09.25 «МЛ Витебск» – «Славия» – 2:3;
- 20.09.25 «Неман» – «МЛ Витебск» – 3:1.
«Минск»
«Минск» набрал 41 очко и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Артема Челядинского добыли 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 38:35.
Предыдущие результаты «Минска» в Высшей лиге:
- 03.10.25 «Минск» – «Динамо» Брест – 1:0;
- 26.09.25 «Арсенал» Дз – «Минск» – 1:1;
- 21.09.25 «Минск» – «Слуцк» – 3:0.
Очные встречи
- 25.05.25 «Минск» – «МЛ Витебск» – 1:2;
- 20.02.25 «Минск» – «МЛ Витебск» – 0:0;
- 20.08.05 «МЛ Витебск» – «Минск» – 0:1;
- 06.05.05 «Минск» – «МЛ Витебск» – 0:0.
Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Минск»
Месяц назад чемпионство команды из Витебска казалось решенным вопросом. Но 4 поражения подряд обязывают подопечных Полякова вновь напрячься.
- Прогноз – Ф1 (-1) с кф. 1.71.
- Прогноз на точный счет – 3:1 с кф. 12.00.
