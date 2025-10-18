Введите ваш ник на сайте
«Сочи» – «Зенит»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 2.17

18 октября 2025 14:32
Сочи - Зенит
19 окт. 2025, воскресенье 14:30 | Россия. Премьер-лига, 12 тур
2.17
Ф2 (-1,5)
В воскресенье, 19 октября, в 12-м туре РПЛ встречаются «Сочи» и «Зенит». Игра состоится в Сочи, начало – в 14:30 (мск).

«Сочи»

Команда Игоря Осинькина находится на последней позиции в РПЛ, набрав 5 очков. Южане добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 7:25.

Последние результаты «Сочи»:

  • 05.10.25 «Сочи» – «Пари НН» – 2:1 РПЛ;
  • 01.10.25 «Крылья Советов» – «Сочи» – 3:3, пен. 5:4 Кубок России;
  • 28.09.25 «Динамо» Мх – «Сочи» – 0:0 РПЛ.

«Зенит»

«Зенит» набрал 20 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака добыли 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражений, разница мячей – 21:10.

Предыдущие результаты «Зенита»:

  • 04.10.25 «Акрон» – «Зенит» – 1:1 РПЛ;
  • 30.09.25 «Рубин» – «Зенит» – 0:1 Кубок России;
  • 27.09.25 «Зенит» – «Оренбург» – 5:2 РПЛ.

Очные встречи

  • 02.07.24 «Зенит» – «Сочи» – 5:2;
  • 25.11.23 «Зенит» – «Сочи» – 3:0;
  • 07.10.23 «Сочи» – «Зенит» – 0:2;
  • 27.05.23 «Сочи» – «Зенит» – 1:1;
  • 24.10.22 «Зенит» – «Сочи» – 7:0.

Прогноз на матч «Сочи» – «Зенит»

В этом матче у «Сочи» нет шансов на успех. «Зенит» на классе заберет 3 очка и продолжит погоню за лидерами.

  • Прогноз – Ф2 (-1,5) с кф. 2.17.
  • Прогноз на точный счет – 0:2 с кф. 6.50.

2.17
Ф2 (-1,5)
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи
  • Читайте нас: 