18 октября 2025 14:32
Сочи - Зенит
19 окт. 2025, воскресенье 14:30 | Россия. Премьер-лига, 12 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 19 октября, в 12-м туре РПЛ встречаются «Сочи» и «Зенит». Игра состоится в Сочи, начало – в 14:30 (мск).
«Сочи»
Команда Игоря Осинькина находится на последней позиции в РПЛ, набрав 5 очков. Южане добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 7:25.
Последние результаты «Сочи»:
- 05.10.25 «Сочи» – «Пари НН» – 2:1 РПЛ;
- 01.10.25 «Крылья Советов» – «Сочи» – 3:3, пен. 5:4 Кубок России;
- 28.09.25 «Динамо» Мх – «Сочи» – 0:0 РПЛ.
«Зенит»
«Зенит» набрал 20 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака добыли 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражений, разница мячей – 21:10.
Предыдущие результаты «Зенита»:
- 04.10.25 «Акрон» – «Зенит» – 1:1 РПЛ;
- 30.09.25 «Рубин» – «Зенит» – 0:1 Кубок России;
- 27.09.25 «Зенит» – «Оренбург» – 5:2 РПЛ.
Очные встречи
- 02.07.24 «Зенит» – «Сочи» – 5:2;
- 25.11.23 «Зенит» – «Сочи» – 3:0;
- 07.10.23 «Сочи» – «Зенит» – 0:2;
- 27.05.23 «Сочи» – «Зенит» – 1:1;
- 24.10.22 «Зенит» – «Сочи» – 7:0.
Прогноз на матч «Сочи» – «Зенит»
В этом матче у «Сочи» нет шансов на успех. «Зенит» на классе заберет 3 очка и продолжит погоню за лидерами.
- Прогноз – Ф2 (-1,5) с кф. 2.17.
- Прогноз на точный счет – 0:2 с кф. 6.50.
