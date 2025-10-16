«Аль-Фейха» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 17 октября 2025 с коэффициентом 1.7

В пятом туре чемпионата Саудовской Аравии встретятся «Аль-Фейха» и «Аль-Иттихад». Обе команды уверенно начали сезон и пока держатся в верхней половине таблицы, но их стиль игры и результаты в последних матчах говорят о разном подходе к футболу.

«Аль-Фейха»

Команда из Аль-Маджмаа стартовала удачно и после четырeх туров набрала 7 очков, проиграв лишь однажды. Последняя встреча с «Аль-Нажмой» завершилась победой 2:1, а в ней особенно выделился Алфа Семеду – лидер атаки и главный источник опасности у ворот соперников. В последних пяти матчах «Аль-Фейха» забила 4 гола и пропустила 5, демонстрируя неплохой баланс между атакой и обороной. Команда часто играет прагматично, делает ставку на плотную оборону и контратаки. Дома «Аль-Фейха» традиционно выступает надeжно – не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Однако слабое звено остаeтся в завершении атак: реализация моментов нередко подводит, что может быть критичным против более опытного «Аль-Иттихада».

«Аль-Иттихад»

Клуб из Джидды после четырeх туров идeт третьим с 9 очками. Команда стабильно набирает очки в чемпионате, но поражение от «Аль-Насра» (0:2) и неудача в Лиге чемпионов Азии против «Шабаб Аль-Ахли» (0:1) выявили проблемы с атакой. При обилии звeздных игроков команда забивает лишь 0.6 гола за матч в последних пяти встречах, что явно ниже еe потенциала. Зато в обороне «Аль-Иттихад» надeжен: только 5 пропущенных мячей за тот же период, и даже в поражениях команда не позволяла соперникам доминировать. Лидером атаки остаeтся Стевен Бергвейн – 5 голов в 7 матчах, но он часто оказывается отрезан от поддержки полузащиты.

Факты о командах

«Аль-Фейха»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

Пропускает в среднем 1 гол за игру

Забивает в среднем 0.8 гола за матч

Играет на ноль в 2 из 4 последних встреч

«Аль-Иттихад»

Не проигрывает в 9 из 11 матчей лиги

Пропускает в среднем 1 гол за игру

Забивает в среднем 0.6 гола за матч

Побеждает в 3 из 4 последних матчей на выезде

Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Аль-Иттихад»

Обе команды играют строго и осторожно. «Аль-Фейха» стабилен дома и редко позволяет соперникам создавать много моментов, в то время как «Аль-Иттихад» предпочитает играть на результат, контролируя мяч и темп. Матч, скорее всего, получится закрытым, с минимумом голевых эпизодов. Гости имеют больше опыта и класса, поэтому именно они выглядят фаворитами, но крупной победы ожидать не стоит – «Аль-Фейха» на своeм поле почти не проигрывает. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Аль-Иттихада» или ничья при малом количестве голов.

Рекомендованные ставки