Уэльс – Бельгия: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 1.88

12 октября 2025 9:46
Уэльс - Бельгия
13 окт. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа Бельгии с форой (-1)
Сделать ставку

13 октября на стадионе «Кардифф Сити» состоится матч квалификации чемпионата мира, где Уэльс примет Бельгию. Обе команды входят в тройку лидеров группы и претендуют на выход из отборочного цикла, что придаeт игре дополнительный вес.

Уэльс

Команда набрала 10 очков и располагается на третьем месте. Победа над Казахстаном (1:0) немного компенсировала неудачные товарищеские встречи с Англией и Канадой. В последних пяти официальных матчах валлийцы забили семь мячей и пропустили восемь. Средний показатель результативности – 1,4 гола за игру. В обороне остаются проблемы: команда часто теряет позиции при контратаках, особенно против соперников с сильной атакующей линией. Дома Уэльс играет активно, но нестабильно – может навязать борьбу фавориту, но при этом ошибается при стандартах.

Бельгия

Сборная Бельгии проводит стабильный отборочный цикл. После пяти туров у команды 11 очков и вторая строчка в таблице. Последний матч с Северной Македонией завершился нулевой ничьей, однако ранее бельгийцы одержали уверенные победы над Казахстаном (6:0) и Лихтенштейном (6:0). В пяти последних матчах они забили 17 голов и пропустили лишь четыре. Команда надeжна в обороне – не пропускает три матча подряд, а в атаке остаeтся одной из самых продуктивных в Европе. Средний показатель – 3,4 гола за игру.

Факты о командах

Уэльс

  • Забивает в 5 последних матчах турнира
  • Пропускает 1,6 гола в среднем за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

Бельгия

  • Не проигрывает в 6 матчах подряд
  • Не пропускает в 3 последних встречах
  • Средняя результативность – 3,4 гола за игру

Прогноз на матч

Бельгия выглядит мощнее по всем показателям: стабильная атака, сбалансированная игра и глубина состава. Уэльс, напротив, зависит от настроя и индивидуальных вспышек лидеров. На своeм поле валлийцы наверняка попробуют сыграть смело, но против такой атаки, как у Бельгии, сохранить ворота в неприкосновенности будет крайне сложно. Ожидается, что гости возьмут инициативу и выиграют матч, а хозяева могут ответить лишь одним точным ударом.

Рекомендованные ставки

  • Победа Бельгии с форой (-1) – коэффициент 1.88
  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.92

1.88
Победа Бельгии с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Бельгия Уэльс
