18 октября 2025 14:33
Рубин - Балтика
19 окт. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. Премьер-лига, 12 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 19 октября, в 12-м туре РПЛ сыграют «Рубин» и «Балтика». Матч пройдет в Казани, начало – в 17:00 (мск).
«Рубин»
Команда Рашида Рахимова располагается на 7-й позиции, набрав 18 очков. «Рубин» добыл 5 побед, 3 ничьих и потерпел 3 поражения, разница мячей – 15:15.
Последние результаты «Рубина»:
- 04.10.25 «Рубин» – «Крылья Советов» – 2:0 РПЛ;
- 30.09.25 «Рубин» – «Зенит» – 0:1 Кубок России;
- 27.09.25 «Локомотив» – «Рубин» – 1:0 РПЛ.
«Балтика»
«Балтика» набрала 20 очков и занимает 5-е место. Подопечные Андрея Талалаева добыли 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 15:6.
Предыдущие результаты «Балтики»:
- 05.10.25 «Балтика» – «Динамо» Мх – 2:0 РПЛ;
- 01.10.25 «Балтика» – «Акрон» – 3:0 Кубок России;
- 28.09.25 ЦСКА – «Балтика» – 1:0 РПЛ.
Очные встречи
- 10.12.23 «Балтика» – «Рубин» – 0:1;
- 27.10.23 «Рубин» – «Балтика» – 1:0;
- 20.05.23 «Балтика» – «Рубин» – 0:1;
- 30.10.22 «Рубин» – «Балтика» – 3:3;
- 12.08.01 «Балтика» – «Рубин» – 1:1.
Прогноз на матч «Рубин» – «Балтика»
«Рубин» – один из лучших домашних клубов РПЛ. В 15 последних матчах подопечные Рахимова одержали 12 побед. «Балтика» демонстрирует хорошие результаты, но набрать очки в Татарстане будет сложно.
- Прогноз – П1 с кф. 2.70.
- Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 6.50.
