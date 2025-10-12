Уэльс – Бельгия: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 1.88

13 октября на стадионе «Кардифф Сити» состоится матч квалификации чемпионата мира, где Уэльс примет Бельгию. Обе команды входят в тройку лидеров группы и претендуют на выход из отборочного цикла, что придаeт игре дополнительный вес.
Уэльс
Команда набрала 10 очков и располагается на третьем месте. Победа над Казахстаном (1:0) немного компенсировала неудачные товарищеские встречи с Англией и Канадой. В последних пяти официальных матчах валлийцы забили семь мячей и пропустили восемь. Средний показатель результативности – 1,4 гола за игру. В обороне остаются проблемы: команда часто теряет позиции при контратаках, особенно против соперников с сильной атакующей линией. Дома Уэльс играет активно, но нестабильно – может навязать борьбу фавориту, но при этом ошибается при стандартах.
Бельгия
Сборная Бельгии проводит стабильный отборочный цикл. После пяти туров у команды 11 очков и вторая строчка в таблице. Последний матч с Северной Македонией завершился нулевой ничьей, однако ранее бельгийцы одержали уверенные победы над Казахстаном (6:0) и Лихтенштейном (6:0). В пяти последних матчах они забили 17 голов и пропустили лишь четыре. Команда надeжна в обороне – не пропускает три матча подряд, а в атаке остаeтся одной из самых продуктивных в Европе. Средний показатель – 3,4 гола за игру.
Факты о командах
Уэльс
- Забивает в 5 последних матчах турнира
- Пропускает 1,6 гола в среднем за игру
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
Бельгия
- Не проигрывает в 6 матчах подряд
- Не пропускает в 3 последних встречах
- Средняя результативность – 3,4 гола за игру
Прогноз на матч
Бельгия выглядит мощнее по всем показателям: стабильная атака, сбалансированная игра и глубина состава. Уэльс, напротив, зависит от настроя и индивидуальных вспышек лидеров. На своeм поле валлийцы наверняка попробуют сыграть смело, но против такой атаки, как у Бельгии, сохранить ворота в неприкосновенности будет крайне сложно. Ожидается, что гости возьмут инициативу и выиграют матч, а хозяева могут ответить лишь одним точным ударом.
Рекомендованные ставки
- Победа Бельгии с форой (-1) – коэффициент 1.88
- Обе команды забьют – да – коэффициент 1.92