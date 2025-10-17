Введите ваш ник на сайте
«Локомотив» - ЦСКА: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 3.4

17 октября 2025 14:16
Локомотив - ЦСКА
18 окт. 2025, суббота 19:45 | Россия. Премьер-лига, 12 тур
18 октября 2025 года в 19:45 состоится поединок 12-го тура российской Премьер-Лиги. В московском дерби сойдутся «Локомотив» и ЦСКА.

«Локомотив»

«Железнодорожники» подходят к большой битве с «армейцами» на волне успеха в фееричном дерби с другим представителем столицы – «Динамо». «Локо» в очередной раз порадовал своих фанов, отгрузив в ворота пока еще команды Валерия Карпина пять мячей.

В целом подопечные Галактионова великолепны в новой кампании. На данный момент «Локомотив» идет вторым в таблице РПЛ.

Последние три игры:

  • Динамо Москва – Локомотив 3:5
  • Локомотив – ЦСКА 0:0
  • Локомотив – Рубин 1:0

ЦСКА

«Армейцы» также выдали концерт перед международной паузой. ЦСКА красиво одолел своего самого принципиального соперника – «Спартак», правда, едва не разбазарив преимущество в 3 гола. Такая потеря концентрации вызывала нагоняй от коуча Фабио Челестини.

«Красно-синие» для многих неожиданно лидируют в РПЛ после 11 туров, опережая «Локо» и действующего чемпиона «Краснодар» на 1 очко.

Последние три игры:

  • ЦСКА – Спартак 3:2
  • Локомотив – ЦСКА 0:0
  • ЦСКА – Балтика 1:0

Очные встречи

  • Локомотив – ЦСКА 0:0
  • ЦСКА – Локомотив 2:1
  • Локомотив – ЦСКА 2:2

Прогноз на матч «Локомотив» – ЦСКА

Нас ждет дуэль равных соперников. Обе команды полны амбиций и вряд ли будут нестись с шашкой наголо в предстоящем дерби. Считаем, что в конечном итоге «железнодорожники» и «армейцы» будут довольствоваться мировым исходом в матче, где очевидно никто не захочет уступать.

Прогноз: ничья, кеф – 3.4. Прогноз на счет – 1:1.

Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив
