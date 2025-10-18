В воскресенье, 19 октября, в 12-м туре РПЛ сыграют «Рубин» и «Балтика». Матч пройдет в Казани, начало – в 17:00 (мск).

«Рубин»

Команда Рашида Рахимова располагается на 7-й позиции, набрав 18 очков. «Рубин» добыл 5 побед, 3 ничьих и потерпел 3 поражения, разница мячей – 15:15.

Последние результаты «Рубина»:

04.10.25 «Рубин» – «Крылья Советов» – 2:0 РПЛ;

30.09.25 «Рубин» – «Зенит» – 0:1 Кубок России;

27.09.25 «Локомотив» – «Рубин» – 1:0 РПЛ.

«Балтика»

«Балтика» набрала 20 очков и занимает 5-е место. Подопечные Андрея Талалаева добыли 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 15:6.

Предыдущие результаты «Балтики»:

05.10.25 «Балтика» – «Динамо» Мх – 2:0 РПЛ;

01.10.25 «Балтика» – «Акрон» – 3:0 Кубок России;

28.09.25 ЦСКА – «Балтика» – 1:0 РПЛ.

Очные встречи

10.12.23 «Балтика» – «Рубин» – 0:1;

27.10.23 «Рубин» – «Балтика» – 1:0;

20.05.23 «Балтика» – «Рубин» – 0:1;

30.10.22 «Рубин» – «Балтика» – 3:3;

12.08.01 «Балтика» – «Рубин» – 1:1.

Прогноз на матч «Рубин» – «Балтика»

«Рубин» – один из лучших домашних клубов РПЛ. В 15 последних матчах подопечные Рахимова одержали 12 побед. «Балтика» демонстрирует хорошие результаты, но набрать очки в Татарстане будет сложно.