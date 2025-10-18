В воскресенье, 19 октября, в 5-м туре саудовской Про-Лиги сыграют «Аль-Таавун» и «Дамак». Матч пройдет в Бурайде, начало – в 18:10 (мск).

«Аль-Таавун»

Команда Периклеса Шамуски располагается на 5-й позиции, набрав 9 очков. «Аль-Таавун» добыл 3 победы и потерпел 1 поражение, разница мячей – 8:8.

Последние результаты «Аль-Таавуна»:

25.09.25 «Аль-Халидж» – «Аль-Таавун» – 0:1 Про-Лига;

21.09.25 «Аль-Файсали» – «Аль-Таавун» – 0:4 Кубок;

18.09.25 «Аль-Таавун» – «Аль-Иттифак» – 4:1 Про-лига.

«Дамак»

«Дамак» набрал 1 очко и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Армандо Эванджелиста добыли 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 4:8.

Предыдущие результаты «Дамака»:

26.09.25 «Дамак» – «Аль-Иттифак» – 1:3 Про-Лига;

23.09.25 «Аль-Нажма» – «Дамак» – 2:1 Кубок;

18.09.25 «Аль-Холуд» – «Дамак» – 2:1 Про-Лига.

Очные встречи в Про-Лиге

08.03.25 «Аль-Таавун» – «Дамак» – 3:0;

19.10.24 «Дамак» – «Аль-Таавун» – 2:2;

26.04.24 «Дамак» – «Аль-Таавун» – 0:1;

05.11.23 «Аль-Таавун» – «Дамак» – 0:0;

04.03.23 «Дамак» – «Аль-Таавун» – 1:2.

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Дамак»

«Аль-Таавун» намного успешнее начал сезон и имеет перевес в личных встречах.