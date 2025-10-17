Введите ваш ник на сайте
«Севилья» - «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.90

17 октября 2025 14:28
Севилья - Мальорка
18 окт. 2025, суббота 15:00 | Испания. Примера, 9 тур
1.90
Победа «Севильи»
18 октября 2025 года в 15:00 состоится поединок 9-го тура чемпионата Испании. «Севилья» проверит на прочность «Мальорку».

«Севилья»

Андалусийцы набирают обороты, о чем наглядно свидетельствует недавний матч с «Барселоной». Да, у каталонцев были значительные кадровые проблемы, но это ни в коей мере не принижает заслуг «Севильи» – «блаугранас» были разбиты на «Рамон Санчес Писхуан».

Последние три игры:

  • Севилья – Барселона 4:1
  • Райо Вальекано – Севилья 0:1
  • Севилья – Вильярреал 1:2

«Мальорка»

Балеарцы одержали всего одну победу и втягиваются в крайне непростой процесс – борьбу за выживание в Примере. Тренеру Аррасате предстоит нелeгкая задача: привить команде уверенность и тактическую дисциплину. Баскский специалист, известный прагматичным подходом и акцентом на оборонительную организацию, пока не нашeл ключ к успеху.

Последние три игры:

  • Атлетик – Мальорка 2:1
  • Мальорка – Алавес 2:1
  • Реал Сосьедад – Мальорка 1:0

Очные встречи

  • Севилья – Мальорка 1:1
  • Мальорка – Севилья 0:0
  • Севилья – Мальорка 2:1

Прогноз на матч «Севилья» – «Мальорка»

«Севилья» набрала хорошую форму и явно не настроена терять очки в домашней игре к тому же с оппонентом, который переживает очень непростые времена. Полагаем, что подопечные Матиаса Алмейды добьются своего и возьмут максимум в игре с «островитянами».

Прогноз: победа «Севильи», коэффициент – 1,90. Прогноз на счет – 3:1.

1.90
Победа «Севильи»
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Мальорка Севилья
