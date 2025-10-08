9 октября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго состоится матч 7-го тура Квалификации ЧМ, в котором Шотландия примет Грецию. Обе команды ведут борьбу за выход в финальную часть турнира и подходят к игре с разными настроениями: хозяева укрепили оборону, а гости продолжают демонстрировать впечатляющую результативность на выезде. Матч обещает быть напряжeнным и насыщенным событиями.

Шотландия

Шотландия прибавила в последних турах и выглядит всe увереннее. Победа над Беларусью (2:0) в прошлом матче продлила серию без пропущенных голов до трeх встреч подряд. За последние пять игр команда забила 7 мячей и пропустила 6, улучшив надeжность обороны и сохранив атакующую активность.

Лидером остаeтся Скотт Мактоминей, на счету которого 11 голов в 22 матчах за сборную. Шотландцы активно используют стандарты и длинные передачи, а домашний стадион придаeт дополнительную уверенность. В Глазго команда традиционно играет первым номером, что позволяет создавать немало моментов у ворот соперника.

Греция

Греция подходит к матчу после домашнего поражения от Дании (0:3), однако в целом команда находится в отличной форме. В пяти последних встречах греки забили 16 голов и пропустили всего 5. Особенно впечатляет их выездная статистика – пять побед подряд в матчах Квалификации ЧМ.

Анастасиос Бакасетас (7 голов в 20 матчах) остаeтся ключевой фигурой в атаке. Греки делают ставку на быстрые контратаки и широту фланговых проходов, что позволяет регулярно вскрывать оборону соперников. Сложности могут возникнуть при позиционной защите, особенно против команд, хорошо действующих на стандартах.

Факты о командах

Шотландия

Победа 2:0 над Беларусью в прошлом туре

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

3 сухих матча подряд

7 голов в последних 5 матчах

Греция

Поражение 0:3 от Дании в крайнем матче

В среднем: 3.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

5 побед подряд в гостях в Квалификации ЧМ

16 голов за последние 5 матчей

Прогноз на матч Шотландия – Греция

Обе сборные демонстрируют высокую активность в атаке, и статистика подтверждает их результативность. Шотландия стала надeжнее в обороне, но ей предстоит сдерживать соперника, который стабильно забивает в гостях. Греция находится в отличной форме на выезде и способна воспользоваться любыми ошибками хозяев при выходе из обороны.

Ожидается равный и напряжeнный матч с моментами у обеих сторон. Шотландия наверняка попытается навязать высокий темп и активно действовать на флангах, а Греция будет искать шансы в быстрых атаках и через стандарты. Наиболее логичным сценарием выглядит обмен голами и уверенный тотал.

