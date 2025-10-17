Введите ваш ник на сайте
«Марсель» – «Гавр»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.80

17 октября 2025 9:10
Марсель - Гавр
18 окт. 2025, суббота 22:05 | Франция. Лига 1, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Марселя» с форой (-1.5)
Сделать ставку

18 октября на «Велодроме» состоится матч 8-го тура Лиги 1. «Марсель» примет «Гавр» и попытается продлить победную серию в чемпионате. Хозяева находятся в отличной форме, тогда как гости пока не могут выйти из затянувшегося периода нестабильности.

«Марсель»

Команда уверенно держится в верхней части таблицы, занимая второе место с 15 очками. В последнем туре «Марсель» без проблем обыграл «Мец» (3:0) и одержал уже четвeртую победу подряд в Лиге 1. Клуб демонстрирует мощную игру в атаке – 11 голов за пять матчей – и при этом надeжно защищается, пропустив всего трижды за этот же отрезок.Пьер-Эмерик Обамеянг набрал хорошую форму, забив четыре мяча в семи турах. «Марсель» уверенно контролирует мяч, использует фланговые атаки и быстро переводит игру на половину поля соперника. В Лиге чемпионов команда также выглядит стабильно, что говорит о хорошем балансе между атакой и обороной.

«Гавр»

Клуб из нижней части таблицы занимает 14-е место с шестью очками. В последних трeх турах «Гавр» неизменно играл вничью – с «Лорьяном», «Мецем» и «Ренном». Команда действует прагматично, делая ставку на плотную игру в центре поля и дисциплинированную оборону, но качество атаки оставляет желать лучшего.Рассул Ндиайе – главный голевой фактор «Гавра» с тремя мячами. Команда умеет цепляться за очки, однако испытывает сложности при игре против лидеров, где сказывается нехватка глубины состава и опыта.

Факты о командах

«Марсель»

  • Побеждает в 4 последних матчах подряд
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру
  • Средняя результативность – 2.2 забитых за 5 последних матчей

«Гавр»

  • Играет вничью в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.2 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.0 за 5 последних встреч
  • 14-е место в турнирной таблице

Личные встречи
100% (7)
0% (0)
0% (0)
19
Забитых мячей
4
2.71
В среднем за матч
0.57
5:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  5:1
Франция. Лига 1, 33 тур
Гавр
1 : 3
10.05.2025
Марсель
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
5 : 1
05.01.2025
Гавр
Франция. Лига 1, 34 тур
Гавр
1 : 2
19.05.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
3 : 0
08.10.2023
Гавр
Франция. Кубок, 1/16 финала
Марсель
3 : 1
22.01.2012
Гавр
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2 : 0
17.01.2009
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
0 : 1
23.08.2008
Марсель
Прогноз на матч «Марсель» – «Гавр»

«Марсель» сейчас на ходу и выглядит уверенно во всех линиях. Команда стабильно доминирует в матчах, а дома традиционно играет с повышенным темпом. «Гавр» же показывает упорство, но его ресурса может не хватить против столь агрессивного соперника. Вероятно, хозяева быстро возьмут инициативу и постараются закрыть игру в свою пользу уже к середине второго тайма.С учeтом результативности «Марселя» и неустойчивости «Гавра» в обороне, можно ожидать победу фаворита и минимум два забитых мяча со стороны хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Марселя» с форой (-1.5) – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Марселя» больше 2.0 голов – коэффициент 1.88

1.80
Победа «Марселя» с форой (-1.5)
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Гавр Марсель
