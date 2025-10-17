Введите ваш ник на сайте
«Барселона» - «Жирона»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.98

17 октября 2025 14:42
Барселона - Жирона
18 окт. 2025, суббота 17:15 | Испания. Примера, 9 тур
18 октября 2025 года в 17:15 состоится поединок 9-го тура чемпионата Испании. В рамках каталонского дерби сыграют «Барселона» и «Жирона».

«Барселона»

«Барселона» подходит к матчу после болезненного поражения 1:4 от «Севильи» на выезде, что наверняка разочаровало тренера Ханси Флика и многочисленных фанов «блаугранас».

Несмотря на этот провал, «сине-гранатовые» набрали 19 очков в восьми турах Примеры, одержав шесть побед, сыграв одну ничью и потерпев одно поражение. Атака впечатляет – 22 забитых гола, но 9 пропущенных мячей указывают на необходимость укрепления оборонительных редутов.

Последние три игры:

  • Севилья – Барселона 4:1
  • Барселона – ПСЖ 1:2
  • Барселона – Реал Сосьедад 2:1

«Жирона»

«Жирона» приезжает на «Камп Ноу» в сложном положении, занимая 18-е место с шестью очками после восьми матчей Примеры. Впрочем, в последнее время наметился прогресс после чудовищного старта сезона – подопечные Мичела не проигрывают уже три тура.

Последние три игры:

  • Жирона – Валенсия 2:1
  • Жирона – Эспаньол 0:0
  • Атлетик – Жирона 1:1

Очные встречи

  • Барселона – Жирона 4:1
  • Жирона – Барселона 1:4
  • Жирона – Барселона 4:2

Прогноз на матч «Барселона» – «Жирона»

«Барселона» традиционно стремится играть в ураганно-атакующий футбол, пытаясь смять оппонента и при этом часто оголяет тыл. «Жирона» и сама способна проявить себя по части нападения, поэтому нам следует ждать яркого и результативного матча.

Прогноз: тотал больше 4 голов, коэффициент – 1.98. Прогноз на счет – 4:2.

Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Жирона Барселона
