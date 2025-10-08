Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шотландия – Греция: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 1.86

08 октября 2025 9:55
Шотландия - Греция
09 окт. 2025, четверг 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.86
Обе забьют
Сделать ставку

9 октября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго состоится матч 7-го тура Квалификации ЧМ, в котором Шотландия примет Грецию. Обе команды ведут борьбу за выход в финальную часть турнира и подходят к игре с разными настроениями: хозяева укрепили оборону, а гости продолжают демонстрировать впечатляющую результативность на выезде. Матч обещает быть напряжeнным и насыщенным событиями.

Шотландия

Шотландия прибавила в последних турах и выглядит всe увереннее. Победа над Беларусью (2:0) в прошлом матче продлила серию без пропущенных голов до трeх встреч подряд. За последние пять игр команда забила 7 мячей и пропустила 6, улучшив надeжность обороны и сохранив атакующую активность.

Лидером остаeтся Скотт Мактоминей, на счету которого 11 голов в 22 матчах за сборную. Шотландцы активно используют стандарты и длинные передачи, а домашний стадион придаeт дополнительную уверенность. В Глазго команда традиционно играет первым номером, что позволяет создавать немало моментов у ворот соперника.

Греция

Греция подходит к матчу после домашнего поражения от Дании (0:3), однако в целом команда находится в отличной форме. В пяти последних встречах греки забили 16 голов и пропустили всего 5. Особенно впечатляет их выездная статистика – пять побед подряд в матчах Квалификации ЧМ.

Анастасиос Бакасетас (7 голов в 20 матчах) остаeтся ключевой фигурой в атаке. Греки делают ставку на быстрые контратаки и широту фланговых проходов, что позволяет регулярно вскрывать оборону соперников. Сложности могут возникнуть при позиционной защите, особенно против команд, хорошо действующих на стандартах.

Факты о командах

Шотландия

  • Победа 2:0 над Беларусью в прошлом туре
  • В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • 3 сухих матча подряд
  • 7 голов в последних 5 матчах

Греция

  • Поражение 0:3 от Дании в крайнем матче
  • В среднем: 3.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • 5 побед подряд в гостях в Квалификации ЧМ
  • 16 голов за последние 5 матчей

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
1
Забитых мячей
3
0.5
В среднем за матч
1.5
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Лига наций, Переходные матчи
Шотландия
0 : 3
23.03.2025
Греция
Лига наций, Переходные матчи
Греция
0 : 1
20.03.2025
Шотландия

Прогноз на матч Шотландия – Греция

Обе сборные демонстрируют высокую активность в атаке, и статистика подтверждает их результативность. Шотландия стала надeжнее в обороне, но ей предстоит сдерживать соперника, который стабильно забивает в гостях. Греция находится в отличной форме на выезде и способна воспользоваться любыми ошибками хозяев при выходе из обороны.

Ожидается равный и напряжeнный матч с моментами у обеих сторон. Шотландия наверняка попытается навязать высокий темп и активно действовать на флангах, а Греция будет искать шансы в быстрых атаках и через стандарты. Наиболее логичным сценарием выглядит обмен голами и уверенный тотал.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.86
  • Тотал больше 2.0 голов – коэффициент 1.72
  • Фора Греции (0) – коэффициент 1.95

1.86
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Греция Шотландия
Другие прогнозы
09.10.2025
19:00
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
Финляндия - Литва
Победа Финляндии и тотал меньше 3.5 голов
09.10.2025
21:00
1.70
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Молдавия
Победа Румынии с форой (-1.5)
09.10.2025
21:45
1.65
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Уэльс
Победа Англии с форой (-1.5)
09.10.2025
21:45
1.68
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Новая Зеландия
Победа Польши с форой (-1.5)
09.10.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 7 тур
Кипр - Босния и Герцеговина
Победа Боснии и Герцеговины
09.10.2025
21:45
2.35
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 7 тур
Чехия - Хорватия
Победа Хорватии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 