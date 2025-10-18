В воскресенье, 19 октября, в 12-м туре РПЛ встречаются «Сочи» и «Зенит». Игра состоится в Сочи, начало – в 14:30 (мск).

«Сочи»

Команда Игоря Осинькина находится на последней позиции в РПЛ, набрав 5 очков. Южане добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 7:25.

Последние результаты «Сочи»:

05.10.25 «Сочи» – «Пари НН» – 2:1 РПЛ;

01.10.25 «Крылья Советов» – «Сочи» – 3:3, пен. 5:4 Кубок России;

28.09.25 «Динамо» Мх – «Сочи» – 0:0 РПЛ.

«Зенит»

«Зенит» набрал 20 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака добыли 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражений, разница мячей – 21:10.

Предыдущие результаты «Зенита»:

04.10.25 «Акрон» – «Зенит» – 1:1 РПЛ;

30.09.25 «Рубин» – «Зенит» – 0:1 Кубок России;

27.09.25 «Зенит» – «Оренбург» – 5:2 РПЛ.

Очные встречи

02.07.24 «Зенит» – «Сочи» – 5:2;

25.11.23 «Зенит» – «Сочи» – 3:0;

07.10.23 «Сочи» – «Зенит» – 0:2;

27.05.23 «Сочи» – «Зенит» – 1:1;

24.10.22 «Зенит» – «Сочи» – 7:0.

Прогноз на матч «Сочи» – «Зенит»

В этом матче у «Сочи» нет шансов на успех. «Зенит» на классе заберет 3 очка и продолжит погоню за лидерами.