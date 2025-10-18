18 октября 2025 14:30
Аль-Таавун - Дамак
19 окт. 2025, воскресенье 18:10 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 19 октября, в 5-м туре саудовской Про-Лиги сыграют «Аль-Таавун» и «Дамак». Матч пройдет в Бурайде, начало – в 18:10 (мск).
«Аль-Таавун»
Команда Периклеса Шамуски располагается на 5-й позиции, набрав 9 очков. «Аль-Таавун» добыл 3 победы и потерпел 1 поражение, разница мячей – 8:8.
Последние результаты «Аль-Таавуна»:
- 25.09.25 «Аль-Халидж» – «Аль-Таавун» – 0:1 Про-Лига;
- 21.09.25 «Аль-Файсали» – «Аль-Таавун» – 0:4 Кубок;
- 18.09.25 «Аль-Таавун» – «Аль-Иттифак» – 4:1 Про-лига.
«Дамак»
«Дамак» набрал 1 очко и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Армандо Эванджелиста добыли 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 4:8.
Предыдущие результаты «Дамака»:
- 26.09.25 «Дамак» – «Аль-Иттифак» – 1:3 Про-Лига;
- 23.09.25 «Аль-Нажма» – «Дамак» – 2:1 Кубок;
- 18.09.25 «Аль-Холуд» – «Дамак» – 2:1 Про-Лига.
Очные встречи в Про-Лиге
- 08.03.25 «Аль-Таавун» – «Дамак» – 3:0;
- 19.10.24 «Дамак» – «Аль-Таавун» – 2:2;
- 26.04.24 «Дамак» – «Аль-Таавун» – 0:1;
- 05.11.23 «Аль-Таавун» – «Дамак» – 0:0;
- 04.03.23 «Дамак» – «Аль-Таавун» – 1:2.
Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Дамак»
«Аль-Таавун» намного успешнее начал сезон и имеет перевес в личных встречах.
- Прогноз – П1 с кф. 1.75.
- Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 8.00.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб