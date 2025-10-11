12 октября в Копенгагене на стадионе «Паркен» пройдет матч 8-го тура квалификации чемпионата мира между сборными Дании и Греции. Хозяева идут на первом месте в группе и выглядят безусловными фаворитами, тогда как гости стараются сохранить шансы на борьбу за вторую строчку.

Дания

Датская сборная проводит отбор уверенно и мощно. После трeх туров команда лидирует с семью очками и впечатляющей разницей мячей – 16:1. Последний матч против Беларуси завершился разгромом 6:0, а до этого были ничья с Шотландией и победа над Грецией 3:0. Главным оружием Дании остаeтся организованная атака с участием Расмуса Хейлунда, который забил уже 11 мячей в 23 играх за сборную. Датчане демонстрируют дисциплинированную игру в обороне: в пяти последних встречах пропущен лишь один мяч. В среднем команда забивает 3,2 гола за игру, а дома часто контролирует ход матча с первых минут.

Греция

Греция стартовала в квалификации нестабильно – после трeх туров у команды всего три очка. Единственная победа пришлась на матч с Беларусью (5:1), после чего последовали поражения от Дании (0:3) и Шотландии (1:3). Подопечные делают ставку на атакующую игру, но при этом испытывают серьeзные трудности в обороне: в последних пяти встречах команда пропустила восемь голов. Лидер сборной – Анастасиос Бакасетас, забивший семь мячей за 21 матч. Несмотря на хорошие скоростные атаки, грекам не хватает стабильности и плотности в защите, особенно против команд с высоким прессингом.

Факты о командах

Дания

Не проигрывает в 5 матчах подряд

Не пропускает в 4 последних встречах

Средняя результативность – 3,2 гола за матч

Пропускает в среднем 0,2 гола за игру

Греция

Пропускает в 3 матчах подряд

Средняя результативность – 2,8 гола за игру

Пропускает в среднем 1,6 гола за матч

Не выигрывает в 2 последних встречах

Прогноз на матч Дания – Греция

Дания подходит к игре в оптимальной форме и с уверенной серией без поражений. Команда показывает зрелый и динамичный футбол, сочетая мощный прессинг, контроль темпа и отличную реализацию моментов. Греция на выезде выглядит менее надeжно и часто допускает ошибки в обороне, особенно против команд с активными флангами. При этом гости обладают атакующим потенциалом, который позволяет рассчитывать хотя бы на один забитый мяч.

Ожидается, что Дания возьмeт инициативу с первых минут, постарается быстро забить и удерживать контроль над матчем. Греция может ответить на стандартах, но по ходу встречи разница в классе станет очевидна. Вероятнее всего, хозяева выиграют с комфортным счeтом, а игра получится результативной.

Рекомендованные ставки