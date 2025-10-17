18 октября 2025 года в 15:00 состоится поединок 9-го тура чемпионата Испании. «Севилья» проверит на прочность «Мальорку».
«Севилья»
Андалусийцы набирают обороты, о чем наглядно свидетельствует недавний матч с «Барселоной». Да, у каталонцев были значительные кадровые проблемы, но это ни в коей мере не принижает заслуг «Севильи» – «блаугранас» были разбиты на «Рамон Санчес Писхуан».
Последние три игры:
- Севилья – Барселона 4:1
- Райо Вальекано – Севилья 0:1
- Севилья – Вильярреал 1:2
«Мальорка»
Балеарцы одержали всего одну победу и втягиваются в крайне непростой процесс – борьбу за выживание в Примере. Тренеру Аррасате предстоит нелeгкая задача: привить команде уверенность и тактическую дисциплину. Баскский специалист, известный прагматичным подходом и акцентом на оборонительную организацию, пока не нашeл ключ к успеху.
Последние три игры:
- Атлетик – Мальорка 2:1
- Мальорка – Алавес 2:1
- Реал Сосьедад – Мальорка 1:0
Очные встречи
- Севилья – Мальорка 1:1
- Мальорка – Севилья 0:0
- Севилья – Мальорка 2:1
Прогноз на матч «Севилья» – «Мальорка»
«Севилья» набрала хорошую форму и явно не настроена терять очки в домашней игре к тому же с оппонентом, который переживает очень непростые времена. Полагаем, что подопечные Матиаса Алмейды добьются своего и возьмут максимум в игре с «островитянами».
Прогноз: победа «Севильи», коэффициент – 1,90. Прогноз на счет – 3:1.